Опыт G-Core Labs: как ускорить и обезопасить онлайн-бизнес на всех континентах

Фото: пресс-служба G-Core Labs

Импульс 2020 и взгляд в будущее

Пандемия оказала огромное влияние на рынок — оффлайн затормозился, тогда как онлайн получил отличный стимул. G-Core Labs это дало преимущество перед другими игроками — далеко не все смогли обеспечить возросшее потребление трафика во время карантинного периода.

«Несомненно, во время массовой самоизоляции люди по всему миру проводили больше времени, чем обычно, на различных медиа и развлекательных ресурсах, а также активно совершали покупки в интернете. В марте-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы зафиксировали рост потребительского трафика в индустрии видеоигр в среднем на 50%, а в медиакомпаниях — на 20% и более. Каждый день был фактически как выходной день по потреблению трафика, хотя в весенне-летний период обычно наблюдается спад. Нам даже пришлось переоборудовать части люксембургского и московского офисов под склад, чтобы разместить новые партии серверов».

COVID увеличил и ускорил «цифровую гонку», в нее вовлеклись все — от типичных онлайн-бизнесов до более консервативных компаний, которые были вынуждены работать удаленно. Это сказалось на доходе ИТ-провайдеров. У G-Core Labs только из-за пандемии прибыль выросла на 30-40%, и дальнейший прогноз роста более чем положительный.

«Пандемия и кризис — временные феномены, а вот тенденция к дальнейшей цифровизации будет стабильной. Потребительские привычки продолжат сдвиг в сторону цифровых продуктов и услуг, соответственно, увеличится нагрузка на ИТ-инфраструктуру. Активно будут развиваться отрасли телемедицины, онлайн-ритейла и цифрового образования, а также виртуальная и дополненная реальность. Доказательство этому то, что уже сегодня мы можем наблюдать достаточно новые явления общественной жизни, вроде онлайн-бара и «свадеб по скайпу».

Фокус на скорость и безотказность

Рост спроса на определенные ИТ-сервисы отражает всеобщее стремление к диджитализации — сейчас бизнес укрепляет свое присутствие в онлайне, обеспечивает потребителям моментальный доступ к продуктам, а пользовательским данным — сохранность и защиту. Учитывая это, по прогнозам G-Core Labs, в ближайшие годы в центре внимания будут следующие направления.

По прогнозам G-Core Labs, в ближайшие годы в центре внимания онлайн-бизнеса будут следующие решения:

Сети доставки контента

Один из важнейших показателей, влияющий на лояльность пользователей и определяющий позицию сайта в поисковиках — это скорость загрузки контента. Google подсчитал, что достаточно 5-6 секунд «торможения», чтобы посетитель странички потерял терпение. CDN (Content Delivery Network или сеть доставки контента) как раз решает эту проблему и позволяет мгновенно прогружаться даже «тяжелым» сайтам. Такая сеть связывает многочисленные сервера по всему миру, кэшируя информацию и разгружая основной сервер. При этом для ускоренной отправки контента важно не только количество узлов в сети, но и их «начинка». К примеру, в кэш-серверах G-Core Labs стоят процессоры Intel Xeon Platinum, виртуальные RAID на CPU и SSD D3-S4610, а за вычисления отвечают процессоры Intel Xeon E.

Управляемые хостинги

Без надежного хостинга (услуги по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, имеющем круглосуточный и защищенный доступ к сети) корректное функционирование сайта с большим трафиком практически невозможно, особенно в «пиковые» периоды вроде Черной пятницы или Рождества. Все упирается, опять же, в скорость отклика и в безопасность соединения.

«Поскольку практически любая компания сейчас заинтересована в онлайн-присутствии, что CDN, что хостинг понадобятся со временем чуть ли не каждому. Например, у G-Core Labs основные потребители — «контентный бизнес», то есть медиа, гейминг, e-commerce. Но работа ведется и с традиционными рынками — с нефтяными и химическими компаниями, банками, медицинскими учреждениями, и даже филармониями».

Фото: пресс-служба G-Core Labs

Облачные решения

Бизнесу все сложнее оставаться конкурентоспособным и предугадывать развитие событий — массовый переход на удаленку из-за пандемии яркий тому пример. Гибкость и масштабируемость облака способны если не предотвратить большинство бед, то хотя бы значительно смягчить последствия. Неудивительно, что аналитики предсказывают ускоренный переход 80% предприятий на облачную инфраструктуру и приложения к концу 2021 года. Облачные хранилища также востребованы — они поддерживают доступность и сохранность данных на практически стопроцентном уровне.

Стриминговые платформы

На рынке современных медиа запоздания критичны, а уникальный контент требует защиты. G-Core Labs нашли решение для бесперебойной доставки и монетизации видеоконтента — компания запустила облачную стриминговую платформу, объединив транскодинг, CDN, хранилище и HTML5-плеер. С помощью такого стримингового сервиса можно по всему миру транслировать телепередачи или проводить приватные видеоконференции в форматах 4К, 3D и 3600.

Защита от киберугроз

Киберинциденты — одна из главных проблем современности (в 2017 году их было более миллиарда). Сегодня они происходят чуть ли не ежеминутно — только за первую половину 2019 года эксперты Trend Micro зафиксировали почти 27 млрд угроз. О важности качественной защиты говорят не только айтишники — среди ключевых негативных факторов 66% представителей игровой индустрии, опрошенных G-Core Labs, указали кибератаки, в том числе DDoS-атаки.

Автоматизированные системы доменных имен

Любой интернет-бизнес, будь то онлайн-кинотеатр или продуктовый магазин, привлекает пользователей не только продуманным UX-дизайном и программой лояльности, но и низкими задержками, стабильным подключением. Проблемы могут возникать из-за перегрузок или больших расстояний между пользователем и сервером. Чтобы решить проблему, G-Core Labs недавно открыла для публичного пользования внутренние DNS-серверы c функцией балансировки по геопризнаку — они расположены более чем 70 городах по всему миру и «отдают» разные IP-адреса в зависимости от местоположения пользователя.

Фото: пресс-служба G-Core Labs

«Сегодня мир движется в сторону социальных сетей с контентом высокого разрешения, онлайн-игр с реалистичной графикой, виртуальной реальности — то есть высоконагруженных отраслей, где отсутствие задержек имеет первостепенное значение. Например, если вы хотите запустить VR-игру, задержка сети должна быть меньше 30 миллисекунд, а пропускная способность и качество интернет-соединения — очень высокими. CDN-сети и облачные решения, стриминговые платформы и распределенные хранилища способны обеспечить спрос на такую скорость и гарантировать бесперебойность. Вот почему, я уверен, перечисленные выше сервисы можно назвать жизненно важными для современного онлайн-бизнеса».

Фото на обложке: Anton Balazh/Shutterstock.