Билл Гейтс назвал 3 области, которые изменит ИИ

Сооснователь Microsoft опубликовал письмо из 7 страниц под заголовком «Эпоха ИИ началась», в котором изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта. По его мнению, работа над технологией «так же фундаментальна, как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона».

Письмо было опубликовано в тот же день, когда Google выпустила своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard, и через неделю после того, как создатель ChatGPT OpenAI объявил о долгожданной новой версии модели ИИ GPT-4.

Миллиардер также озвучил опасения по поводу искусственного интеллекта, включая риск того, что люди будут злоупотреблять им, и вероятность, что по мере совершенствования технологии появится сверхразумный ИИ, который мог бы «устанавливать свои собственные цели».

В письме Гейтс развил эти идеи, отметив, что ИИ как инструмент не только позволит повысить производительность труда людей, но и устранить глобальное неравенство — на рабочих местах, в здравоохранении и образовании.

«Белый воротничок, готовый помочь вам с различными задачами»

Сооснователь Microsoft считает, что ИИ можно будет применять в качестве «цифрового личного помощника» для повышения продуктивности сотрудников. Будучи интегрированным в такие инструменты, как Microsoft Office, он поможет в работе с электронной почтой.

Созданные алгоритмами «персональные агенты», обладающие обширными знаниями и данными о его компании и отрасли, также станут ресурсом, с которым сотрудники смогут общаться.

«Вычислительная мощность становится дешевле, и способность GPT выражать идеи все больше будет похожа на то, что у вас есть доступный белый воротничок, готовый помочь вам с различными задачами» — пишет Гейтс.

Цифровой помощник, который выполнит тяжелую работу за медиков

В области здравоохранения ИИ сможет освободить медиков от определенных задач, таких как заполнение страховых заявлений, работа с бумагами и составление записей о посещении врача.

Гейтс писал, что для бедных стран, где «многие никогда не обращаются к врачу», ИИ мог бы позволить медицинским работникам более продуктивно работать с пациентами, которых они действительно видят. Возможно, что искусственный интеллект помог бы в лечении пациентов, которые не живут поблизости от медицинских учреждений.

ИИ уже используется в здравоохранении для анализа медицинских данных и разработки лекарств, но инструменты следующего поколения позволят прогнозировать побочные эффекты лекарств и рассчитывать уровни дозировки.

Что касается сельскохозяйственных культур и домашнего скота в бедных странах, пишет миллиардер, ИИ может помочь разработать семена, адаптированные к местному климату, и вакцины для домашнего скота — это особенно важно, «поскольку экстремальные погодные условия и изменение климата оказывают еще большее давление на фермеров, ведущих натуральное хозяйство в странах с низким уровнем дохода».

Учителей не заменить, но им придется адаптироваться

Гейтс прогнозирует, что в ближайшие 5-10 лет искусственный интеллект может кардинально изменить образование. Алгоритмы будут предоставлять контент, адаптированный к стилям обучения учащихся, а также определять, что мотивирует отдельных учеников и заставляет их терять интерес к предмету.

ИИ также поможет учителям готовить учебный план и оценивать, как студенты понимают темы.

«Даже после того, как технология будет доведена до совершенства, обучение по-прежнему будет зависеть от прекрасных отношений между учащимися и преподавателями, — пишет Гейтс. — ИИ улучшит, но никогда не заменит работу, которую учащиеся и учителя выполняют вместе в классе».

Гейтс писал, что искусственный интеллект также необходимо сделать одинаково доступным для всех школ в США и по всему миру, «чтобы учащиеся из семей с низким доходом не остались позади».

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Учителям также придется адаптироваться к ученикам, использующим новые технологии вроде GPT в классе. Гейтс привел пример того, как учителя разрешают студентам использовать GPT для написания черновика эссе, который затем им придется персонализировать.

«Чтобы в полной мере использовать эту замечательную новую технологию, нам нужно будет как предохраняться от рисков, так и распространять преимущества среди как можно большего числа людей», — пишет Гейтс.

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