«Рецепт привычки»: на что способна сила благодарности

В психологии это явление объясняется с помощью тео­рии расширения и развития Barbara L. Fredrickson, “The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions,” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 359, no. 1449 (September 29, 2004): 1367–78 . Положительные эмоции открывают перед нами новые перспективы и возможности.

Писатель Джим Коллинз описывал устройство самоподдерживающейся системы, сравнивая ее с маховиком: «Только вначале вы враща­ете его с силой, а затем маховое колесо крутится все быстрее и быстрее» Jim Collins, Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don’t (New York: Harper Business, 2001), 165.

<...> Систему можно назвать самоподдерживающейся, если со временем в нее нужно вкладывать все меньше и меньше энергии. Как только она запускается, поддерживать ее становится легче, потом совсем легко, и в конце концов для этого не требуется никаких усилий.

Рецепт благодарности

<...> Брайан Джеффри Фогг, основатель Лаборатории поведенческого ди­зайна при Стэнфордском университете, утверждает, что для того, чтобы выработать новую привычку, нужно просто выбрать то, что мы и так де­лаем, и прикрепить к этому действию новое.

Он называет такой подход рецептом привычки BJ Fogg, Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2019), 6., а его упрощенная версия выглядит так: после [x] я делаю [y]. Мы можем обратиться к этой идее, чтобы выработать при­вычку к благодарности, и использовать такую формулу: «После того как я пожалуюсь, я скажу, за что благодарен».

Начав применять ее, я с изумлением понял, как много я жалуюсь, а ведь я считаю себя оптимистом и позитивным человеком. Но, при­смотревшись к себе, я понял, что на самом деле довольно много жа­луюсь, причем обычно даже не осознавая этого.

И поэтому я твердо решил каждую жалобу сопровождать благодарностью.

Когда я ловил себя на фразе: «Столько времени убил сегодня на прохождение до­смотра в аэропорту!» — то добавлял: «Я благодарен за то, что долетел благополучно».

Если ворчал: «Мой сын еще даже не приступал к зада­нию по математике», то затем говорил: «Я благодарен за то, что маль­чик так заинтересовался новой книгой».

Оплакав тот факт, что «Я думал, что сброшу больший вес на этой неделе», я говорил: «Я благодарен за то, что слежу за своим весом и здоровьем».

Попрактиковавшись несколько дней, я заметил, что теперь останавливаюсь на середине жалобы и бы­стро заканчиваю предложение словами благодарности. Вскоре я уже ловил себя на мыслях о том, чтобы пожаловаться, — и сразу же начи­нал думать о том, за что я благодарен. Сначала подвижки были целена­правленными и трудно давались, затем целенаправленными и легкими, и в конце концов я делал это совсем без усилий.

Дайте злости отставку

<...> Носили ли вы когда-нибудь в себе злобу по отношению к людям, при­чинившим вам боль? Тратили драгоценную психическую энергию на гнев, обиду, раздражение и недовольство? Как долго гноилась ваша рана? Не­дели? Месяцы? Годы? Десятилетия?

<...> И нам под силу отпустить злость, которую мы носим в себе, ведь она мешает нам сосредоточиться на действительно важных для нас вещах. Чтобы сделать первый шаг к прощению, можно задать себе необычный вопрос: «Для чего я взял себе эту злобу?»

Если цитировать Клейтона Кристенсена, профессора Гарвардской школы бизнеса, которого называли самым влиятельным мыслителем в об­ласти менеджмента, люди на самом деле не покупают продукты и услуги. Они скорее «нанимают» их на работу Clayton Christensen, Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice (New York: Harper Business, 2016), 15. Кристенсен приводит чудесный пример сети фастфуда, в которой хотели увеличить продажи молочных коктейлей. «Оказалось, что неожиданно большое количество молочных коктейлей покупали до девяти утра люди, которые приходили в ресторан одни. Они только их и покупали. Они не пили его в ресторане, а сразу же возвращались в машины и уезжали. Поэтому мы спросили: «Простите, но мы хотим решить эту загадку. Кем вы работаете, что приходите сюда и заказываете молочный коктейль?» …Вскоре выяснилось, что все утренние клиенты — коллеги: это были дальнобойщики. Им нужно было как-то разнообразить долгую поездку»..

Подобным образом мы часто «нани­маем» злость, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность, которая в настоящий момент не удовлетворяется. Но если оценить эффективность работы, станет ясно, что злость плохо справляется. Это чувство забирает наш ресурс, но инвестиции не приносят дохода. А потому мы должны дать злости отставку.

Иногда мы «нанимаем» злость, чтобы создать ощущение контроля над ситуацией. Мы пытаемся доказать себе и другим, что мы правы, а они нет.

Поначалу мы можем ощущать собственное превосходство, даже могущество. Злость дает нам чувство контроля, но ложное и мимолет­ное, потому что на самом деле это она контролирует нас. Как Червеуст, советник короля Рохана во «Властелине колец», злость делает вид, что угодливо служит нам, а на деле прибирает нас к рукам J. R. R. Tolkien, The Two Towers: Being the Second Part of The Lord of the Rings (London: Allen and Unwin, 1954). Грима Червеуст поначалу был верным слугой и советником короля Теодена. Но впоследствии он поступил на службу к тайному врагу Рохана, волшебнику Саруману, и под влиянием речей Гримы король подпал под его темные чары. Гэндальф вот так описывает ситуацию Теодену: «А Червеуст все шептал и шептал, отравляя ядом своих речей все твои помыслы, остужая сердце, вливая немощь в твои члены… Твои близкие видели это, но сделать ничего не могли — он завладел тобой всецело» (цит. по пер. Каменкович, Каррик). Толкин был сведущим лингвистом, и имя «Грима» происходит от староанглийского или исландского слова, означавшего «маска, шлем» или «тень». “Gríma,” Tolkien Gateway, n.d., accessed September 21, 2020, tolkiengateway.net/wiki/Gríma.. К тому же из-за нее мы оказываемся в бесконечном круге вины, самодовольства и само­уничижения.

Бывает, мы «нанимаем» злость, чтобы получить внимание. Когда люди слышат историю о том, как несправедливо с нами обошлись, они дают нам поддержку и сочувствие. И нам хочется рассказывать эту историю снова и снова. Вести себя таким образом легко и в какие-то моменты даже при­ятно.

Но итог вовсе не такой уж хороший. За сочувствием, которое люди нам дают, приходит усталость. И нам всегда приходится искать новых лю­дей, чтобы поверять им свою историю.

Мы можем «нанять» злость, чтобы уклониться от обязательств. Пока нам есть кого винить, мы не обязаны брать ответственность за свой гнев. Мы получаем разрешение вариться в котле негативных эмоций, не оправ­дываясь за это ни перед кем. И снова на короткое время нам становится легче, но в долгосрочной перспективе свобода нам не светит. Нас ожидает жизнь в плену у злости, обид, презрения и негатива.

Мы «нанимаем» злость, чтобы защитить себя. На наш взгляд, насто­роженное отношение к людям, когда-то обидевшим нас, убережет от но­вой боли. Нам кажется, что злость создает эмоциональную броню. Но это обман. Злость делает нас более уязвимыми и пугливыми. Нам становится труднее доверять людям и открываться им.

Когда-то я работал с одной очень успешной фирмой. Их обороты со­ставляли около миллиона долларов на сотрудника. При обсуждении во­проса, как им сохранить обороты без лишних трат, и оценке производства я предложил ввести правило, которое могло звучать несколько жестоко: «Нанимай медленно, увольняй быстро» “Hire slow, fire fast”: For more on this rule of thumb, see my “Hire Slow, Fire Fast,” Harvard Business Review, March 3, 2014..

Это хорошее правило для рас­тущего бизнеса и для построения жизни, свободной от злости. Так вот, обиды и злость мы должны «нанимать» медленно (или вообще не делать этого) и «увольнять» быстро.

Примите то, что не можете контролировать

<...> «Когда кто-либо показывает вам свое настоящее лицо, верьте ему сразу», — сказала Майя Энджелоу “One of the Most Important Lessons Dr. Maya AngelouEver Taught Oprah,” uploaded to YouTube May 19, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=nJgmaHkcFP8. <...> Подлинное принятие — первый шаг на пути к новой жизни. Как писал поэт Генри Лонгфелло, «в конце концов, лучшее, что можно сделать, когда идет дождь, — это по­зволить ему идти своим чередом» Henry Wadsworth Longfellow, “The Poet’s Tale” in Tales of a Wayside Inn (Boston: Ticknor and Fields, 1863)..