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Истории

Геймерская эстетика: почему RGB-подсветка так популярна

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Красочную подсветку можно встретить практически во всех компьютерных комплектующих, однако она не несет никакой пользы, кроме эстетической привлекательности. Разбираемся, что такое RGB-подсветки и почему они так популярны. 

Геймерская эстетика: почему RGB-подсветка так популярна

RGB расшифровывается как red, green and blue. Это аддитивная цветовая модель, которая воспроизводит широкий спектр цветов путем комбинирования красного, зеленого и синего света разной интенсивности.

RGB — это основа для многих устройств вывода с цветными дисплеями, компьютерных мониторов, телевизоров и дисплеев на мобильных телефонах. Для каждого пикселя на мониторе компьютер определяет правильное сочетание красного, зеленого и синего цветов. Вот почему многие приложения позволяют выбирать цвет с точки зрения смешения оттенков RGB.

RGB

Фото в тексте: Iryna Behun / Shutterstock

Однако, когда компьютерные энтузиасты говорят об RGB, они обычно имеют в виду декоративную подсветку. Она присутствует в комплектующих и периферийных устройствах для ПК, например картах памяти, охлаждающих вентиляторах, клавиатурах и наушниках. Они обычно используют цветовую модель RGB для создания световых эффектов и улучшения эстетики рабочего стола.

Комплектующие RGB

Компьютерное оборудование с RGB-подсветкой особенно популярно среди геймеров и компьютерных энтузиастов, многие из которых публикуют свои необычные сборки в сети. Поэтому производители решили, что этот элемент может повысить продажи товаров.

Многие высокопроизводительные компьютерные компоненты и периферийные устройства имеют RGB-подсветку, при этом некоторые компании взимают дополнительную плату за такие продукты. Даже дорогие игровые ноутбуки часто поставляются с подсветкой.

Вот список некоторых компонентов, которые можно приобрести со световыми элементами:

  • карты памяти,
  • материнские платы,
  • графические карты,
  • вентиляторы и охлаждающие устройства,
  • жесткие диски,
  • блоки питания,
  • корпуса,
  • клавиатуры,
  • мыши и коврики,
  • наушники и колонки,
  • мониторы.

Кроме того, в продаже можно найти самые разнообразные ленты и осветительные приборы, что позволяет самостоятельно оформлять рабочее место. Обычно они помещаются внутри корпуса ПК или по периметру стола.

Компоненты с подсветкой не добавляют производительности по сравнению со своими стандартными аналогами. Однако RGB стал настолько популярен, что сборки без него часто считаются более экономически оправданными.

Как работает RGB

Общая особенность устройств с RGB-подсветкой — это возможность управления. Некоторые производители предоставляют контроллер, который можно использовать с несколькими различными устройствами и регулировать их цвет, яркость и эффект мерцания.

Девайсы RGB

Фото в тексте: EKKAPHAN CHIMPALEE / Shutterstock

Во многих материнских платах современных производителей, таких как MSI, Asus и Asrock, есть разъем RGB header. К нему необходимо подключать устройства RGB или контроллер. А специальная программа от производителя позволяет управлять различными подключенными устройствами, создавать эффекты, настраивать цвета и синхронизировать их между устройствами.

Существует два типа разъемов: 

  • адресные, они позволяют управлять каждым светодиодом индивидуально, 
  • неадресные, они не позволяют осуществлять точное управление подсветкой. 

Каждое устройство необходимо подключать в соответствующий разъем.

Некоторые компоненты позволяют управлять эффектами RGB прямо с устройства или с помощью специального ПО. В некоторых клавиатурах клавиши можно использовать для выбора эффектов или даже устанавливать цвета для каждой отдельной кнопки. 

Популярность

Главная причина популярности технологии RGB — это эстетическая привлекательность. RGB-подсветки сейчас прочно ассоциируются с геймерскими устройствами, и именно поэтому компании продолжают активно производить и продвигать такие продукты.

В некотором смысле наличие подсветки может быть признаком качества. Сейчас многие корпуса для ПК имеют прозрачные боковые панели. RGB-подсветка устанавливается также для того, чтобы привлечь внимание к качественным компонентам компьютера.

В сети RGB также стал чем-то вроде мема. Многие пользователи в соцсетях часто в шутку называют RGB барометром производительности.

Источник.

Фото на обложке: Alberto Garcia Guillen / Shutterstock

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