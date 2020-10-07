Исследователи назвали самый востребованный навык при приеме на работу

К soft skills относятся способность к самоорганизации, стрессоустойчивость, возможность работать в команде. Но есть один «гибкий» навык, который работодатели ценят больше других — умение общаться.

Некоторые работодатели при наборе сотрудников ориентируются только на профессиональные компетенции соискателей. При этом на рынке труда растет спрос на кандидатов c развитыми soft skills — «гибкими» навыками, которые не связаны с конкретной специализацией.

Согласно недавнему исследованию LinkedIn, навык эффективной коммуникации был самым востребованным в вакансиях, размещенных на платформе в июне–июле 2020 года. Раньше умение общаться было специфическим навыком, который требовался для специалистов по PR или продажам. Сегодня это необходимый навык практически в любой профессии.

«Коммуникация — это основа взаимодействия людей. Следовательно, это основа эффективного бизнеса. Если в деле участвует больше одного человека, успех проекта зависит от умения общаться», — считает руководитель отдела контента LinkedIn Learning Дэн Бродниц.

Как отмечает Бродниц, пандемия коронавируса осложнила коммуникацию между сотрудниками компаний — поэтому спрос на специалистов с умением общаться только вырос. За последние полгода пользователи LinkedIn Learning стали в три раза чаще интересоваться курсами по эффективной коммуникации.

При этом спрос на кандидатов с развитыми коммуникативными навыками сохранится и после пандемии, полагает Бродниц. 92% рекрутеров-участников исследования LinkedIn отметили, что ценят soft skills не меньше, чем профессиональную подготовку соискателей.

Данные LinkedIn подтверждает исследование шведского рекрутингового портала Jobbland. Специалисты Jobbland проанализировали 6,5 млн вакансий и выяснили, что умение общаться упоминается в объявлениях в 35 раз чаще, чем остальные «гибкие» навыки. На втором месте по популярности среди soft skills — навыки лидерства, на третьем — способность работать в команде.

По мнению основателя Jobbland Мартти Куусанмяки, гибкие навыки будут конкурентным преимуществом соискателей в ближайшем будущем — когда для выполнения простой работы будут все чаще использовать технологии и автоматизацию.

Автор книги «Как разговаривать с кем угодно» Лейл Лаундес дает несколько советов для эффективной коммуникации:

показывайте собеседнику заинтересованность в разговоре с ним;

поддерживайте зрительный контакт;

старайтесь понять настроение собеседника;

оценивайте, сколько времени другой человек может уделить разговору — и старайтесь уложиться в это время.

Также Лаундес называет самую большую ошибку, которую люди совершают при общении — акцент на себе, а не на собеседнике. Писательница советует выяснить потребности собеседника и учитывать их при формулировании собственного запроса.

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