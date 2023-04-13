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Истории

Офисные сплетни могут быть полезны для карьеры — исследование

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Сплетни сопровождают нас на протяжении всей жизни и существуют в каждой культуре. Но, кажется, мы недооцениваем их влияние. Антропологи из Университета штата Вашингтон выяснили: если сотрудники положительно высказываются о работе коллеги, то он с большей вероятностью получит вознаграждение.

Офисные сплетни могут быть полезны для карьеры — исследование

Исследователи провели онлайн-эксперимент, в котором участвовали 120 работников из США и Индии, а также 160 садоводов из племени нганду. Им рассказали сплетни о вымышленных людях и спросили, поделятся ли они с ними ресурсом, имеющим значение в их среде.

Так, офисных работников из промышленно развитых стран спросили, повысят ли они зарплату описываемому коллеге. А фермеров нганду — поделятся ли они рубашками с новым работником, который помогает им в саду.

Несмотря на то что рабочие среды отличалась, результаты были схожи: положительные слухи о работе человека значительно повышали вероятность того, что его вознаградят.

Николь Хесс, антрополог Университета штата Вашингтон и ведущий автор исследования, утверждает, что такие разговоры не возникают спонтанно. «Сплетни, похоже, привязаны к контексту. Это не просто случайные высказывания, — говорит она. — Сплетни, касающиеся обмена и отношений, сильнее всего влияли на то, предоставил ли человек ресурс».

Ученые также провели наблюдательное исследование с 40 охотниками-собирателями из племени ака. Участникам задали те же вопросы, но на этот раз о реальных людях, с которыми они работают. Их ответы вновь продемонстрировали влияние положительных сплетен.

В целом, исследование показало, что сплетни носят гораздо более конкурентный характер, чем считалось ранее. На работе такие высказывания особенно важны: от репутации — будь то в офисе, Slack или садах Африки — зависит не только то, как сотрудника воспринимают, но и как он продвигается по службе.

Поэтому, жалуясь на одного коллегу и хваля другого, помните, что ваши слова важны. Более того, с точки зрения получения ресурсов на работе они могут быть самым мощным инструментом.

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Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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