Как бороться со сплетнями на работе

Коллеги любят обсуждать друг друга, клиентов и начальство. Но как известно, офисные сплетни не только отвлекают от работы, но и портят отношения с людьми. Вот что нужно делать, если вам надоело выслушивать жалобы и слухи на рабочем месте.

Если вы чувствуете, что вам тяжело работать в окружении коллег, то вы не одиноки. По статистике каждый восьмой сотрудник увольняется из-за проблем с коллективом.

Самыми неприятными бывают сплетники. Они не только отвлекают вас от работы и высасывают из вас все силы — их негатив может сказаться на вашей рабочей репутации: если вас заметили в обсуждении сплетен, то про вас могут подумать, что вы сами любите их распространять и будут относиться к вам с недоверием.

Научитесь не ввязываться в сплетни — в этом вам помогут три следующих шага.

1. Посочувствуйте и отправьте к другим

Люди часто сплетничают, чтобы скрыть свою низкую самооценку или чувство беспомощности. Если кто-то из ваших коллег этим занимается — и распускает слухи в пассивно-агрессивном или манипулятивном ключе — то, скорее всего, он хочет, чтобы кто-то был на его стороне. А еще когда люди осуждают других, они чувствуют себя выше предмета своей критики.

Есть простой способ, как не участвовать в сплетнях и сохранить нормальные рабочие отношения — проявите сочувствие и перенаправьте сплетника к другому человеку.

Покажите, что вы понимаете чувства собеседника. Возможно, он распускает слухи потому, что хочет, чтобы его услышали и оценили по достоинству.

Затем отошлите его. Можно сказать что-нибудь вроде: «Ох, жалко, что тебя недооценивают. Думаю, тебе нужно прямо сказать об этом боссу». Или же предложите переключиться на более позитивную тему. Скажите: «Похоже, тебя до сих пор беспокоит этот вопрос. Жалко, конечно. Но что там с твоим новым проектом?»

2. Проявите твердость характера

К сожалению, многие добрые и сострадательные люди не умеют устанавливать границы. Они играют роль «хорошего слушателя», а в результате их затягивают в скандал. Если вам это знакомо, то нужно научиться ограничивать общение с пассивно-агрессивными людьми, которые любят сплетничать. Научитесь настаивать на своем и уходить от разговора, когда он перетекает в сплетни.

Задумайтесь о том, как вы себя ведете в офисе. Быть может, вы ничего не говорите, когда кто-то из коллег говорит гадости за спиной клиента? Или слишком часто участвуете в обсуждении личной жизни сотрудников на кофе-брейке?

3. Станьте двигателем перемен

Распространяйте позитив, а не негатив. Говорите за спиной у людей только приятные вещи. Отмечайте их положительные стороны. Хвалите их старания. Радуйтесь их успехам. И скоро эти позитивные волны будут окружать и вас.

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