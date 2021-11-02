Почему разработчики приложений для фитнеса и финансов используют приемы гейм-индустрии

Все больше мобильных разработчиков начинают использовать приемы из игровой сферы в других категориях, таких как фитнес и криптовалюты. Разбираемся, почему это происходит.

По данным отчета App Annie, со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020 года покупки мобильных приложений на iOS выросли на 15%, а в Google Play — на 25%. При этом игры — самая крупная и быстрорастущая категория на обеих платформах.

В чем преимущества игровых платформ

Собственная сеть. Разработчики мобильных игр одними из первых осознали, что не стоит полагаться на готовые пользовательские сети, такие как Facebook и Google. Они стали рассматривать приложения как отдельные социальные сети и привлекать круги общения целевой аудитории.

В то же время, как утверждает вице-президент по развитию международного бизнеса AppLovin Даниил Чернаховский, неигровая индустрия всегда зависела от социальных сетей. Часто они представляли единственный канал для роста.

Сотрудничество. Мобильные разработчики всегда сотрудничали с большим количеством брендов и компаний, чтобы популяризовать свои продукты. И сейчас эта тактика все больше распространяется.

По словам Чернаховского, исследование AppLovin показало: среднее число партнеров среди мобильных разработчиков составляет от шести до девяти. В неигровой среде — как правило, четыре, а в криптовалютной — всего три, потому что такие приложения не могут часто работать с Facebook и Google.

A/B-тестирование. По мнению руководителя по маркетинговым технологиям Bending Spoons Франческо Манконе, разработчики мобильных игр «одержимы A/B-тестированием». Манконе и его коллеги также использовали эту технику, когда разрабатывали и оптимизировали собственное игровое приложение Live Quiz и сервис для отслеживания контактов с больными COVID-19 Immuni.

Реклама. Мобильные разработчики привносят интерактивность и геймификацию в рекламу внутри приложения, подобно играм. Они стремятся поддерживать вовлеченность пользователей и даже улучшать их опыт взаимодействия с платформой.

Влияние мобильных игр — причины

Последние несколько лет неигровые компании активно нанимают специалистов из игровой сферы. Это одна из причин, почему в мобильных приложениях используется все больше игровых приемов.

Однако переманивают сотрудников не только мобильные разработчики: в июле игровой отдел Netflix возглавил Майк Верду, бывший руководитель Zynga — компании-разработчика онлайн-игр.

Тем, кто создает мобильные игры, приходится бороться с устаревшими заблуждениями об игроках, чтобы расширить базу пользователей. Вероятно, это одна из причин, почему они используют более гибкие и необычные приемы в отличие от других разработчиков.

Чернаховский и его коллеги считают: по мере того, как определения понятий «игра» и «геймер» будут расширяться, создание мобильных приложений станет более упорядоченным и применимым для всей индустрии.

«Сейчас гейминг охватывает различные слои населения. Нас часто спрашивают про средний возраст аудитории и ее гендерное соотношение, — рассказывает Чернаховский. — Но это не особо важно для нас, потому что мы работаем в широких масштабах, как и игровая сфера».

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