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Истории

Исследователи назвали самый востребованный навык при приеме на работу

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Некоторые работодатели при наборе сотрудников ориентируются только на профессиональные компетенции соискателей. При этом на рынке труда растет спрос на кандидатов c развитыми soft skills — «гибкими» навыками, которые не связаны с конкретной специализацией.

К soft skills относятся способность к самоорганизации, стрессоустойчивость, возможность работать в команде. Но есть один «гибкий» навык, который работодатели ценят больше других — умение общаться. 

Исследователи назвали самый востребованный навык при приеме на работу

Согласно недавнему исследованию LinkedIn, навык эффективной коммуникации был самым востребованным в вакансиях, размещенных на платформе в июне–июле 2020 года. Раньше умение общаться было специфическим навыком, который требовался для специалистов по PR или продажам. Сегодня это необходимый навык практически в любой профессии. 

«Коммуникация — это основа взаимодействия людей. Следовательно, это основа эффективного бизнеса. Если в деле участвует больше одного человека, успех проекта зависит от умения общаться», — считает руководитель отдела контента LinkedIn Learning Дэн Бродниц. 

Как отмечает Бродниц, пандемия коронавируса осложнила коммуникацию между сотрудниками компаний — поэтому спрос на специалистов с умением общаться только вырос. За последние полгода пользователи LinkedIn Learning стали в три раза чаще интересоваться курсами по эффективной коммуникации. 

При этом спрос на кандидатов с развитыми коммуникативными навыками сохранится и после пандемии, полагает Бродниц. 92% рекрутеров-участников исследования LinkedIn отметили, что ценят soft skills не меньше, чем профессиональную подготовку соискателей. 

Данные LinkedIn подтверждает исследование шведского рекрутингового портала Jobbland. Специалисты Jobbland проанализировали 6,5 млн вакансий и выяснили, что умение общаться упоминается в объявлениях в 35 раз чаще, чем остальные «гибкие» навыки. На втором месте по популярности среди soft skills — навыки лидерства, на третьем — способность работать в команде. 

По мнению основателя Jobbland Мартти Куусанмяки, гибкие навыки будут конкурентным преимуществом соискателей в ближайшем будущем — когда для выполнения простой работы будут все чаще использовать технологии и автоматизацию. 

Автор книги «Как разговаривать с кем угодно» Лейл Лаундес дает несколько советов для эффективной коммуникации:

  • показывайте собеседнику заинтересованность в разговоре с ним;
  • поддерживайте зрительный контакт;
  • старайтесь понять настроение собеседника;
  • оценивайте, сколько времени другой человек может уделить разговору — и старайтесь уложиться в это время. 

Также Лаундес называет самую большую ошибку, которую люди совершают при общении — акцент на себе, а не на собеседнике. Писательница советует выяснить потребности собеседника и учитывать их при формулировании собственного запроса.

Источник

Фото: seaonweb / Shutterstock

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