Метод Inbox Zero: как эффективно управлять электронной почтой

Лопес поделился своими главными советами о том, как работать с почтовым ящиком.

Inbox Zero — способ организации электронной почты, который заключается в том, чтобы держать пустой папку «Входящие». Технический директор Duffel Норберто Лопес утверждает, что это единственный способ не пропустить важное письмо.

Ограничьтесь базовыми настройками

По мнению Лопеса, чтобы организовать электронную почту, будет достаточно Gmail с настройками по умолчанию.

Используйте сочетания клавиш

Так просматривать входящие будет быстрее и проще. Запомните комбинации, которые позволяют архивировать, удалять и откладывать сообщения, а также отвечать на них, не используя мышь.

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Как настроить антиспам-фильтры, чтобы не пропустить важное письмо

Как настроить отправку автоматических ответов в Gmail

Чтобы просмотреть полный список сочетаний клавиш (в том числе тех, которые нужно включить вручную), откройте Gmail и нажмите «?» на клавиатуре. Вы также можете создать свою комбинацию. Обратите внимание, что ярлыки работают по-разному на ПК с Windows и Mac.

Сортируйте письма по важности

Чтобы включить эту функцию в Gmail, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и откройте «Все настройки» → «Папка “Входящие”». В разделе «Тип папки “Входящие”» выберите «Приоритетные». Настройте остальные параметры, например какие разделы показывать во входящих, и сохраните.

Проверяйте почту регулярно

Если вы получаете огромное количество писем, то просматривайте их несколько раз в течение дня. Например, Лопес проверяет почту утром и вечером, а также между встречами.

Используйте ярлыки и фильтры

Ярлыки отличаются от папок и помогают фильтровать рассылки и переписки, которые нужно проверять, к примеру, раз в неделю.

Создайте ярлык и вручную добавляйте его ко всем входящим и исходящим сообщениям, используя комбинацию клавиш.

Затем создайте фильтр Gmail, чтобы ярлык автоматически применялся к определенным письмам. Вот как это сделать.

В поле поиска нажмите на иконку со стрелкой или фильтрами.

Введите условия, соответствующие определенным сообщениям. Например, чтобы отфильтровать и пометить письма от конкретного аккаунта, введите email-адрес в поле «От».

В нижней части окна поиска нажмите «Создать фильтр».

Рядом с пунктом «Применить ярлык» выберите, какой именно.

Нажмите «Создать фильтр».

С помощью фильтров можно определить, куда попадает письмо с ярлыком, например в папку «Соцсети» или «Спам».

Не откладывайте на потом

Чтобы электронная почта улучшала работу, а не отнимала время, нужно следовать строгим правилам.

Если вы знаете, что ответить, то не откладывайте это. Старайтесь писать кратко и по существу.

Если на письмо должен ответить другой член команды, то сразу перешлите его.

Если ответ требуется обдумать, отложите сообщение и вернитесь к нему, когда у вас будет время.

Если вы получили спам или диалог закончился, удалите или заархивируйте письма.

Не будьте слишком строги к себе

Пустой почтовый ящик должен избавлять от стресса, а не усугублять его. Если писем становится все больше, старайтесь не беспокоиться об этом — просто выделите немного времени, чтобы с ними разобраться.

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Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock