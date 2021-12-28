Пять способов узнать, открыл ли получатель электронное письмо

Как часто вам приходилось ждать дни, недели и даже месяцы, чтобы получить ответ на электронное письмо? А может, получатель его и вовсе не открыл? К счастью, есть несколько способов это узнать. Рассмотрим решения через сторонние сервисы, а также через Gmail и Outlook.

Через сторонние приложения

Yesware

Yesware можно использовать бесплатно. Инструмент работает «в фоновом режиме в используемом вами почтовом клиенте», а значит, привыкать к новой программе не придется. Yesware уведомляет не только о том, прочитал ли получатель письмо, но и том, открыл ли он какую-либо ссылку или прикрепленный файл.

Скриншот: Yesware

Чтобы получить доступ ко всем функциям, нужно приобрести одну из платных подписок. Для личного использования подойдет Yesware Pro за $15 в месяц с неограниченным отслеживанием писем и прикрепленных ссылок/файлов, а также многими другими возможностями.

Mailtrack

Mailtrack работает с Gmail. Приложение добавляет к письмам две галочки: первая показывает, что письмо отправлено, а вторая — что оно открыто.

Скриншот: Mailtrack

Отображение статуса доступно бесплатно, а с pro-версией можно получать более подробные отчеты.

Mixmax

Помимо уведомления о прочтении письма, Mixmax также показывает, сколько раз оно было открыто. Если письмо отправлено нескольким получателям, приложение сообщит, когда и кем оно было открыто.

Скриншот: Mixmax

Как и Mailtrack, Mixmax предлагает возможность бесплатно отслеживать статус письма, а в платной версии — дополнительные функции.

Через Gmail

Чтобы получать уведомления о прочтении в Gmail, нужно использовать рабочий или учебный аккаунт. К сожалению, в обычной учетной записи эта функция не доступна.

Следуйте этим шагам.

Напишите письмо. Нажмите на три точки («Дополнительно») в нижней части окна. Выберите «Запросить уведомление о прочтении».

Обратите внимание, что получателю, возможно, потребуется подтвердить отправку вам уведомления о прочтении.

Через Microsoft Outlook

Microsoft Outlook также предлагает возможность узнать, было ли письмо прочитано.

В верхнем меню выберите «Параметры». В открывшемся подменю нажмите «Запросить квитанцию о прочтении».

Кроме того, вы можете получать уведомления о том, что сообщение успешно доставлено, нажав «Запросить квитанцию о прочтении».

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