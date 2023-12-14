Метод Inbox Zero: как эффективно управлять электронной почтой

Inbox Zero — способ организации электронной почты, который заключается в том, чтобы держать пустой папку «Входящие». Технический директор Duffel Норберто Лопес утверждает, что это единственный способ не пропустить важное письмо.
Лопес поделился своими главными советами о том, как работать с почтовым ящиком.
Ограничьтесь базовыми настройками
По мнению Лопеса, чтобы организовать электронную почту, будет достаточно Gmail с настройками по умолчанию.
Используйте сочетания клавиш
Так просматривать входящие будет быстрее и проще. Запомните комбинации, которые позволяют архивировать, удалять и откладывать сообщения, а также отвечать на них, не используя мышь.
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Как настроить отправку автоматических ответов в Gmail
Чтобы просмотреть полный список сочетаний клавиш (в том числе тех, которые нужно включить вручную), откройте Gmail и нажмите «?» на клавиатуре. Вы также можете создать свою комбинацию. Обратите внимание, что ярлыки работают по-разному на ПК с Windows и Mac.
Сортируйте письма по важности
Чтобы включить эту функцию в Gmail, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и откройте «Все настройки» → «Папка “Входящие”». В разделе «Тип папки “Входящие”» выберите «Приоритетные». Настройте остальные параметры, например какие разделы показывать во входящих, и сохраните.
Проверяйте почту регулярно
Если вы получаете огромное количество писем, то просматривайте их несколько раз в течение дня. Например, Лопес проверяет почту утром и вечером, а также между встречами.
Используйте ярлыки и фильтры
Ярлыки отличаются от папок и помогают фильтровать рассылки и переписки, которые нужно проверять, к примеру, раз в неделю.
Создайте ярлык и вручную добавляйте его ко всем входящим и исходящим сообщениям, используя комбинацию клавиш.
Затем создайте фильтр Gmail, чтобы ярлык автоматически применялся к определенным письмам. Вот как это сделать.
- В поле поиска нажмите на иконку со стрелкой или фильтрами.
- Введите условия, соответствующие определенным сообщениям. Например, чтобы отфильтровать и пометить письма от конкретного аккаунта, введите email-адрес в поле «От».
- В нижней части окна поиска нажмите «Создать фильтр».
- Рядом с пунктом «Применить ярлык» выберите, какой именно.
- Нажмите «Создать фильтр».
С помощью фильтров можно определить, куда попадает письмо с ярлыком, например в папку «Соцсети» или «Спам».
Не откладывайте на потом
Чтобы электронная почта улучшала работу, а не отнимала время, нужно следовать строгим правилам.
- Если вы знаете, что ответить, то не откладывайте это. Старайтесь писать кратко и по существу.
- Если на письмо должен ответить другой член команды, то сразу перешлите его.
- Если ответ требуется обдумать, отложите сообщение и вернитесь к нему, когда у вас будет время.
- Если вы получили спам или диалог закончился, удалите или заархивируйте письма.
Не будьте слишком строги к себе
Пустой почтовый ящик должен избавлять от стресса, а не усугублять его. Если писем становится все больше, старайтесь не беспокоиться об этом — просто выделите немного времени, чтобы с ними разобраться.
Фото на обложке: Diego Thomazini /
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