Самая страшная бизнес-идея: дома с привидениями

О сложностях и распространенных ошибках в этом бизнесе — в переводе материала The Hustle.

Американцы тратят на Хэллоуин все больше — по прогнозам, в этом году сумма достигнет $12,2 млрд. Тематические развлечения пользуются такой популярностью, что в стране появилась целая индустрия домов с привидениями.

Иэн Миллер зарабатывает на жизнь тем, что пугает людей до смерти.

Все началось в 2010 году с покупки заброшенного дома, чтобы превратить его в побочный бизнес. Он уделял все время общению с партнерами и поиску способов выйти на безубыточность.

Сейчас Миллер признается, что «это был очень творческий, альтернативный образ жизни», который служил вдохновением для его проекта. Иначе говоря, какое-то время он фактически жил в машине. Иногда ему даже доводилось спать в своем собственном доме с привидениями.

С тех прошло более 10 лет, и его проект, получивший название Slaughterhouse (англ. «бойня»), стал прибыльным и обрел известность в Де-Мойне, штат Айова. И хотя ему давно не приходится ночевать в заброшенном доме, его сон не всегда безмятежен.

Несмотря на то, что Хэллоуин становится все популярнее, дом с привидениями — это рискованный бизнес, который должен принести годовой доход всего за несколько выходных в сентябре и октябре.

Не так много домов способны привлечь более 10 тысяч посетителей в год и оставаться на рынке более нескольких лет.

«В сезонном бизнесе вы каждый год ставите на кон свои средства к существованию», — говорит Эмбер Арнетт-Беквейт, вице-президент Full Moon Productions, которой принадлежат три дома с привидениями в Канзас-Сити, штат Миссури.

Взлет популярности домов с привидениями

В середине 1970-х годов семья Арнетт-Беквейт открыла один из первых аттракционов такого рода в США.

В то время дома с привидениями работали как благотворительные организации и спонсировались местными НКО. В некоторых можно было встретить аттракционы, но Full Moon Productions собиралась сделать нечто более масштабное.

Семья арендовала здание в центре города, который опустел в результате массового переселения из пригородов и где было много дешевой недвижимости. Там они построили многоэтажный дом под названием Edge of Hell (англ. «Край ада»).

Тогда Эмбер была еще ребенком, но и она помогала семейному предприятию. Ее задачей было рассыпать лепестки сухих цветов с кладбищ, чтобы создать аромат разложения. Маршрут посетителей проходил через рай и ад, а в конце их ждала встреча с дьяволом.

Чтобы пугать посетителей, в Edge of Hell даже привели живую пуму на поводке. Однако городские власти запретили опасное развлечение.\

Другие предприниматели по всей стране начали делать то же самое (за исключением пумы), следуя трендам фильмов ужасов 80-х, образуя настоящую индустрию. В 90-х годах некоторые сообщали, что после первого года работы смогли заработать вдвое больше вложенных средств.

Ожидаемые расходы на празднование Хэллоуина в США, $ млрд. Инфографика: The Hustle

С тех пор ежегодные расходы на Хэллоуин росли с $2,5 млрд в 1996 году до $12,2 млрд в этом году, и аттракционов с привидениями становилось все больше.

Леонард Пикел, управляющий консалтинговой компанией Hauntrepreneurs, занимающейся домами с привидениями, говорит, что сейчас в США примерно в 2 раза больше домов с привидениями, чем было в 90-х годах.

Торговая ассоциация America Haunts, созданная владельцами крупнейших в отрасли заведений с привидениями, подсчитала, что в США насчитывается 1,2 тыс. тематических аттракционов с платным входом и еще 3 тыс. благотворительных.

Отрасль, которая приносит, по оценкам, $300-500 млн в год, почти полностью состоит из малого бизнеса, и здесь практически нет сетевых игроков.

Но, несмотря на растущий интерес к Хэллоуину, обустроить дом с привидениями так же трудно, как и прежде.

Проблема недвижимости

В конце 1980-х Edge of Hell потребовали съехать из центра Канзас-Сити. Семье приглянулся Уэст Боттомс, постиндустриальный район по соседству, напоминающий нечто среднее между фильмами «Голова-ластик» и «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

Здесь им удалось купить два дома: один, располагающийся на высоте 666 футов над уровнем моря, стал новым Edge of Hell, а другой получил название Beast (англ. «зверь»).

По словам Пикела, в идеале каждый предприниматель, который хочет открыть дом с привидениями, должен старое здание, которое будет устрашающе выглядеть и иметь пугающую предысторию. Но сейчас это все менее вероятно, учитывая, что во многих городах и пригородах США не осталось дешевой недвижимости 80-х и 90-х годов.

Теперь многие новые дома с привидениями располагают на фермах, расширяя предложение в области агротейнмент (от англ. agriculture, сельское хозяйство и entertainment, развлечение). Другие операторы, которым принадлежит от трети до половины всех новых аттракционов, по словам Пикела, следуют временной модели сокращения расходов.

Обычно они арендуют на 2-3 месяца закрытое помещение в пригородном торговом центре, расположенном у дороги с большим движением. И хотя это экономически эффективно, такая схема сопряжена с риском. Арендодатель может найти долгосрочного арендатора и разорвать договор. Кроме того, операторы домов с привидениями стараются создавать сложные шоу и не переезжать с места на место.

Тем не менее, долгосрочная аренда помещения, даже если это непопулярные подвал или верхний этаж, требует больших расходов и после окончания Хэллоуина.

«Вы зарабатываете деньги только один месяц. В остальное время года вы просто тратите», — говорит Бен Армстронг, сооснователь одного из самых известных домов с привидениями в США Netherworld.

В конечном счете, размер и цена не позволяют располагать большие дома с привидениями в престижных местах. Согласно справочнику The Scare Factor, в Вашингтоне, округ Колумбия, нет ни одного дома с привидениями. В расчете на душу населения в таких штатах, как Огайо, Кентукки и Миссури, их более чем в 3 раза больше, чем в Калифорнии.

Пикель иногда консультирует тех, кто хотел бы открыть дом с привидениями, и по его словам, даже новички, которым удается найти оптимальное местоположение, совершают одни и те же ошибки.

Плохой бюджет. В среднем, чтобы открыть дом с привидениями, придется потратить от $250 тысяч ($30-40 за квадратный фут на строительство, $2-3 на человека для привлечения клиентов, плюс арендная плата и другие расходы) и обычно требует резервов или новых инвестиций, чтобы продолжать работать после первого года.

В среднем, чтобы открыть дом с привидениями, придется потратить от $250 тысяч ($30-40 за квадратный фут на строительство, $2-3 на человека для привлечения клиентов, плюс арендная плата и другие расходы) и обычно требует резервов или новых инвестиций, чтобы продолжать работать после первого года. Плохой опыт. По оценке Пикела, дому с привидениями нужна пропускная способность от 500 до 1 тыс. человек в час, и все это с учетом изгибов и поворотов, которые гарантируют, что клиенты не смогут заглянуть слишком далеко вперед и их впечатления не будут испорчены.

По оценке Пикела, дому с привидениями нужна пропускная способность от 500 до 1 тыс. человек в час, и все это с учетом изгибов и поворотов, которые гарантируют, что клиенты не смогут заглянуть слишком далеко вперед и их впечатления не будут испорчены. Несоблюдение норм. Владельцы, которые не консультируются с городскими властями, прежде чем строить дом с привидениями, иногда вынуждены закрыть объект из-за нарушений.

Владельцы, которые не консультируются с городскими властями, прежде чем строить дом с привидениями, иногда вынуждены закрыть объект из-за нарушений. Трудности с финансированием. Банки редко выдают кредиты на строительство домов с привидениями, поэтому сначала придется найти инвесторов.

В Де-Мойне Миллер открыл Slaughterhouse во временном помещении, арендованном на короткий срок. Он смог собрать бесплатный или дешевый реквизит и костюмы, и закрылся на пару сезонов, пока не смог арендовать постоянное помещение, куда мог бы реинвестировать прибыль и расти.

По статистике, 86% домов с привидениями в США посещают менее 10 тыс. человек в год. Источник: The Hustle

Сейчас у Slaughterhouse около 13 тысяч посетителей в год, что ставит его в верхний эшелон домов с привидениями. По данным America Haunts, подавляющее большинство таких аттракционов привлекают от 7,5 до 10 тысяч посетителей каждую осень. Всего 1%-2% насчитывают 40 тысяч клиентов.

И даже для крупнейших игроков отрасль остается рискованной.

Пугающие финансы

В 1990-е годы на ферме в пригороде Филадельфии открылся жуткий мотель.

Его основатель Рэнди Бейтс не был помешан на Хэллоуине. Но он был серийным предпринимателем, оплачивал учебу в колледже ремонтом видеомагнитофонов, а позже открыл бизнес по производству охранной сигнализации.

Когда соседний дом с привидениями закрылся, он устроил собственный на семейной ферме. Пять лет спустя, когда число посетителей выросло до 15 тысяч, он построил мотель «Бейтс» с привидениями, потратив $25 тысяч.

В оживленные выходные мотель привлекает по несколько тысяч клиентов за вечер, которые платят от $45 до $50 за то, чтобы посетить дом, пройтись по тропе с привидениями и прокатиться в грузовике с сеном. В прошлом году посещаемость стала рекордной и составила около 60 тысяч человек.

Условия Бейтса можно назвать идеальными. Он не платит за аренду, и у него есть список из 162 тысяч email-адресов, что дает ему маркетинговое преимущество.

Тем не менее, говорит Бейтс, каждый год «может быть очень страшным».

Его ежегодные операционные расходы составляют около $1,2 млн и включают:

Зарплату 340 сезонных работников — это основная часть расходов;

— это основная часть расходов; Новый реквизит, декорации и дополнения, которые могут обойтись в $200-300 тысяч , включая стоимость работ. Что-то изготавливают сотрудники Бейтса, остальное покупается. Поддельная кровь и грим — обязательное условие для любого дома с привидениями — стоят $6,5 тысяч .

, включая стоимость работ. Что-то изготавливают сотрудники Бейтса, остальное покупается. Поддельная кровь и грим — обязательное условие для любого дома с привидениями — стоят . Страховка обойдется примерно в $50 тысяч и необходима, помимо прочего, для рассмотрения судебных исков.

Чтобы окупить эти расходы, покрыть зарплаты нескольким штатным сотрудникам и получить достаточную прибыль для себя и жены, Бейтс говорит, что ему нужно заработать около $2,5 млн.

Как правило, доходов от аттракционов с привидениями хватает до апреля-мая, и после Бейтс вынужден искать кредитную линию, чтобы продолжать выплачивать зарплату. Недавно он взял кредит в $75 тысяч, но в прошлом ему могло потребоваться до $500 тысяч, что ставило его в опасное положение каждый раз, когда он начинал все заново осенью.

Успех все еще не гарантирует долголетие бизнесу. Годовая подготовка и расходы сводятся к нескольким выходным, и, как и в сельском хозяйстве, ожидаемая прибыль может упасть из-за обстоятельств, не зависящих от владельца, например дождливых выходных или экономического спада.

Помехой могут стать и другие развлечения. Например, когда в город приезжают местные бейсбольные команды Высшей лиги, дома с привидениями пустуют, поскольку потенциальные клиенты ходят на игры или смотрят бейсбол в местных барах.

Чтобы свести к минимуму риски, Бейтс открыл и другие предприятия, такие как ферма рождественских елок и сервис купонов, напоминающий Groupon, но только для домов с привидениями. Он надеется распространить его на всю страну.

Также предприниматель собирается запустить в Де-Мойне тематический бар. Многие владельцы домов с привидениями управляют и эскейп-румами.

В Канзас-Сити семья Арнетт-Беквейт скупила несколько дешевых объектов недвижимости в районе Уэст-Боттомс и теперь проводит в них фестивали и сдает в аренду, помогая ускорить возрождение района и получая доход в межсезонье. В одном здании с Beast работает и ресторан Chef J, одно из самых популярных барбекю в городе.

Арнетт-Беквейт говорит, что дополнительная недвижимость помогла им выжить. Она считает, что такие аттракционы объединяют людей: в конце концов, истории о взрослении с экстремальными провалами и взлетами очень напоминают управление домом с привидениями.

«Да, иногда мы кричим, — говорит она. — Но за этим всегда следует смех».

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Фото на обложке: Elena Zakhariya / Shutterstock