Итоги отбора #GoEast: семь стартапов, которые хотят развиваться на Дальнем Востоке
Дальний Восток за последние два года стал новым местом региональной экспансии стартапов. Локализоваться здесь решили сразу несколько компаний из Центральной России: проекты открывают представительства, планируют сборку и запуск производств.
На форуме «Открытые инновации» состоялся финал инвестиционного отбора #GoEast Дальневосточного фонда высоких технологий. Фонд выбрал семь стартапов, которые планируют получить инвестиции и помощь в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Вместе с руководителем отбора Кристиной Бусько рассказываем об этих проектах.
#GoEast
Очевидное преимущество Дальнего Востока для стартапа — здесь удобно вести бизнес с ведущими азиатскими странами из-за географической близости и упрощенного визового режима для иностранцев. Работа в одном часовом поясе упрощает процесс коммуникаций: легче осуществлять сервисную поддержку клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и в любой момент можно показать собственные разработки международным клиентам. Для налаживания контакта с клиентами в АТР во Владивостоке можно найти узких специалистов в маркетинге со знанием азиатских языков (при ДВФУ работает Институт изучения иностранных языков, в том числе японского, китайского и корейского).
Другая причина, по которой стартапы стали смотреть на Восток, заключается в том, что регион обозначил запрос на новые проекты из инновационной сферы. Если в Центральной России существует много успешных компаний и конкуренция за заказчика, то на Дальнем Востоке еще действует проактивный подход к поиску идей и технологий, а также постепенно строится внутренняя экосистема поддержки предпринимателей.
Пока дальневосточные стартапы только подрастают — основная часть находится на посевной и предпосевной стадиях. Поэтому региональные власти готовы привлекать интересные проекты извне, помогать им с релокацией и пилотами, а у зрелых стартапов из других регионов есть шанс это использовать. В регионе действуют существенные налоговые льготы на Территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток (отсутствие налога на прибыль и имущество в первые пять лет создания компании и ставка страховых взносов за работников компании 7,6% в первые десять лет), доступные в том числе инновационным компаниям.
Во время #GoEast Дальневосточный фонд высоких технологий отобрал семь компаний из разных сфер, которые хотят локализоваться на Дальнем Востоке. Все они представляют собой действующие бизнесы с выручкой от 30 млн руб. в год. Фонд пригласил стартапы обсудить структурирование сделок и планирует инвестировать в них 1,6 млрд рублей.
«Медицинский центр мониторинга и диагностики»
МЦМД предлагает услуги онлайн-консультаций врачей, первичный дистанционный осмотр пациентов с помощью специального оборудования и мониторинг факторов риска. Компания строит модели цифровых медицинских решений, работает с большими данными, интернетом вещей, а также помогает внедрять телемедицинские инновации в медицинские учреждения.
С помощью фонда МЦМД планирует развивать сервисы на Дальнем Востоке России и выйти на рынки Китая и Японии. Кроме того, стартап предложил создать производственный медицинский кластер в регионе по выпуску медицинских приборов, в том числе «умного» стетоскопа для проверки дыхания Laeneco AI.
Финтех компания специализируется на организации платежных процессов по принципу необанка, то есть полностью удаленно. Ckassa дает простые инструменты для приема платежей — ссылку на оплату и QR-код, а также превращает смартфон на базе Android с NFC в POS-терминал. По информации проекта, через сервисы Ckassa работают водители такси, курьеры, репетиторы и другие клиенты сферы услуг и микробизнеса. Также Ckassa помогает пользователям платить онлайн — за услуги ЖКХ, подписки, товары, телефон, интернет и многое другое.
Внутренний стартап компании Ckassa Start — мобильное приложение, которое помогает самозанятым и предпринимателям с небольшим бизнесом принимать оплату онлайн и не тратить время на открытые счета в банке. По данным компании, на Дальнем Востоке Ckassa.Start может привлечь 1,5 млн новых пользователей.
С помощью онлайн-платформы Rerooms.ru пользователи могут сделать капитальный ремонт квартиры или дома — здесь можно заказать дизайн-проект, купить инструменты и материалы, нанять мастеров. Также проект помогает дизайнерам и другим специалистам привлекать клиентов онлайн. По данным стартапа, к платформе присоединились более 500 компаний более 500 компаний — производителей мебели, продавцов отделочных материалов и товаров для дома, которые представляют малый и средний бизнес.
В планах команды Rerooms — создать площадку для дальневосточных специалистов и компаний, а также открыть местный распределительный центр. Cтартап хочет запустить образовательные программы на базе университетов — это поможет привлечь новых дизайнеров на онлайн-платформу.
Центр защиты информации «Север»
Компания из Дальневосточного федерального округа — ее офис находится в Якутске. ЦЗИ «Север» помогает бизнесу и государственным структурам защищать каналы связи, секретную информацию, персональные данные клиентов и граждан, а также выдает электронные подписи. Кроме того, компания создала приложение «Вызов врача», которое позволяет пользователям вызывать медиков на дом с помощью смартфона. Также ЦЗИ «Север» обучает специалистов из госучреждений информационной безопасности.
Среди клиентов компании — прокуратура, Министерство финансов и Управление Федеральной миграционной службы Республики Саха (Якутия).
Сейчас ЦЗИ «Север» ведет разработку ряда собственных инновационных проектов. В планах вывести эти продукты на рынок в 2021 году и начать активное маркетинговое продвижение в ДФО и за его пределами.
Финансовый маркетплейс «Юником24» с помощью алгоритма подбирает индивидуальные кредитные предложения — при этом он опирается на рейтинг пользователя в системе. На платформе есть сервис защиты от мошенников, онлайн-калькулятор для сравнения предложений и отчеты с кредитной историей, которые помогают следить за платежами и узнавать причины отказа. Также сервис позволяет малому и среднему бизнесу открыть расчетный счет.
Каждый год пользователи оставляют через сервис 81 млн заявок на получение кредита или займа. Компания планирует расширять охват и клиентскую базу по всей России, в том числе за счет выхода в дальневосточные регионы, а также планирует экспансию в АТР.
Онлайн-платформа для бизнеса, которая помогает компаниям вывозить строительные и прочие отходы. Но основной вид деятельности Ubirator — сбор вторсырья. С помощью сервиса компании могут сдать макулатуру, картон, ПВД-, стрейч- и смешанную пленку и пластиковые бутылки и получить вознаграждение. Отходы попадут в переработку и не нанесут вреда экологии.
Клиенты могут настроить вывоз мусора по расписанию, получить документы о том, что он был правильно утилизирован, а также арендовать контейнер. Сервисом уже пользуются «ВкусВилл», Hoff, «Папа Джонс», московский технопарк «Физтехпарк» и другие.
Кроме того, Ubirator организует специальные проекты, призванные защитить окружающую среду и распространить идею заботы об экологии. Среди них — «Добрая школа», Экологическая онлайн-олимпиада для школьников, сбор «Добрых крышечек» и прочие инициативы.
Компания планирует открыть собственное заготовительное предприятие в одном из крупных дальневосточных городов — во Владивостоке, Хабаровске, Якутске или Южно-Сахалинске, а также запустить полноценный сервис в регионе.
Продукт компании — SaaS-платформа для защиты авторских прав и управления интеллектуальной собственностью. С помощью платформы можно выполнять любые действия, за которыми обычно обращаются в патентные фирмы, — подать заявку на патент, зарегистрировать товарный знак, программу для ЭВМ или базу данных, внести программу в реестр российского ПО и многие другие. При этом нет необходимости приезжать в офис — весь процесс происходит онлайн, в том числе передача данных в Роспатент.
Кроме того, компания предлагает сервис «SMM-Броня», который помогает бизнесу защититься от копирования контента в соцсети «Вконтакте». Алгоритм анализирует группу, ищет клоны и похожие товарные знаки.
Клиенты «Онлайн патента» — X5 Retail Group, HeadHunter, «Аэрофлот», «ВТБ Регистратор», Softline, Корпорации развития Дальнего Востока и другие. В нашей стране и за рубежом сервисом пользуются 45 тысяч человек. В планах компании — открыть центр на Дальнем Востоке для пользователей из Китая, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фото на обложке: Alexander Khitrov / Shutterstock
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