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Истории

Как настроить отправку автоматических ответов в Gmail

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Переходите в другой отдел или собираетесь в отпуск? Самый простой способ уведомить всех — настроить автоматические ответы в электронной почте, например в Gmail. Для настройки понадобятся всего два шага: создать шаблон письма и установить фильтр для его отправки.

Как настроить отправку автоматических ответов в Gmail

Создаем шаблон письма

Создавать и использовать шаблоны писем можно на сайте Gmail. На данный момент в мобильном приложении эта функция недоступна.

Чтобы создать шаблон, нужно перейти в настройки. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите «Все настройки».

Теперь перейдите во вкладку «Расширенные» и активируйте возможность создавать шаблоны, выбрав «Включить». Прокрутите страницу вниз и нажмите «Сохранить изменения».

После этого страница обновится, а вы будете перенаправлены на список входящих писем. Нажмите кнопку «Написать» в левом верхнем углу. Введите текст письма и по желанию тему.

Затем нажмите на три точки в правом нижнем углу окна. Наведите курсор на пункт «Шаблоны» → «Сохранить черновик как шаблон» → «Сохранить как новый шаблон».

Дайте шаблону название и нажмите «Сохранить».

Теперь письмо можно закрыть, нажав на X в правом верхнем углу.

Настраиваем фильтр для отправки письма

Шаблон письма готов — теперь можно настроить фильтр для его автоматической отправки.

Вернитесь в настройки Gmail: значок шестеренки в правом верхнем углу → «Все настройки». Выберите вкладку «Фильтры и заблокированные адреса» и нажмите «Создать новый фильтр».

Введите параметры входящих сообщений, для которых должен приходить автоматический ответ. После этого нажмите «Создать фильтр».

В следующем окне появится список действий, которые будут происходить, если письмо соответствует фильтрам. Отметьте «Отправить шаблон» и выберите вариант из выпадающего списка. При необходимости добавьте и другие действия. 

Когда вы выберете все необходимое, нажмите «Создать фильтр».

Чтобы убедиться в правильности настройки, можно отправить тестовое сообщение, которое соответствует заданным критериям, а затем проверить, пришел ли автоответ.

Источник.

Фото на обложке: Mashha / Shutterstock

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