Геймерская эстетика: почему RGB-подсветка так популярна

Красочную подсветку можно встретить практически во всех компьютерных комплектующих, однако она не несет никакой пользы, кроме эстетической привлекательности. Разбираемся, что такое RGB-подсветки и почему они так популярны.
RGB расшифровывается как red, green and blue. Это аддитивная цветовая модель, которая воспроизводит широкий спектр цветов путем комбинирования красного, зеленого и синего света разной интенсивности.
RGB — это основа для многих устройств вывода с цветными дисплеями, компьютерных мониторов, телевизоров и дисплеев на мобильных телефонах. Для каждого пикселя на мониторе компьютер определяет правильное сочетание красного, зеленого и синего цветов. Вот почему многие приложения позволяют выбирать цвет с точки зрения смешения оттенков RGB.
Фото в тексте: Iryna Behun /
Однако, когда компьютерные энтузиасты говорят об RGB, они обычно имеют в виду декоративную подсветку. Она присутствует в комплектующих и периферийных устройствах для ПК, например картах памяти, охлаждающих вентиляторах, клавиатурах и наушниках. Они обычно используют цветовую модель RGB для создания световых эффектов и улучшения эстетики рабочего стола.
Комплектующие RGB
Компьютерное оборудование с RGB-подсветкой особенно популярно среди геймеров и компьютерных энтузиастов, многие из которых публикуют свои необычные сборки в сети. Поэтому производители решили, что этот элемент может повысить продажи товаров.
Многие высокопроизводительные компьютерные компоненты и периферийные устройства имеют RGB-подсветку, при этом некоторые компании взимают дополнительную плату за такие продукты. Даже дорогие игровые ноутбуки часто поставляются с подсветкой.
Вот список некоторых компонентов, которые можно приобрести со световыми элементами:
- карты памяти,
- материнские платы,
- графические карты,
- вентиляторы и охлаждающие устройства,
- жесткие диски,
- блоки питания,
- корпуса,
- клавиатуры,
- мыши и коврики,
- наушники и колонки,
- мониторы.
Кроме того, в продаже можно найти самые разнообразные ленты и осветительные приборы, что позволяет самостоятельно оформлять рабочее место. Обычно они помещаются внутри корпуса ПК или по периметру стола.
Компоненты с подсветкой не добавляют производительности по сравнению со своими стандартными аналогами. Однако RGB стал настолько популярен, что сборки без него часто считаются более экономически оправданными.
Как работает RGB
Общая особенность устройств с RGB-подсветкой — это возможность управления. Некоторые производители предоставляют контроллер, который можно использовать с несколькими различными устройствами и регулировать их цвет, яркость и эффект мерцания.
Фото в тексте: EKKAPHAN CHIMPALEE /
Во многих материнских платах современных производителей, таких как MSI, Asus и Asrock, есть разъем RGB header. К нему необходимо подключать устройства RGB или контроллер. А специальная программа от производителя позволяет управлять различными подключенными устройствами, создавать эффекты, настраивать цвета и синхронизировать их между устройствами.
Существует два типа разъемов:
- адресные, они позволяют управлять каждым светодиодом индивидуально,
- неадресные, они не позволяют осуществлять точное управление подсветкой.
Каждое устройство необходимо подключать в соответствующий разъем.
Некоторые компоненты позволяют управлять эффектами RGB прямо с устройства или с помощью специального ПО. В некоторых клавиатурах клавиши можно использовать для выбора эффектов или даже устанавливать цвета для каждой отдельной кнопки.
Популярность
Главная причина популярности технологии RGB — это эстетическая привлекательность. RGB-подсветки сейчас прочно ассоциируются с геймерскими устройствами, и именно поэтому компании продолжают активно производить и продвигать такие продукты.
В некотором смысле наличие подсветки может быть признаком качества. Сейчас многие корпуса для ПК имеют прозрачные боковые панели. RGB-подсветка устанавливается также для того, чтобы привлечь внимание к качественным компонентам компьютера.
В сети RGB также стал чем-то вроде мема. Многие пользователи в соцсетях часто в шутку называют RGB барометром производительности.
Фото на обложке: Alberto Garcia Guillen /
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