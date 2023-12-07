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Истории

Google представила свой ответ GPT-4 — языковую модель Gemini

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

В Google заявляют, что Gemini превосходит GPT-4 по 30 параметрам из 32. Модель уже внедрена в чат-бот Bard, а в будущем станет частью всех продуктов компании, в том числе и поиска. Однако самая совершенная версия Gemini не будет доступна пользователям до следующего года.

Google представила свой ответ GPT-4 — языковую модель Gemini

Google стремится доказать, что не отстает от конкурентов в гонке искусственного интеллекта.

С мая этого года компания активно рекламирует возможности своей новой модели Gemini и ее способности превзойти GPT-4 от OpenAI, лидера в этой области.

Однако громкий запуск Gemini еще не совсем соответствует этой цели.

Анонсируя Gemini в корпоративном блоге, CEO Google DeepMind Демис Хассабис рассказал, что Gemini превосходит GPT-4 от OpenAI (последнюю модель, доступную платным пользователям ChatGPT) по целому ряду показателей.

Однако есть нюанс: Gemini будет выпускаться в трех версиях: Ultra, Pro и Nano. Характеристики, о которых рассказывал Хассабис, относятся только к Gemini Ultra, которая будет доступна лишь в следующем году.

В блоге говорится, что сейчас представлена версия Gemini Pro, доступ к которой можно получить через чат-бота Google Bard.

Технический документ Google, опубликованный одновременно с анонсом, демонстрирует, что по большинству показателей Gemini Pro может превзойти GPT-3.5, но не GPT-4.

В своем блоге Хассабис написал, что Ultra будет доступна пользователям через Bard версии Advanced в начале следующего года.

Ранее The Information сообщали, что Google планирует отложить выпуск Gemini до 2024 года из-за трудностей с обработкой запросов на языках кроме английского.

«Теперь мы делаем следующий шаг на нашем пути с Gemini, нашей самой мощной и универсальной моделью на сегодняшний день, обладающей самыми современными характеристиками по многим ведущим тестам», — написал CEO Google Сундар Пичаи.

сравнение характеристик Gemini и ChatGPT

Скриншот: Google

Однако запуск был воспринят неоднозначно.

«Важно, что это, похоже, первая модель, которая превзошла GPT-4. Интереснее всего, что разница совсем незначительна», — написал в X Итан Моллик, профессор Уортонской школы Пенсильванского университета.

Ясин Джерните, исследователь из ИИ-компании Hugging Face, опубликовала такой пост: «60-страничный отчет, 2 абзаца данных, которые сводятся к „поверьте нам, мы сделали это хорошо‟. Делайте лучше».

Тем временем Джесси Додж, научный сотрудник Института искусственного интеллекта Аллена, написал, что, несмотря на заявления Google о том, что ее обучающие данные для Gemini были ключом к ее производительности, компания не предоставила «почти никакой информации о том, как они были созданы, как они были отфильтрованы или что они содержат».

Источник.

Фото на обложке: Google

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