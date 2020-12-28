От инжиниринга к продакт-менеджменту: какие навыки потребуется усвоить

Около двух с половиной лет назад Акаш Синха ушел с должности бэкенд-инженера, чтобы стать продакт-менеджером. В своей статье на Medium он поделился советами, которые пригодятся и другим начинающим специалистам в этой сфере.

До того, как стать продакт-менеджером, Акаш Синха работал инженером в команде Core Infrastructure в компании Booking.com. Его ежедневные обязанности включали в себя разработку программного обеспечения, обеспечение надежности систем и задачи по DevOps. Также у него был опыт в разработке новых продуктов (new product development — NPD) как в сфере B2B, так и в B2C.

Работая над NPD-проектами, Акаш Синха выработал привычку разбивать создание продукта на этапы, в которых повторяются циклы обратной связи и разработки. Как инженер, он также постоянно взаимодействовал с другими внутренними командами, чтобы понять их требования. Фактически, в данном случае они выступали «клиентами».

Акаш Синха решил перейти в продакт-менеджмент, когда осознал, что ему гораздо больше нравится взаимодействовать с потребителями, понимать их психологию и работать над продуктом, чем просто писать бэкенд-код.

Спустя три месяца работы на новой должности, он понял, что в этом направлении гораздо больше особенностей. Как бывший инженер, он был знаком только с той частью работы, в которой непосредственно участвовал.

На деле же оказалось, что продакт-менеджерам приходится ориентироваться в условиях значительной неопределенности, решать абстрактные проблемы и планировать разработку на несколько месяцев вперед.

Основные особенности работы продакт-менеджера

Рассмотрим семь качеств лучших специалистов в этой сфере. Новичкам этот список даст представление о повседневных обязанностях и поможет решить, действительно ли им подойдет эта работа.

Постоянная связь с клиентами

Это один из самых основных моментов в работе. Продакт-менеджерам нужно непрерывно взаимодействовать с клиентами. Их отзывы помогают выбрать правильное направление для разработки продукта.

Молодые специалисты часто настолько вовлекаются в процесс разработки, что к моменту ее завершения потребности заказчика и созданные характеристики различаются. Помните, что правильный продукт — это не тот, в котором больше всего функций и меньше всего багов, а тот, что решает проблемы клиента.

Проверка гипотез и выполнение циклов работы

В отличие от основной деятельности инженера, разработка продукта — это повторяющийся процесс. Обычно продакт-менеджер быстро запускает минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product — MVP), собирает фидбэк, а затем повторяет или изменяет процесс.

И хотя для большинства этот подход кажется вполне разумным, инженерам, которые переходят в эту сферу, бывает непросто адаптироваться к этому циклу. Дело в том, что они привыкли создавать все правильно, например заранее продумывать все крайние случаи при написании ПО. Эта практика важна для разработки, однако в продакт-менеджменте гораздо эффективнее создавать небольшие релизы циклами, чем сразу запускать крупный продукт.

Понимание общей картины

Контроль за процессом разработки продукта составляет лишь часть обязанностей продакт-менеджера. Он также должен уметь заглянуть далеко в будущее и думать в долгосрочной перспективе. Ему нужно оценивать конкуренцию, планировать потребности клиента на несколько месяцев вперед и понимать, какую ценность бизнесу принесет решение этих проблем.

Соединением этих идей и созданием целостной картины в основном занимаются старшие продакт-менеджеры и лидеры продукта, но участие в этом процессе отлично стимулирует стратегическое мышление.

Управление заинтересованными сторонами

Вам предстоит взаимодействовать со всеми участниками процесса: старшим руководством, инженерами, дизайнерами, другими продакт-менеджерами, а иногда и не техническими специалистами, например юристами и финансистами.

Чтобы комфортно общаться в такой разнообразной группе, нужно уметь говорить на языке каждого из них. Это поможет успешно вести переговоры и сформировать единое видение продукта по всем направлениям. Например, вы должны уметь обсудить детали API с инженером, а также разъяснить специалисту по конфиденциальности, как работает продукт, простыми словами.

Контроль по метрикам

Поскольку вы не будете участвовать непосредственно в самом процессе проектирования и дизайна, единственный способ объективно понять впечатление клиентов — измерить его показатели. Так вы получите общую картину продукта и сможете принимать более эффективные решения. К примеру, многие продакт-менеджеры регулярно следят за показателями вовлеченности пользователей на каждом этапе воронки продаж продукта, чтобы определить моменты, которые стоит улучшить.

Лидерство

В большинстве организаций продакт-менеджер не управляет командой инженеров напрямую, но от его способностей и решений во многом зависит успех продукта. Чтобы придать уверенность всем участникам процесса в долгосрочном видении, потребуется стратегическое мышление и перспективное планирование. Вовлеченность и успех команды напрямую связаны с лидерскими качествами продакт-менеджера.

Понимание внутренних механизмов

В некоторых организациях продакт-менеджер также управляет бэклогом и спринтами команды. Однако он несет ответственность за доставку продукта в любом случае. Для этого он, по крайней мере, должен уметь разбивать общее видение на практические шаги и сообщать их заинтересованным сторонам.

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