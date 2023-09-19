Как настроить антиспам-фильтры, чтобы не пропустить важное письмо

Антиспам-фильтры не всего работают идеально и иногда помечают письма от коллег и друзей как нежелательные. Не пропустить нечто важное поможет список надежных отправителей. Вот как настроить его в трех почтовых сервисах — Gmail, «Почте» на Mac и Outlook.

Gmail

Откройте сайт Gmail и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Затем выберите «Все настройки» и откройте вкладку «Фильтры и заблокированные адреса».

Выберите «Создать новый фильтр» и в строке «От» введите email-адрес, который хотите добавить в список надежных отправителей. Если этот человек уже есть в ваших контактах, то когда вы начнете печатать, появится подсказка.

Нажмите «Создать фильтр» и выберите «Никогда не отправлять в спам» — адрес будет добавлен в список надежных отправителей. Для подтверждения нажмите «Создать фильтр».

В Gmail не предусмотрен отдельный список безопасных отправителей. Созданный фильтр отобразится рядом с остальными на вкладке «Фильтры и заблокированные адреса». При необходимости его можно отредактировать или удалить.

В один фильтр можно добавить несколько email-адресов, например своих коллег, разделив их запятыми.

«Почта» на Mac

В этом сервисе также нет списка безопасных отправителей, но можно создать правила, благодаря которым сообщения с надежных адресов будут всегда попадать во входящие.

Откройте приложение «Почта», выберите «Настройки» → «Правила» → «Добавить правило». В одно правило можно включить несколько email-адресов, нажав на значок «+» справа. В таком случае убедитесь, что правило применяется, если «выполняется любое из следующих условий». Необходимое действие — переместить сообщение во входящие. Нажмите «ОК» для подтверждения.

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Правила также можно создавать в приложении «Почта» на сайте iCloud. Нажмите значок шестеренки над списком сообщений, затем выберите «Настройки» → «Правила» → «Добавить правило».

По-видимому, правила не синхронизируются между двумя интерфейсами, но достаточно установить их в одном месте.

Outlook

Если в Outlook для Windows в папку «Спам» попало письмо, которого там быть не должно, то выберите его и нажмите «Нежелательная почта» на вкладке «Главная». В появившемся меню есть опции «Никогда не блокировать отправителя» и «Никогда не блокировать домен отправителя» (фильтр будет пропускать все письма с этого домена).

В том же меню доступны «Параметры нежелательной почты». Появится диалоговое окно, где есть вкладка «Надежные отправители» — здесь можно добавлять в список новых людей и удалять их. Ниже также есть два флажка, при активации которых Outlook будет автоматически помечать как безопасных отправителей людей из контактов и всех, кому вы отправляете письма.

В веб-версии Outlook нажмите значок шестеренки в правом верхнем углу, в разделе «Электронная почта» выберите «Нежелательная почта». Нажмите «Добавить» и укажите новый надежный email-адрес. Каждую запись в списке можно отредактировать или удалить.

Эти списки синхронизируются между веб-интерфейсом и настольным клиентом.

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