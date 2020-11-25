Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Гавриил Гордеев займется бизнес-развитием «СберМаркетинга»

Гавриил Гордеев стал директором по развитию нового бизнеса коммуникационной группы Сберанка «СберМаркетинг». До этого он был креативным директором «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» и отвечал за маркетинг телеканала «ТНТ». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «СберМаркетинга».

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На новой позиции Гордеев займется развитием креативного продакшна для ТВ- и цифровой рекламы, созданием брендированного контента, организацией PR и бренд-журналистикой.

«В новой команде я ... аккумулирую весь свой медийный опыт для создания качественного маркетингового контента. "СберМаркетинг" сочетает в себе технологичность, масштабность и в то же время доступность любому бизнесу — благодаря этому компания может стать крупнейшим креативным агентством в стране», — рассказывает Гордеев.

До прихода в «СберМаркетинг» Гордеев занимался реализацией медийных проектов в качестве продюсера. Среди них — Comedy Radio, ТВ-передача «Прожарка», реалити-сериал «Солдатки». Специалист также занимал должность директора телеканала «ТНТ4», руководил ребрендингом телеканала «Матч ТВ» и запуском платного канала «Матч! Премьер».

Гавриил Гордеев ушел из «Газпром-Медиа» в ноябре 2020 года. Тогда он отмечал, что решение было непростым, но соответствующим последним трендам на рынке.

Гордеев уволился после смены команды в «Газпром-Медиа»: холдинг в начале года возглавил Александр Жаров, после чего заместитель гендиректора Татьяна Доброхвалова стала старшим вице-президентом Сбербанка. Также в ноябре 2020 года основным владельцем интернет-изданий Rambler Group, принадлежащих «Сберу», стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Сергей Шишкин.

Фото: Даниил Примак