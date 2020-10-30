Итоги отбора #GoEast: семь стартапов, которые хотят развиваться на Дальнем Востоке

На форуме «Открытые инновации» состоялся финал инвестиционного отбора #GoEast Дальневосточного фонда высоких технологий. Фонд выбрал семь стартапов, которые планируют получить инвестиции и помощь в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Вместе с руководителем отбора Кристиной Бусько рассказываем об этих проектах.

Дальний Восток за последние два года стал новым местом региональной экспансии стартапов. Локализоваться здесь решили сразу несколько компаний из Центральной России: проекты открывают представительства, планируют сборку и запуск производств.

#GoEast

Очевидное преимущество Дальнего Востока для стартапа — здесь удобно вести бизнес с ведущими азиатскими странами из-за географической близости и упрощенного визового режима для иностранцев. Работа в одном часовом поясе упрощает процесс коммуникаций: легче осуществлять сервисную поддержку клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и в любой момент можно показать собственные разработки международным клиентам. Для налаживания контакта с клиентами в АТР во Владивостоке можно найти узких специалистов в маркетинге со знанием азиатских языков (при ДВФУ работает Институт изучения иностранных языков, в том числе японского, китайского и корейского).

Другая причина, по которой стартапы стали смотреть на Восток, заключается в том, что регион обозначил запрос на новые проекты из инновационной сферы. Если в Центральной России существует много успешных компаний и конкуренция за заказчика, то на Дальнем Востоке еще действует проактивный подход к поиску идей и технологий, а также постепенно строится внутренняя экосистема поддержки предпринимателей.

Пока дальневосточные стартапы только подрастают — основная часть находится на посевной и предпосевной стадиях. Поэтому региональные власти готовы привлекать интересные проекты извне, помогать им с релокацией и пилотами, а у зрелых стартапов из других регионов есть шанс это использовать. В регионе действуют существенные налоговые льготы на Территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток (отсутствие налога на прибыль и имущество в первые пять лет создания компании и ставка страховых взносов за работников компании 7,6% в первые десять лет), доступные в том числе инновационным компаниям.

Во время #GoEast Дальневосточный фонд высоких технологий отобрал семь компаний из разных сфер, которые хотят локализоваться на Дальнем Востоке. Все они представляют собой действующие бизнесы с выручкой от 30 млн руб. в год. Фонд пригласил стартапы обсудить структурирование сделок и планирует инвестировать в них 1,6 млрд рублей.

«Медицинский центр мониторинга и диагностики»

МЦМД предлагает услуги онлайн-консультаций врачей, первичный дистанционный осмотр пациентов с помощью специального оборудования и мониторинг факторов риска. Компания строит модели цифровых медицинских решений, работает с большими данными, интернетом вещей, а также помогает внедрять телемедицинские инновации в медицинские учреждения.

С помощью фонда МЦМД планирует развивать сервисы на Дальнем Востоке России и выйти на рынки Китая и Японии. Кроме того, стартап предложил создать производственный медицинский кластер в регионе по выпуску медицинских приборов, в том числе «умного» стетоскопа для проверки дыхания Laeneco AI.

Ckassa

Финтех компания специализируется на организации платежных процессов по принципу необанка, то есть полностью удаленно. Ckassa дает простые инструменты для приема платежей — ссылку на оплату и QR-код, а также превращает смартфон на базе Android с NFC в POS-терминал. По информации проекта, через сервисы Ckassa работают водители такси, курьеры, репетиторы и другие клиенты сферы услуг и микробизнеса. Также Ckassa помогает пользователям платить онлайн — за услуги ЖКХ, подписки, товары, телефон, интернет и многое другое.

Внутренний стартап компании Ckassa Start — мобильное приложение, которое помогает самозанятым и предпринимателям с небольшим бизнесом принимать оплату онлайн и не тратить время на открытые счета в банке. По данным компании, на Дальнем Востоке Ckassa.Start может привлечь 1,5 млн новых пользователей.

Rerooms.ru

С помощью онлайн-платформы Rerooms.ru пользователи могут сделать капитальный ремонт квартиры или дома — здесь можно заказать дизайн-проект, купить инструменты и материалы, нанять мастеров. Также проект помогает дизайнерам и другим специалистам привлекать клиентов онлайн. По данным стартапа, к платформе присоединились более 500 компаний более 500 компаний — производителей мебели, продавцов отделочных материалов и товаров для дома, которые представляют малый и средний бизнес.

В планах команды Rerooms — создать площадку для дальневосточных специалистов и компаний, а также открыть местный распределительный центр. Cтартап хочет запустить образовательные программы на базе университетов — это поможет привлечь новых дизайнеров на онлайн-платформу.

Центр защиты информации «Север»

Компания из Дальневосточного федерального округа — ее офис находится в Якутске. ЦЗИ «Север» помогает бизнесу и государственным структурам защищать каналы связи, секретную информацию, персональные данные клиентов и граждан, а также выдает электронные подписи. Кроме того, компания создала приложение «Вызов врача», которое позволяет пользователям вызывать медиков на дом с помощью смартфона. Также ЦЗИ «Север» обучает специалистов из госучреждений информационной безопасности.

Среди клиентов компании — прокуратура, Министерство финансов и Управление Федеральной миграционной службы Республики Саха (Якутия).

Сейчас ЦЗИ «Север» ведет разработку ряда собственных инновационных проектов. В планах вывести эти продукты на рынок в 2021 году и начать активное маркетинговое продвижение в ДФО и за его пределами.

«Юником24»

Финансовый маркетплейс «Юником24» с помощью алгоритма подбирает индивидуальные кредитные предложения — при этом он опирается на рейтинг пользователя в системе. На платформе есть сервис защиты от мошенников, онлайн-калькулятор для сравнения предложений и отчеты с кредитной историей, которые помогают следить за платежами и узнавать причины отказа. Также сервис позволяет малому и среднему бизнесу открыть расчетный счет.

Каждый год пользователи оставляют через сервис 81 млн заявок на получение кредита или займа. Компания планирует расширять охват и клиентскую базу по всей России, в том числе за счет выхода в дальневосточные регионы, а также планирует экспансию в АТР.

Ubirator

Онлайн-платформа для бизнеса, которая помогает компаниям вывозить строительные и прочие отходы. Но основной вид деятельности Ubirator — сбор вторсырья. С помощью сервиса компании могут сдать макулатуру, картон, ПВД-, стрейч- и смешанную пленку и пластиковые бутылки и получить вознаграждение. Отходы попадут в переработку и не нанесут вреда экологии.

Клиенты могут настроить вывоз мусора по расписанию, получить документы о том, что он был правильно утилизирован, а также арендовать контейнер. Сервисом уже пользуются «ВкусВилл», Hoff, «Папа Джонс», московский технопарк «Физтехпарк» и другие.

Кроме того, Ubirator организует специальные проекты, призванные защитить окружающую среду и распространить идею заботы об экологии. Среди них — «Добрая школа», Экологическая онлайн-олимпиада для школьников, сбор «Добрых крышечек» и прочие инициативы.

Компания планирует открыть собственное заготовительное предприятие в одном из крупных дальневосточных городов — во Владивостоке, Хабаровске, Якутске или Южно-Сахалинске, а также запустить полноценный сервис в регионе.

«Онлайн патент»

Продукт компании — SaaS-платформа для защиты авторских прав и управления интеллектуальной собственностью. С помощью платформы можно выполнять любые действия, за которыми обычно обращаются в патентные фирмы, — подать заявку на патент, зарегистрировать товарный знак, программу для ЭВМ или базу данных, внести программу в реестр российского ПО и многие другие. При этом нет необходимости приезжать в офис — весь процесс происходит онлайн, в том числе передача данных в Роспатент.

Кроме того, компания предлагает сервис «SMM-Броня», который помогает бизнесу защититься от копирования контента в соцсети «Вконтакте». Алгоритм анализирует группу, ищет клоны и похожие товарные знаки.

Клиенты «Онлайн патента» — X5 Retail Group, HeadHunter, «Аэрофлот», «ВТБ Регистратор», Softline, Корпорации развития Дальнего Востока и другие. В нашей стране и за рубежом сервисом пользуются 45 тысяч человек. В планах компании — открыть центр на Дальнем Востоке для пользователей из Китая, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.





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