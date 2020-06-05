К началу 2018 года в России накопилось более 38 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, и всего 5% из них за прошлый год было утилизировано для повторного применения, пишет ТАСС. Greenpeace посчитал, что если бы из мусора, который ежегодно выбрасывают в России, построили башню шириной метр на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны.



