Битва между прогрессом и этикой. Что ждет технологию распознавания лиц — мнения предпринимателей

Представители индустрии поделились с нами своими прогнозами на ближайший год и пятилетие.

Принесем ли мы нашу приватность в жертву комфорту и безопасности? Как далеко зайдет развитие систем facial recognition? И станет ли распознавание лиц привычной и неотъемлемой частью повседневной жизни?

Распознавание лиц — одна из тех технологий, которые восхищают одних и пугают других. Она помогает ловить преступников и проходить в самолет без посадочного талона, но при этом всю глубже вторгается в частную жизнь.

Сергей Черных, заместитель председателя совета директоров ГК «ХайТэк»

На мой взгляд, распространение технологии сегодня уже не остановить, да и не стоит этого делать. Решения на базе распознавания лиц применяются в самых различных сферах: для обеспечения безопасности городской среды, в системах контроля и управления доступом, финансовом секторе, ритейле, HR и других.

Конечно, можно рассуждать о том, что применение распознавания лиц, как, впрочем, и любой другой технологии биометрической идентификации, — это некая потеря приватности, но в обмен на гораздо больший уровень безопасности и нашего с вами комфорта.

К тому же, не стоит забывать, что отследить перемещение человека можно и другими способами — к примеру, по кредитке, сим-карте или множеству приложений, использующих геолокацию.

А наши персональные данные обрабатываются банками, поликлиниками, миграционными службами, не говоря уже об интернете, социальных сетях и пользовательских сервисах, где каждый из нас регистрируется, соглашаясь с политикой обработки персональных данных, чаще всего даже не читая ее.

Очевидно, что к концу 2020 года технология распознавания лиц прочно войдет в повседневную жизнь каждого жителя крупного города России.

В первую очередь, речь идет о национальной безопасности: распознавание лиц будет широко применяться в государственных системах безопасности, для обеспечения доступа на режимные объекты, поиска преступников и предупреждения террористических актов.

Одновременно с этим можно обозначить тренд расширения функциональности систем видеоаналитики — помимо лицевой биометрии системы видеонаблюдения начинают определять пол, возраст, retention rate (коэффициент удержания клиентов) и прочие данные для дальнейшей обработки и создания аналитических массивов данных. Развитие и распространение технологии позволит достичь качественно нового уровня персонификации и защищенности сервисов.

Если же предположить, что будет в перспективе ближайших пяти лет, то думаю, что нас ждет нечто наподобие социальной сети в реальном мире, когда системы будут «знать» социальные графы всех людей, попавших в поле зрения камеры. А поверх этого будет построено огромное количество бизнесов и сервисов.

Фарид Нигматуллин, генеральный директор Videomatrix (ООО «ВидеоМатрикс»)

Технология распознавания лиц будет развиваться. Согласно оценке Bloomberg, мировой рынок распознавания лиц вырастет к 2022 году до $7,76 млрд. Для сравнения — 2017 год оценивался в $4,05 млрд.

Вопросы приватности и этики влияли и будут влиять на равномерность развития технологий биометрии. Когда Китай широко применял камеры на улицах города и очки с системой распознавания лиц для поимки преступников, Бельгия первая запретила коммерческим организациям использование таких технологий.

Первый иск против властей на основании нарушения права на приватность подан в Великобритании в 2018 году. И каждая страна, а в случае США даже каждый штат, рассматривает для себя этот вопрос в частном порядке.

Несмотря на социальные барьеры, распространение технологии биометрии очевидно. Оптимизация программных библиотек под вновь создаваемые архитектуры аппаратного обеспечения производятся регулярно. Ждем большую прогрессивность за счет усовершенствования математической базы, увеличение скорости работы детектора, классификатора, повышение точности. Вероятно парное развитие — и алгоритмов, и «железа».

Практика показывает, что «железо» развивается быстрее. Первый вектор развития — энергоемкие, результативные и при этом компактные вычислители. Nvidia в 2019 году выпустила линейку таких процессорных модулей — Jetson. Другой вектор — мощные серверные и десктопные архитектуры для AI, такие как Turing, Volta.

Повсеместное применение 3D-распознавания лиц пока преждевременно. 3D-сканеры — вещь отличная, но не каждое предприятие может позволить себе дорогостоящее оборудование. В случае собственных решений пока делаем упор на 2D-распознавание с применением серверной видеоаналитики, AI и алгоритмов. До конца 2020 года это лучшее соотношение точности разработанной системы и приемлемости цены решения для заказчика.

Мы занимаемся сложной промышленной видеоаналитикой. Хотя тренды рынка ведут к тому, что к 2025 году видеоаналитика, в том числе с элементами биометрии, станет популярна и среди обычных пользователей — для обеспечения собственной безопасности и охраны дома.

Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы Джет»

Действительно, сейчас есть противники повсеместного использования технологии распознавания лиц, и у нас есть закон о персональных данных и праве на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции РФ). Уже были прецеденты, когда граждане подавали в суд на правительство, требуя запретить использование этой технологии.

Тем не менее, было бы странно отказываться от инструмента, с помощью которого можно предотвратить теракт или найти пропавшего ребенка. Технологии видеоаналитики будут развиваться несмотря на сложности.

К тому же, часто ими пользуется бизнес на территории предприятия или магазина. Например, в ритейле видеоаналитика будет помогать сформировать индивидуальный подход к покупателю, на заводе поможет обеспечить безопасность и т.д.

Сейчас есть спрос на решение сложных уникальных задач с помощью технологий искусственного интеллекта, анализирующих видеоданные. В ближайшее время будет стремительно развиваться это направление. Мы уже не первый год делаем подобные проекты.

Например, с помощью математических моделей мы можем распознавать движения рук рабочего на производстве, считать, сколько времени уходит на каждую операцию, и анализировать разные характеристики процесса. В результате анализа этих данных мы можем точно измерить эффективность работы персонала, узнать, что может мешать процессу, и дать рекомендации, что можно изменить к лучшему.

Можно привести более простой пример: видеокамеры, установленные на стройке, и математическая модель, обученная распознавать наличие защиты (касок, перчаток и т.д.), могут определить, кто из работников не выполняет требования безопасности.

А система, установленная на сортировочном оборудовании, поможет классифицировать сырье: например, при производстве драгоценных камней.

Сфера применения таких технологий безгранична, и за ними — будущее.

Дмитрий Марков, генеральный директор компании-разработчика продуктов по распознаванию лиц VisionLabs

Не думаю, что возникнут какие-то сложности с развитием этой технологии. Все новое вызывает опасение, но со временем это войдет в наш привычный образ жизни.

Сейчас можно забыть ключи от машины или квартиры, потерять скидочную или банковскую карту и т.д. С лицом такого произойти не может. Даже если вы нанесли макияж, надели шляпу или очки, продукты по распознаванию лиц вас узнают и поспособствуют предоставлению необходимого вам сервиса. Это удобно и безопасно.

На данный момент опасения людей связаны с тем, что у нас недостаточно рассказывают, что такое биометрия, как она работает, какой у нее уровень надежности и как сильно она помогает упростить наши ежедневные задачи.

Тем не менее, мы абсолютно уверены, что в течение ближайших трех лет этот барьер будет преодолен и биометрия станет привычной для абсолютного большинства людей.

Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ

Избежать сложностей можно путем разработки нормативной базы, четко регламентирующей допустимые границы применения технологии. Что касается вопросов этики, то практически любая технология может быть использована как на пользу обществу, так и во вред.

Показательна аналогия с медициной: один препарат может быть и ядом, и целительным средством. Бояться этого не стоит, но регулировать, определять, договариваться о целевых областях применения, границах, развивая «целительное» свойство, — безусловно.

Кроме того, такой подход позволит не отстать от мирового сообщества в технологическом плане.

Именно поэтому техновизионеры ЦРТ фокусируются не только на самих технологиях и продуктовой разработке собственной системы распознавания лиц, но и являются экспертами международного Биометрического института (Biometrics Institute), где мы вместе с ключевыми мировыми экспертами формируем подходы к защите персональных данных в разрезе этических вопросов и защиты личных данных.

Тренды, актуальные для российского рынка:

Новая актуальность вопросов безопасности.

Угроза спуфинга (взлома) — вызов для разработчиков систем распознавания лиц, который стимулирует к поиску все новых и новых средств защиты. Чем доступнее становятся современные технологии, облегчающие взлом системы, тем более прогрессивными должны быть алгоритмы защиты.

Мы всегда должны быть на шаг впереди, чтобы достичь безопасности и удобства пользователя, поэтому компании-разработчики продолжат эксперименты с различными методами Liveness detection (защита от взлома).

Тенденция расширения применения технологии как для решения задач безопасности, так и оптимизации бизнес-процессов.

Традиционно системы распознавания лиц применяются для обеспечения безопасности. Так, система распознавания лиц от ЦРТ уже доказала свою эффективность более чем на 10 объектах спорта, более 20 объектов транспортной инфраструктуры, 5 городов по всей России используют ее для реализации программ «Безопасный/Умный» город.

Скоро все больше новых рыночных сегментов осознают пользу данной технологии и будут ее внедрять. Здесь и «бесшовное» управление пассажиропотоком на транспорте, и применение на объектах культуры (например, проход в музей без предъявления билета).

Актуальность правового регулирования.

В связи с проникновением технологии новую актуальность приобретает и регламент защиты персональных данных, и снятие ряда законодательных ограничений, препятствующих внедрению инноваций.

Осознание преимуществ видеоаналитики.

В высококонкурентной борьбе компании стремятся выделять себя, в том числе с помощью персональных систем лояльности, которые невозможны без знания своего клиента. Большие данные становятся все более ценным ресурсом и потребуют современные инструменты обработки и интерпретации данных.

Регулирование этики применения технологии.

Кроме того, возрастет число проектов в рамках концепции «Безопасный город», увеличится доля биометрических СКУД (систем контроля и управления доступом), пользователи смогут удаленно получать доступ к банковским и государственным услугам, используя лицо в качестве единственного идентификатора.

Если говорить не о бизнес-развитии, а о развитии технологии, — продолжится совершенствование алгоритмов, повысится точность работы систем видеоидентификации. На рынке появятся коммерческие решения на базе новых технологий, расширяющих возможности распознавания лиц, в частности, идентификация по тепловизионному изображению. На данный момент подобные алгоритмы только тестируются.

Виталий Виноградов, менеджер по продуктам сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon

Сложности с развитием технологии возникают, но скорее из-за процесса привыкания к чему-то новому. Эти сложности уйдут сами собой, когда людям станет понятно, что ничего страшного в технологии нет, а используется она для обеспечения безопасности или повышения качества сервисов.

В банках, магазинах или кафе камеры законно могут распознавать лица людей, которые сами дали свое согласие на обработку персональных данных. Такое согласие дается при включении клиента в программу лояльности магазина. В остальных случаях полученное с видеокамер изображение не привязано к персональному идентификатору — фамилии и имени, — а посетители магазина могут быть указаны в системе как «Клиент №1», «Клиент №2».

В коммерции остается задача автоматизации процессов, и все большую роль занимают инновационные инструменты аналитики, поэтому в 2020 году бизнес сделает первые шаги в сторону полноценного внедрения технологии распознавания лиц.

Ожидаю, что скоро мы увидим описание первых кейсов применения технологии в маркетинговых целях — например, для улучшения работы программ лояльности в ритейле или повышения качества обслуживания клиентов в банках.

За пять лет развития технологий нейросеть «научится» узнавать лица с максимальной точностью даже в сложных рабочих условиях: в темноте, под проливным дождем, с неудобного ракурса и т.д. Разница между офлайном и онлайном сотрется.

Бизнесу будет неважно, откуда приходит клиент — будет важно, что бизнес знает о клиенте.

Видеоаналитика в целом и распознавание лиц в частности позволит глубже изучить потребности и вкусы покупателей и в результате предложить уникальный сервис.

Фото на обложке: Shutterstock / varuna