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Истории

Фаллоимитатор, кепка с солнечными батареями и ДНК-тест: что дарили инвесторам и стартаперам

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Rusbase продолжает готовиться к праздникам. В новой подборке мы рассказываем о самых необычных подарках, которые получали и дарили инвесторы и стартаперы. Возможно, одна из идей пригодится именно вам.

Фаллоимитатор, кепка с солнечными батареями и ДНК-тест: что дарили инвесторам и стартаперам
  • Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital:

«Водка, икра, часы. Обычно такие были подарки. Был один очень необычный — дизайнерский фаллоимитатор. Его подарил инвестор фонда вместе с чеком на $3 млн».

  • Алексей Гирин, генеральный партнер Starta Ventures:

«Открытка размером с картину от Rusbase, присланная в Нью-Йорк в прошлом году».

  • Сергей Топоров, партнер Leta Capital:

«Мы, к примеру, дарили нашим портфельным компаниям кофты (я в их типах не разбираюсь), где было написано "I believe in Santa and Unicorns" с одной стороны, а с другой — "backed by LETA Capital". Чуть-чуть забавно это было только на израильских основателях, где не сказать, что сильно холодно зимой.

Нам, к примеру, ребята из Double Data дарили коробочки «данные — новая нефть», там что-то типа черничного варенья, под нефть стилизованного, и т.п. А так чаще всего всякий мерч — носки и т.п. Мне, кстати, в дагестанском Plug&Play однажды очень классные вязанные носки подарили, до сих пор использую».

  • Дмитрий Волков, инвестор, сооснователь SDVentures:

«Для меня самого ценностью являются впечатления, особенного когда я могу их разделить с близкими людьми, единомышленниками. Подарки я пытаюсь делать такими же. В прошлом году я сделал подарок своим друзьям-бизнесменам. Мы вместе отправились покорять вершину самой высокой горы в Европе — Монблан. Этот поход собрал нас вместе на несколько дней и подарил нам незабываемые впечатления. Думаю, никто из них не забудет, как мы пили пятилитровую бутылку шампанского и делились им со всеми гостями высокогорного приюта на высоте 4 тысяч метров.

Еще один необычный подарок я сделал для своих сотрудников: пару лет назад я подарил им совместную поездку на фестиваль Burning man. Вместе мы сделали арт-проект — парад инопланетян. Business Insider счел этот парад одним из самых ярких событий фестиваля».

Арт-объект Дмитрия Волкова

  • Герман Каплун, директор по стратегии TMT Investments:

«Когда-то я сам был стартапером и развивал РБК, в те времена мы были очень озабочены тем, что подарить нашим инвесторам. Заранее придумывали разные креативные вещи, конфетные коробки с логотипом РБК, эксклюзивные клоны газеты РБК Daily с первой статьей, замененной на поздравление инвестора, гаджеты, бизнес-книги, настенные тарелки, копии карт российских городов 18 века.

Одному инвестору мы даже подарили звезду, вернее, звезду назвали в его честь. Он был рад, ему было приятно, но он объяснил, что все это неправильно. Инвестор вкладывается в ваши акции не из-за подарков, он рассчитывает на рост. Тратя деньги и время на сложные подарки, вы забираете это у роста. Да, пускай это 0,1%, и тем не менее. Он прав. Поэтому лучший подарок для инвестора — это рост бизнеса. А с праздником можно поздравить по телефону, почте или через социальные сети. Все остальное не нужно».

  • Александр Горный, сооснователь United Investors:

«Я как-то встречался со стартапом, который оптимизировал торговлю морепродуктами. Встреча была в их офисе и по окончанию основатель решил "отдариться". Он явно заранее это не планировал и срочно искал "а что у нас есть". Нашлась огромная, килограммов 20, коробка креветок».

  • Валерий Мифодовский, сооснователь музыкальной платформы 3plet Publishing:

«Могу припомнить разве что подарок команде. Все прыгнули с парашютом».

Команда 3plet

Команда 3plet

  • Александр Шамис, партнер сервиса доставки Dostavista:

«Всегда было что-то более-менее практичное, вроде нового телефона, который только вышел. Мы с двумя близкими друзьями год назад решили больше не дарить друг другу дорогие подарки, а вместо этого раз в год втроем уезжать в короткое путешествие на 2-3 дня. Еще никуда не съездили. Надеюсь, скоро это исправим».

  • Артем Козин, сооснователь ProctorEdu:

«Для нас самым необычным подарком была книжка с автографом от директора компании, которая оказывает скрайбинг-услуги. Они нам нарисовали мультяшный ролик, который описывает сервис компании, и прислали книжку, где рассказывается, как они подходят к таким задачам. Это было сюрпризом, поэтому эмоционально тепло и приятно воспринято».

Необычные подарки

  • Дмитрий Простов, основатель компании-разработчика мобильных приложений «Моби-Софт»:

«Самый необычный подарок — мобильное приложение для создания стикеров. Три года член команды вынашивал его идею. Руками уже протестировал гипотезу и продал к Новому году пару стикер-паков. И наконец, получил в подарок свою мечту. Мне кажется, лучший подарок — удочка, а не рыба. Кстати, подарки мы обычно вручаем после традиционного лазертага. Кто-то под Новый год ходит в баню, а мы предпочитаем безопасно пострелять друг в друга».

Команда стартапа "Моби-софт"

Команда «Моби-Софт»

  • Игорь Дебатур, сооснователь сервиса для обработки файлов в облаке Uploadcare:

«Лев Левиев, наш инвестор, подарил мне на один из давних дней рождения ручку, которая все записи сразу оцифровывала и сохраняла в Evernote. Толя Черняков, мой партнер, подарил лавинный рюкзак Black Diamond Jetforce, который стоит кучу денег и помогает уменьшить шанс быть погребенным под снежной лавиной. Я Толе подарил большой ДНК-тест, который показал, что у него есть немножко еврейских корней. А наш первый американский сотрудник подарил нам бурбон, которого нам, похоже, до самого IPO хватит».

  • Никита Никишкин, основатель сервиса по вывозу мусора и вторсырья «Убиратор»:

«Мои друзья, зная, что я решил посвятить свою жизнь борьбе с экологическими проблемами, подарили мне на день рождения кепку со встроенными в нее маленькими солнечными панелями, что очень хорошо встраивается в тренды sustainability. Когда выходишь в такой кепке на солнце, панели заряжаются и проводят в движение размещенный на козырьке пропеллер, который охлаждает голову».

  • Александр Ларьяновский, основатель онлайн-школы английского языка Skyeng:

«Мы как-то раз подарили пледы клиентам и партнерам, все были в восторге».

Иллюстрация на обложке: Анастасия Топонен

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