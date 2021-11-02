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Истории

Почему разработчики приложений для фитнеса и финансов используют приемы гейм-индустрии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

По данным отчета App Annie, со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020 года покупки мобильных приложений на iOS выросли на 15%, а в Google Play — на 25%. При этом игры — самая крупная и быстрорастущая категория на обеих платформах.

Все больше мобильных разработчиков начинают использовать приемы из игровой сферы в других категориях, таких как фитнес и криптовалюты. Разбираемся, почему это происходит.

Почему разработчики приложений для фитнеса и финансов используют приемы гейм-индустрии

В чем преимущества игровых платформ

Собственная сеть. Разработчики мобильных игр одними из первых осознали, что не стоит полагаться на готовые пользовательские сети, такие как Facebook и Google. Они стали рассматривать приложения как отдельные социальные сети и привлекать круги общения целевой аудитории.

В то же время, как утверждает вице-президент по развитию международного бизнеса AppLovin Даниил Чернаховский, неигровая индустрия всегда зависела от социальных сетей. Часто они представляли единственный канал для роста.

Сотрудничество. Мобильные разработчики всегда сотрудничали с большим количеством брендов и компаний, чтобы популяризовать свои продукты. И сейчас эта тактика все больше распространяется.

По словам Чернаховского, исследование AppLovin показало: среднее число партнеров среди мобильных разработчиков составляет от шести до девяти. В неигровой среде — как правило, четыре, а в криптовалютной — всего три, потому что такие приложения не могут часто работать с Facebook и Google.

A/B-тестирование. По мнению руководителя по маркетинговым технологиям Bending Spoons Франческо Манконе, разработчики мобильных игр «одержимы A/B-тестированием». Манконе и его коллеги также использовали эту технику, когда разрабатывали и оптимизировали собственное игровое приложение Live Quiz и сервис для отслеживания контактов с больными COVID-19 Immuni.

Реклама. Мобильные разработчики привносят интерактивность и геймификацию в рекламу внутри приложения, подобно играм. Они стремятся поддерживать вовлеченность пользователей и даже улучшать их опыт взаимодействия с платформой.

Влияние мобильных игр — причины

Последние несколько лет неигровые компании активно нанимают специалистов из игровой сферы. Это одна из причин, почему в мобильных приложениях используется все больше игровых приемов.

Однако переманивают сотрудников не только мобильные разработчики: в июле игровой отдел Netflix возглавил Майк Верду, бывший руководитель Zynga — компании-разработчика онлайн-игр.

Тем, кто создает мобильные игры, приходится бороться с устаревшими заблуждениями об игроках, чтобы расширить базу пользователей. Вероятно, это одна из причин, почему они используют более гибкие и необычные приемы в отличие от других разработчиков.

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Чернаховский и его коллеги считают: по мере того, как определения понятий «игра» и «геймер» будут расширяться, создание мобильных приложений станет более упорядоченным и применимым для всей индустрии.

«Сейчас гейминг охватывает различные слои населения. Нас часто спрашивают про средний возраст аудитории и ее гендерное соотношение, — рассказывает Чернаховский. — Но это не особо важно для нас, потому что мы работаем в широких масштабах, как и игровая сфера».

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Фото на обложке: OHishiapply / Shutterstock

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