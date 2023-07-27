Поколение Z и его отношение к окружающей среде: какие аспекты учитывать брендам

Представителей поколения Z считают ярыми защитниками окружающей среды. Но действительно ли они так радикальны в этом вопросе? Как отношение к экологии влияет на их потребительское поведение? Об этом и не только — в исследовании Statista.

Как представители поколения Z относятся к устойчивости

Считают, что культура отмены не решит проблему изменения климата

Это хорошая новость для брендов, нацеленных на молодую аудиторию. Представители поколения Z склонны считать, что бойкот компаний не поможет защитить окружающую среду.





Потребители, которые считают, что бойкот компаний — лучший способ защитить окружающую среду. Инфографика: Statista

Однако среди потребителей в целом по-прежнему распространена культура отмены — публичное осуждение или бойкот людей и организаций за поведение и мнения, которые считаются недопустимыми. Почти каждый третий респондент готов пойти на это ради защиты окружающей среды.

Редко бойкотируют бренды в отличие от бэби-бумеров

Культуру отмены часто ассоциируют с более молодыми потребителями. Однако, если разделить данные Statista по поколениям, прослеживается интересная закономерность.

Среди всех возрастных групп представители поколения Z, как правило, с наименьшей вероятностью будут бойкотировать бренды. Это характерно для всех стран, кроме США.





Популярность бойкотирования компаний для защиты окружающей среды по поколениям. Инфографика: Statista

Еще более поразительно то, что поколение бэби-бумеров (родившихся с 1946 по 1964 года) с большей вероятностью отменит бренд, который наносит вред окружающей среде. Это наблюдается в каждой стране.

Если компанию беспокоит возможный бойкот со стороны потребителей, ей следует учитывать это фактор при разработке маркетинговой стратегии для более взрослых клиентов, а не для самых молодых.

Чем выделяются представители поколения Z

Считают себя осознанными потребителями

Такого мнения придерживается примерно половина представителей поколения Z. В то же время значительная доля потребителей не уверены в том, что могут отнести себя к этой категории.





Представители поколения Z, которые считают себя этичными и устойчивыми потребителями. Инфографика: Statista

Таким образом, чтобы привлечь молодое поколение, нужно разрабатывать экологичные продукты и услуги и направлять свой бренд в сторону этичного потребления.

Обеспокоены разными проблемами экологии в зависимости от региона

По сравнению с США, Великобританией и Германией, представителей поколения Z в Бразилии, как правило, больше волнуют экологические проблемы. И наиболее сильную реакцию вызывают те, что характерны для этого региона, где происходит рекордная вырубка тропических лесов. Среди них — сохранение океана (51%), защита исчезающих видов (58%), загрязнение воздуха (57%) и устойчивое сельское хозяйство (41%).

Проблемы устойчивости, которые больше всего беспокоят представителей поколения Z. Инфографика: Statista

В Германии представителей поколения Z особенно заботит изменение климата (53%) и сохранение океана (48%).

Сталкиваются с финансовыми и психическими проблемами

Более или почти половина представителей поколения Z пытаются экономить, и многие из них считают, что их повседневные расходы увеличились. Это особенно заметно в Великобритании, где 49% сообщают о росте стоимости жизни.





Эмоциональное состояние и отношение к экономической ситуации среди представителей поколения Z. Инфографика: Statista

Наряду с экономической нестабильностью обостряются проблемы с психическим здоровьем: стресс и тревогу испытывают около 40% представителей поколения Z. Разрабатывая стратегии для охвата молодых потребителей, компаниям следует учитывать сложное положение, в котором находится это поколение.

Ценят экологичные предметы первой необходимости

В США и Великобритании почти половина представителей поколения Z (47%) готовы тратить больше денег на экологичные продукты, такие как еда и напитки.





Топ-3 рынков, в рамках которых представители поколения Z готовы платить больше за экологичные продукты. Инфографика: Statista

Данные показывают, что во всех странах молодое поколение готовы платить больше за товары первой необходимости, если они производятся экологически чистым образом. Это также касается косметики и уходовых средств, одежды и аксессуаров.

Что учитывать брендам, нацеленным на поколение Z

Экологичные товары не должны быть роскошью

Для представителей поколения Z стоимость — главное препятствие к тому, чтобы покупать больше экологичных товаров. И это наблюдается во всех трех категориях предметов первой необходимости.





Еда и напитки/красота и уход/мода. Инфографика: Statista

Таким образом, прежде чем продвигать эти товары и услуги среди молодых потребителей, компаниям следует определить допустимый для них ценовой диапазон.

Поколение Z также ценит качество товаров и их пользу для здоровья

Безопасность продукции для окружающей среды влияет на выбор покупателей из разных стран, если они обеспокоены вопросами экологии. Однако с точки зрения маркетинга в разных регионах есть и другие точки соприкосновения с представителями поколения Z.





Еда и напитки/красота и уход/мода. Инфографика: Statista

Например, молодым потребителям, особенно из США и Бразилии, также важна польза для здоровья. Кроме того, в Европе и США популярны товары, которые рекламируются как высококачественные. Также часто играет роль стремление заниматься благотворительностью.

Производство товаров не должно наносить вреда животным

При покупке потребители из поколения Z учитывают разные критерии в зависимости от индустрии. Но есть один универсальный — и это благополучие животных.





Еда и напитки/красота и уход/мода. Инфографика: Statista

Эта тема крайне важна для молодого поколения: они обращают внимание на то, как задействуют животных и обращаются с ними в промышленном сельском хозяйстве, сферах красоты и моды. Брендам, которые хотят привлечь клиентов из этого поколения, следует выстраивать производство своих товаров и услуг с учетом этого аспекта.

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