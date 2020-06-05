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Вы можете прослушать часть статей этого проекта в аудиоформате. Подписывайтесь на плейлист #WasteTech на канале Rusbase в SoundCloud!
Бизнес
в WasteTech
в WasteTech
Как заработать на мусоре
Rusbase выпустил карту российского рынка «зеленых» технологий. Мы выделили 3 категории и 10 подкатегорий проектов на greentech-рынке и собрали более 130 компаний, которые c помощью инновационных решений снижают негативное воздействие на окружающую среду и помогают сохранять природные ресурсы.
Заработать на мусоре: кто осваивает мировой рынок сбора
и утилизации отходов
и утилизации отходов
Неэффективная сортировка и нерегулярный сбор мусора являются основными проблемами не только российского, но и мирового рынка сбора и утилизации отходов. Какие проекты уже сейчас меняют эту сферу? Анна Слободенюк, инвестиционный аналитик венчурного фонда «Тилтех Капитал», рассказала о самых интересных стартапах и дала оценку рынка.
13 стартапов
которые решают проблему переработки отходов
которые решают проблему переработки отходов
К началу 2018 года в России накопилось более 38 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, и всего 5% из них за прошлый год было утилизировано для повторного применения, пишет ТАСС. Greenpeace посчитал, что если бы из мусора, который ежегодно выбрасывают в России, построили башню шириной метр на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны.
Заработать на мусоре: кто осваивает мировой рынок сбора
и утилизации отходов
и утилизации отходов
Неэффективная сортировка и нерегулярный сбор мусора являются основными проблемами не только российского, но и мирового рынка сбора и утилизации отходов. Какие проекты уже сейчас меняют эту сферу? Анна Слободенюк, инвестиционный аналитик венчурного фонда «Тилтех Капитал», рассказала о самых интересных стартапах и дала оценку рынка.
Мусорный кризис
Как сделать мир чище
Плоггинг: экофитнес строго по хюгге
Плоггеры — сообщество людей, которым небезразличны собственное здоровье и экология. Рассказываем, что такое плоггинг, кто им занимается и насколько это движение распространено в России.
Ежегодно в мире создается 2 млрд тонн мусора. В России одна семья за год выкидывает больше 250 кг, в результате чего его накоплено на 38 млрд тонн. По площади — это 4 млн гектаров или одна Швейцария. С таким масштабом сложно справиться человеку одному, и ему на помощь пришли роботы.
Компания ZenRobotics из Финляндии создала технологию Recycler, которая объединяет три этапа сортировки мусора в один, но пока только для строительных отходов. Подобный робот для уборки строительного мусора разработали и в Китае. Он разделяет мусор на почву, песок, кирпичи и отходы для сжигания. За один час робот обрабатывает 300 тонн мусора. Это эквивалентно труду 25 человек.
Помимо роботов для сортировки мусора уже существуют умные контейнеры и мусоровозы, а также роботы для уборки в водоемах.
Помимо роботов для сортировки мусора уже существуют умные контейнеры и мусоровозы, а также роботы для уборки в водоемах.
Как роботы помогают справляться с загрязнением окружающей среды
Теперь ты все знаешь о wastetech и готов спасать планету вместе с нами. Но для начала попробуй здесь прибраться. Кликни на мусор!
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© Rusbase, 2020
Над проектом работали: Светлана Зыкова,
Екатерина Бороздина, Дарья Белоконева
Над проектом работали: Светлана Зыкова,
Екатерина Бороздина, Дарья Белоконева
Екатерина Бороздина