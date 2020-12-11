Опыт G-Core Labs: как ускорить и обезопасить онлайн-бизнес на всех континентах

Представить современный успешный бизнес без онлайн-присутствия в том или ином формате — хотя бы веб-сайта — попросту невозможно. Причем сайт должен быть быстрым, устойчивым и защищенным. Над этим и работает G-Core Labs, мировой провайдер облачных и edge-решений.
О становлении компании, трендах рынка и о перспективных нишах рассказал Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам.
Дмитрий Самошкин, вице-президент G-Core Labs по продуктам
Фото: пресс-служба G-Core Labs
От новичка к рекордсмену
Сейчас G-Core Labs входит в топ-15 мировых облачных провайдеров, предоставляя решения по доставке контента, услуги публичного облака, хостинга и безопасности. Они конкурируют с сервисами Amazon, Google и Microsoft. У компании офисы в Люксембурге, Минске, Москве и Перми, штат из более чем 350 человек и глобальная ИТ-инфраструктура, которая пополнила Книгу рекордов Гиннесса. Этому предшествовал почти десятилетний путь.
Предприятие основали в 2011 году в качестве солюшен-провайдера — тогда команда из 16 сотрудников развивала инфраструктуру и предлагала кастомные решения по настройке серверов крупным клиентам из индустрии медиа и развлечений по всему миру. К 2016 году полученный опыт позволил расширить зону охвата и решить главную «головную боль» цифрового бизнеса того времени — построить глобальную сетевую инфраструктуру и искоренить задержки и сбои в доставке контента.
В последующие годы регионов присутствия становилось больше, а к портфелю сервисов добавлялись другие решения:
- облако;
- стриминговая платформа;
- сервис DNS;
- сторадж;
- защита от кибератак.
«Если изначально мы строили инфраструктуру под конкретного клиента — например, заказчику мог потребоваться дата-центр в Амстердаме или Праге — то к 2015-2016 у компании было достаточно собственных ресурсов, чтобы самостоятельно выбирать страны присутствия и стратегию развития. Конечно, специфика есть у каждой. Например, в Азии, Латинской Америке, да и в России — непростая логистика, сложный процесс получения лицензий, пресловутый менталитет. Это делает некоторые рынки сложными и высокорисковыми для зарубежных ИТ-компаний и инвесторов. Но наш опыт позволил реализовать задуманное».
На сегодня у компании более 100 точек присутствия (серверные кластеры в дата-центрах), расположенных в 70 городах на всех континентах (кроме Антарктиды). Такое плотное покрытие сети дает один из лучших на рынке показателей времени отклика (меньше 30 миллисекунд), а суммарная ёмкость сети превышает 50 Тбит/сек — этого достаточно, чтобы одновременно просматривать более 6 000 000 Full HD видео или прослушивать 60 000 000 треков.
Вырасти, но сохранить дух стартапа
«Развитие идет так быстро, что мы буквально не успеваем обновлять данные на сайте. А ведь при масштабировании очень важно не растерять изначальную корпоративную культуру и ценности. Поэтому мы прикладываем много сил, чтобы сохранить гибкость и прозрачность стартапа — когда каждый может лично обратиться к руководству, получить быстрый фидбек и реализовать собственные идеи».
90% сотрудников G-Core Labs трудится в четырех основных офисах в Люксембурге, России и Беларуси, а остальные представляют компанию в других регионах, работая удаленно. Поскольку провайдер с самого начала умел работать удаленно и распределенно, пандемия не отразилась на эффективности его работы.
«Безусловно, синергию живого общения не заменит ничто — поэтому наши офисные сотрудники каждую неделю собираются для личных встреч, даже при свободном графике. Коммуникация «лицом к лицу» помогает не только чувствовать себя увереннее каждому отдельному человеку, но и оптимизировать взаимодействие департаментов. Но, как доказала пандемия, работа на отдалении не только возможна, но и продуктивна — нужно лишь правильно выстроить процессы. Если говорить о мотивации сотрудников, то тут нет единого паттерна. Конкурентная зарплата, полный соцпакет и продуманные карьерные треки помогают, но, в то же время, не являются основными факторами вовлечённости.
Интересные задачи, значимый результат и развитие мотивируют лучше всего. Показательно, что многие коллеги ни разу не встречались вживую, но эффективно работают в команде. В таком распределённом формате мы, например, развиваем в том числе наши ключевые продукты, CDN и облако.
Импульс 2020 и взгляд в будущее
Пандемия оказала огромное влияние на рынок — оффлайн затормозился, тогда как онлайн получил отличный стимул. G-Core Labs это дало преимущество перед другими игроками — далеко не все смогли обеспечить возросшее потребление трафика во время карантинного периода.
«Несомненно, во время массовой самоизоляции люди по всему миру проводили больше времени, чем обычно, на различных медиа и развлекательных ресурсах, а также активно совершали покупки в интернете. В марте-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы зафиксировали рост потребительского трафика в индустрии видеоигр в среднем на 50%, а в медиакомпаниях — на 20% и более. Каждый день был фактически как выходной день по потреблению трафика, хотя в весенне-летний период обычно наблюдается спад. Нам даже пришлось переоборудовать части люксембургского и московского офисов под склад, чтобы разместить новые партии серверов».
COVID увеличил и ускорил «цифровую гонку», в нее вовлеклись все — от типичных онлайн-бизнесов до более консервативных компаний, которые были вынуждены работать удаленно. Это сказалось на доходе ИТ-провайдеров. У G-Core Labs только из-за пандемии прибыль выросла на 30-40%, и дальнейший прогноз роста более чем положительный.
«Пандемия и кризис — временные феномены, а вот тенденция к дальнейшей цифровизации будет стабильной. Потребительские привычки продолжат сдвиг в сторону цифровых продуктов и услуг, соответственно, увеличится нагрузка на ИТ-инфраструктуру. Активно будут развиваться отрасли телемедицины, онлайн-ритейла и цифрового образования, а также виртуальная и дополненная реальность. Доказательство этому то, что уже сегодня мы можем наблюдать достаточно новые явления общественной жизни, вроде онлайн-бара и «свадеб по скайпу».
Фокус на скорость и безотказность
Рост спроса на определенные ИТ-сервисы отражает всеобщее стремление к диджитализации — сейчас бизнес укрепляет свое присутствие в онлайне, обеспечивает потребителям моментальный доступ к продуктам, а пользовательским данным — сохранность и защиту. Учитывая это, по прогнозам G-Core Labs, в ближайшие годы в центре внимания будут следующие направления.
По прогнозам G-Core Labs, в ближайшие годы в центре внимания онлайн-бизнеса будут следующие решения:
Сети доставки контента
Один из важнейших показателей, влияющий на лояльность пользователей и определяющий позицию сайта в поисковиках — это скорость загрузки контента. Google подсчитал, что достаточно 5-6 секунд «торможения», чтобы посетитель странички потерял терпение. CDN (Content Delivery Network или сеть доставки контента) как раз решает эту проблему и позволяет мгновенно прогружаться даже «тяжелым» сайтам. Такая сеть связывает многочисленные сервера по всему миру, кэшируя информацию и разгружая основной сервер. При этом для ускоренной отправки контента важно не только количество узлов в сети, но и их «начинка». К примеру, в кэш-серверах G-Core Labs стоят процессоры Intel Xeon Platinum, виртуальные RAID на CPU и SSD D3-S4610, а за вычисления отвечают процессоры Intel Xeon E.
Управляемые хостинги
Без надежного хостинга (услуги по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, имеющем круглосуточный и защищенный доступ к сети) корректное функционирование сайта с большим трафиком практически невозможно, особенно в «пиковые» периоды вроде Черной пятницы или Рождества. Все упирается, опять же, в скорость отклика и в безопасность соединения.
«Поскольку практически любая компания сейчас заинтересована в онлайн-присутствии, что CDN, что хостинг понадобятся со временем чуть ли не каждому. Например, у G-Core Labs основные потребители — «контентный бизнес», то есть медиа, гейминг, e-commerce. Но работа ведется и с традиционными рынками — с нефтяными и химическими компаниями, банками, медицинскими учреждениями, и даже филармониями».
Фото: пресс-служба G-Core Labs
Облачные решения
Бизнесу все сложнее оставаться конкурентоспособным и предугадывать развитие событий — массовый переход на удаленку из-за пандемии яркий тому пример. Гибкость и масштабируемость облака способны если не предотвратить большинство бед, то хотя бы значительно смягчить последствия. Неудивительно, что аналитики предсказывают ускоренный переход 80% предприятий на облачную инфраструктуру и приложения к концу 2021 года. Облачные хранилища также востребованы — они поддерживают доступность и сохранность данных на практически стопроцентном уровне.
Стриминговые платформы
На рынке современных медиа запоздания критичны, а уникальный контент требует защиты. G-Core Labs нашли решение для бесперебойной доставки и монетизации видеоконтента — компания запустила облачную стриминговую платформу, объединив транскодинг, CDN, хранилище и HTML5-плеер. С помощью такого стримингового сервиса можно по всему миру транслировать телепередачи или проводить приватные видеоконференции в форматах 4К, 3D и 3600.
Защита от киберугроз
Киберинциденты — одна из главных проблем современности (в 2017 году их было более миллиарда). Сегодня они происходят чуть ли не ежеминутно — только за первую половину 2019 года эксперты Trend Micro зафиксировали почти 27 млрд угроз. О важности качественной защиты говорят не только айтишники — среди ключевых негативных факторов 66% представителей игровой индустрии, опрошенных G-Core Labs, указали кибератаки, в том числе DDoS-атаки.
Автоматизированные системы доменных имен
Любой интернет-бизнес, будь то онлайн-кинотеатр или продуктовый магазин, привлекает пользователей не только продуманным UX-дизайном и программой лояльности, но и низкими задержками, стабильным подключением. Проблемы могут возникать из-за перегрузок или больших расстояний между пользователем и сервером. Чтобы решить проблему, G-Core Labs недавно открыла для публичного пользования внутренние DNS-серверы c функцией балансировки по геопризнаку — они расположены более чем 70 городах по всему миру и «отдают» разные IP-адреса в зависимости от местоположения пользователя.
Фото: пресс-служба G-Core Labs
«Сегодня мир движется в сторону социальных сетей с контентом высокого разрешения, онлайн-игр с реалистичной графикой, виртуальной реальности — то есть высоконагруженных отраслей, где отсутствие задержек имеет первостепенное значение. Например, если вы хотите запустить VR-игру, задержка сети должна быть меньше 30 миллисекунд, а пропускная способность и качество интернет-соединения — очень высокими. CDN-сети и облачные решения, стриминговые платформы и распределенные хранилища способны обеспечить спрос на такую скорость и гарантировать бесперебойность. Вот почему, я уверен, перечисленные выше сервисы можно назвать жизненно важными для современного онлайн-бизнеса».
Фото на обложке: Anton Balazh/Shutterstock.
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