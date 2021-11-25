«Рецепт привычки»: на что способна сила благодарности

В издательстве «МИФ» вышла книга специалиста по эссенциализму Грега МакКеона «Без усилий» . В ней автор собрал практические советы, которые помогут сделать главные дела простыми, чтобы можно было добиться желанных результатов, не рискуя выгореть.

Я разглядывал себя в зеркало. Себя, полностью одетого в костюм штур­мовика, сшитый по всем канонам. В тот миг воплотилась многолетняя мечта, лелеемая мной с тех пор, как один из моих старших братьев под­кинул мне, шестилетнему, идею. <...> Благодаря ажиотажу в связи с выходом фильма «Возвращение дже­дая» (очередного эпизода киноэпопеи «Звездные войны») вкупе с ис­кренним уважением, с которым я относился к любым предложениям старшего брата, эта идея сразу впечаталась в мой разум. И она тихо и незаметно оставалась там до тех пор, пока спустя тридцать лет я не оказался в магазине и не посмотрел на себя в полном обмундиро­вании слуги Империи. В тот момент я понял, что не вдруг и сразу за­хотел приобрести такой костюм. Этот пункт был внесен в мой внутрен­ний список дел тридцать лет тому назад и перекочевал в подсознание. Очевидно, что все это время идея, крепко засевшая в голове, занимала умственное пространство. Есть ли у вас подобные зацепки, безнаказанно проживающие в под­сознании? Устаревшие цели, советы, мысли, давным-давно проникшие в разум и надолго там обосновавшиеся? Установки, переставшие быть конструктивными, но живущие с вами так долго, что вы их перестали за­мечать? Когда речь заходит о чем-то подобном, в разговорах со мной Анна (жена автора — прим. ред.) теперь использует кодовую фразу. Если я собираюсь согласиться на пред­ложение, предварительно его хорошенько не обдумав, она спрашивает: «Еще один штурмовик?» У штурмовиков много обличий: это и сожаления, продолжающие нас грызть, и обиды, которые мы никак не можем отпустить, и ожидания, некогда реалистичные, но теперь только мешающие. Эти захватчики похожи на ненужные процессы, которые фоном запускаются на вашем компьютере, замедляя его работу. На первый взгляд они не оказывают никакого влияния на вашу продуктивность и энергичность. Но если они продолжают накапливаться один за другим, в конце концов ваша опера­ционная система начинает работать все медленнее и медленнее. Вы за­бываете имя человека, с которым только что познакомились. Читаете и перечитываете один и тот же параграф книги, не понимая смысла. От простых решений вроде покупки продуктов в магазине у вас вскипает мозг. Крошечные ошибки, оставляя в нем все более и более заметный след, начинают казаться фатальными провалами. Чтобы вернуть себе свободное умственное пространство, необходимо избавиться от этих «штурмовиков». Сосредоточьтесь на том, что у вас есть <...> Когда становишься жертвой несчастья, трудно не зациклиться, не го­ревать и не печалиться о том, что потерял. Но жаловаться проще всего. Делать это так легко, что многие только этим и занимаются, когда кто-то опаздывает на встречу; когда соседи шумят; когда нет места на парковке в тот день, когда у нас нет времени ждать; когда мы смотрим новости и так далее и тому подобное. Мы живем в культуре недовольства, где вы­ражение раздражения поощряется. Особенно в СМИ, которые нередко выливают на нас бесконечный поток брюзжания и нытья по поводу все­возможных неудач и нарушений. Даже если мы сами с этим не сталки­ваемся, то все равно можем попасть под их воздействие. Под гнетом недовольства, не имеющего к нам прямого отношения, у нас начина­ется «эмоциональный рак». Мы находим еще больше несправедливости в своей жизни. И эти «штурмовики» занимают ценное пространство в на­шей голове и в сердце. Замечали ли вы когда-нибудь, что чем больше вы сами жалуетесь и чем больше выслушиваете чужих жалоб, тем легче найти повод про­должать в том же духе? И наоборот, замечали ли вы, что чем больше благодарности вы испытываете, тем больше поводов для благодарности находится? Жалобы — идеальный пример действия «простого, но ничтожного». По сути, это один из самых простых вариантов поведения. Но ядовитые мысли, какими бы ничтожными они ни были, быстро накапливаются. И чем больше умственного пространства они занимают, тем труднее ста­новится вернуться в состояние непринужденности. Когда же вы сосредо­точиваетесь на том, за что благодарны, эффект не заставляет себя ждать. Вы мгновенно переключаетесь с состояния нужды (сожаления, страха пе­ред будущим, ощущения, что вы отстали от жизни) на состояние достатка (на то, что идет хорошо, на успехи и возможности, существующие прямо сейчас). Вы вспоминаете обо всех ресурсах, активах, навыках, которые имеются в вашем распоряжении и которые можно задействовать, чтобы вам было легче выполнять наиболее важные действия. <...> Благодарность — это мощная сила для изменений. Она лишает не­гативные эмоции кислорода, которым они дышат, а также включает по­зитивную самоподдерживающую систему, когда бы и где бы мы к ней ни обратились. В психологии это явление объясняется с помощью тео­рии расширения и развития Barbara L. Fredrickson, “The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions,” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 359, no. 1449 (September 29, 2004): 1367–78. Положительные эмоции открывают перед нами новые перспективы и возможности. Благодаря открытости на ум приходят творческие идеи, укрепляются социальные связи. Все это ме­няет нас. Так перед нами открываются новые физические, интеллекту­альные, психологические и социальные ресурсы. Они создают «восходя­щую спираль» развития, повышая наши шансы справиться с трудностями в будущем. Положительный эффект распространяется не только на нас: от нашей благодарности лица людей озаряются светом. Они кажутся ме­нее усталыми и более открытыми. Так действует передача положитель­ных эмоций. Сосредотачиваясь на том, чего у вас нет, вы теряеет и то, что имеете. Сосредотачиваясь на том, что у вас есть, вы получаете то, чего вам не хватает.

Привычка жаловаться тоже создает самоподдерживающийся цикл. Но это не упрощает подход к важным задачам, а, наоборот, усложняет. Так действует нисходящая спираль. Когда мы испытываем негативные эмо­ции, наше мышление сужается. Мы думаем только о том, нападать нам, бежать или замереть. Меньше открываемся новым идеям и людям. При этом наши физические, интеллектуальные и психологические ресурсы уменьшаются, что подрывает наши силы. В результате справляться с теми самыми трудностями и огорчениями, которые в первую очередь и прово­цируют жалобы, становится все тяжелее. И дальше мы бежим по этому привычному кругу.

Писатель Джим Коллинз описывал устройство самоподдерживающейся системы, сравнивая ее с маховиком: «Только вначале вы враща­ете его с силой, а затем маховое колесо крутится все быстрее и быстрее» Jim Collins, Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don’t (New York: Harper Business, 2001), 165. <...> Систему можно назвать самоподдерживающейся, если со временем в нее нужно вкладывать все меньше и меньше энергии. Как только она запускается, поддерживать ее становится легче, потом совсем легко, и в конце концов для этого не требуется никаких усилий. Рецепт благодарности <...> Брайан Джеффри Фогг, основатель Лаборатории поведенческого ди­зайна при Стэнфордском университете, утверждает, что для того, чтобы выработать новую привычку, нужно просто выбрать то, что мы и так де­лаем, и прикрепить к этому действию новое. Он называет такой подход рецептом привычки BJ Fogg, Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2019), 6., а его упрощенная версия выглядит так: после [x] я делаю [y]. Мы можем обратиться к этой идее, чтобы выработать при­вычку к благодарности, и использовать такую формулу: «После того как я пожалуюсь, я скажу, за что благодарен». Начав применять ее, я с изумлением понял, как много я жалуюсь, а ведь я считаю себя оптимистом и позитивным человеком. Но, при­смотревшись к себе, я понял, что на самом деле довольно много жа­луюсь, причем обычно даже не осознавая этого. И поэтому я твердо решил каждую жалобу сопровождать благодарностью. Когда я ловил себя на фразе: «Столько времени убил сегодня на прохождение до­смотра в аэропорту!» — то добавлял: «Я благодарен за то, что долетел благополучно». Если ворчал: «Мой сын еще даже не приступал к зада­нию по математике», то затем говорил: «Я благодарен за то, что маль­чик так заинтересовался новой книгой». Оплакав тот факт, что «Я думал, что сброшу больший вес на этой неделе», я говорил: «Я благодарен за то, что слежу за своим весом и здоровьем». Попрактиковавшись несколько дней, я заметил, что теперь останавливаюсь на середине жалобы и бы­стро заканчиваю предложение словами благодарности. Вскоре я уже ловил себя на мыслях о том, чтобы пожаловаться, — и сразу же начи­нал думать о том, за что я благодарен. Сначала подвижки были целена­правленными и трудно давались, затем целенаправленными и легкими, и в конце концов я делал это совсем без усилий. Дайте злости отставку <...> Носили ли вы когда-нибудь в себе злобу по отношению к людям, при­чинившим вам боль? Тратили драгоценную психическую энергию на гнев, обиду, раздражение и недовольство? Как долго гноилась ваша рана? Не­дели? Месяцы? Годы? Десятилетия? <...> И нам под силу отпустить злость, которую мы носим в себе, ведь она мешает нам сосредоточиться на действительно важных для нас вещах. Чтобы сделать первый шаг к прощению, можно задать себе необычный вопрос: «Для чего я взял себе эту злобу?» Если цитировать Клейтона Кристенсена, профессора Гарвардской школы бизнеса, которого называли самым влиятельным мыслителем в об­ласти менеджмента, люди на самом деле не покупают продукты и услуги. Они скорее «нанимают» их на работу Clayton Christensen, Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice (New York: Harper Business, 2016), 15. Кристенсен приводит чудесный пример сети фастфуда, в которой хотели увеличить продажи молочных коктейлей. «Оказалось, что неожиданно большое количество молочных коктейлей покупали до девяти утра люди, которые приходили в ресторан одни. Они только их и покупали. Они не пили его в ресторане, а сразу же возвращались в машины и уезжали. Поэтому мы спросили: «Простите, но мы хотим решить эту загадку. Кем вы работаете, что приходите сюда и заказываете молочный коктейль?» …Вскоре выяснилось, что все утренние клиенты — коллеги: это были дальнобойщики. Им нужно было как-то разнообразить долгую поездку».. Подобным образом мы часто «нани­маем» злость, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность, которая в настоящий момент не удовлетворяется. Но если оценить эффективность работы, станет ясно, что злость плохо справляется. Это чувство забирает наш ресурс, но инвестиции не приносят дохода. А потому мы должны дать злости отставку. Иногда мы «нанимаем» злость, чтобы создать ощущение контроля над ситуацией. Мы пытаемся доказать себе и другим, что мы правы, а они нет. Поначалу мы можем ощущать собственное превосходство, даже могущество. Злость дает нам чувство контроля, но ложное и мимолет­ное, потому что на самом деле это она контролирует нас. Как Червеуст, советник короля Рохана во «Властелине колец», злость делает вид, что угодливо служит нам, а на деле прибирает нас к рукам J. R. R. Tolkien, The Two Towers: Being the Second Part of The Lord of the Rings (London: Allen and Unwin, 1954). Грима Червеуст поначалу был верным слугой и советником короля Теодена. Но впоследствии он поступил на службу к тайному врагу Рохана, волшебнику Саруману, и под влиянием речей Гримы король подпал под его темные чары. Гэндальф вот так описывает ситуацию Теодену: «А Червеуст все шептал и шептал, отравляя ядом своих речей все твои помыслы, остужая сердце, вливая немощь в твои члены… Твои близкие видели это, но сделать ничего не могли — он завладел тобой всецело» (цит. по пер. Каменкович, Каррик). Толкин был сведущим лингвистом, и имя «Грима» происходит от староанглийского или исландского слова, означавшего «маска, шлем» или «тень». “Gríma,” Tolkien Gateway, n.d., accessed September 21, 2020, tolkiengateway.net/wiki/Gríma.. К тому же из-за нее мы оказываемся в бесконечном круге вины, самодовольства и само­уничижения. Бывает, мы «нанимаем» злость, чтобы получить внимание. Когда люди слышат историю о том, как несправедливо с нами обошлись, они дают нам поддержку и сочувствие. И нам хочется рассказывать эту историю снова и снова. Вести себя таким образом легко и в какие-то моменты даже при­ятно. Но итог вовсе не такой уж хороший. За сочувствием, которое люди нам дают, приходит усталость. И нам всегда приходится искать новых лю­дей, чтобы поверять им свою историю. Мы можем «нанять» злость, чтобы уклониться от обязательств. Пока нам есть кого винить, мы не обязаны брать ответственность за свой гнев. Мы получаем разрешение вариться в котле негативных эмоций, не оправ­дываясь за это ни перед кем. И снова на короткое время нам становится легче, но в долгосрочной перспективе свобода нам не светит. Нас ожидает жизнь в плену у злости, обид, презрения и негатива. Мы «нанимаем» злость, чтобы защитить себя. На наш взгляд, насто­роженное отношение к людям, когда-то обидевшим нас, убережет от но­вой боли. Нам кажется, что злость создает эмоциональную броню. Но это обман. Злость делает нас более уязвимыми и пугливыми. Нам становится труднее доверять людям и открываться им. Когда-то я работал с одной очень успешной фирмой. Их обороты со­ставляли около миллиона долларов на сотрудника. При обсуждении во­проса, как им сохранить обороты без лишних трат, и оценке производства я предложил ввести правило, которое могло звучать несколько жестоко: «Нанимай медленно, увольняй быстро» “Hire slow, fire fast”: For more on this rule of thumb, see my “Hire Slow, Fire Fast,” Harvard Business Review, March 3, 2014.. Это хорошее правило для рас­тущего бизнеса и для построения жизни, свободной от злости. Так вот, обиды и злость мы должны «нанимать» медленно (или вообще не делать этого) и «увольнять» быстро. Примите то, что не можете контролировать <...> «Когда кто-либо показывает вам свое настоящее лицо, верьте ему сразу», — сказала Майя Энджелоу “One of the Most Important Lessons Dr. Maya AngelouEver Taught Oprah,” uploaded to YouTube May 19, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=nJgmaHkcFP8. <...> Подлинное принятие — первый шаг на пути к новой жизни. Как писал поэт Генри Лонгфелло, «в конце концов, лучшее, что можно сделать, когда идет дождь, — это по­зволить ему идти своим чередом» Henry Wadsworth Longfellow, “The Poet’s Tale” in Tales of a Wayside Inn (Boston: Ticknor and Fields, 1863)..