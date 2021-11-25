«Рецепт привычки»: на что способна сила благодарности

В издательстве «МИФ» вышла книга специалиста по эссенциализму Грега МакКеона «Без усилий». В ней автор собрал практические советы, которые помогут сделать главные дела простыми, чтобы можно было добиться желанных результатов, не рискуя выгореть.
Публикуем главу «Отпускайте. Сила освобождения» с сокращениями. Она посвящена техникам, которые помогут избавиться от старых сожалений и обид.
Я разглядывал себя в зеркало. Себя, полностью одетого в костюм штурмовика, сшитый по всем канонам. В тот миг воплотилась многолетняя мечта, лелеемая мной с тех пор, как один из моих старших братьев подкинул мне, шестилетнему, идею. <...>
Благодаря ажиотажу в связи с выходом фильма «Возвращение джедая» (очередного эпизода киноэпопеи «Звездные войны») вкупе с искренним уважением, с которым я относился к любым предложениям старшего брата, эта идея сразу впечаталась в мой разум. И она тихо и незаметно оставалась там до тех пор, пока спустя тридцать лет я не оказался в магазине и не посмотрел на себя в полном обмундировании слуги Империи.
В тот момент я понял, что не вдруг и сразу захотел приобрести такой костюм. Этот пункт был внесен в мой внутренний список дел тридцать лет тому назад и перекочевал в подсознание. Очевидно, что все это время идея, крепко засевшая в голове, занимала умственное пространство.
Есть ли у вас подобные зацепки, безнаказанно проживающие в подсознании? Устаревшие цели, советы, мысли, давным-давно проникшие в разум и надолго там обосновавшиеся? Установки, переставшие быть конструктивными, но живущие с вами так долго, что вы их перестали замечать?
Когда речь заходит о чем-то подобном, в разговорах со мной Анна (жена автора — прим. ред.) теперь использует кодовую фразу. Если я собираюсь согласиться на предложение, предварительно его хорошенько не обдумав, она спрашивает: «Еще один штурмовик?»
У штурмовиков много обличий: это и сожаления, продолжающие нас грызть, и обиды, которые мы никак не можем отпустить, и ожидания, некогда реалистичные, но теперь только мешающие. Эти захватчики похожи на ненужные процессы, которые фоном запускаются на вашем компьютере, замедляя его работу.
На первый взгляд они не оказывают никакого влияния на вашу продуктивность и энергичность. Но если они продолжают накапливаться один за другим, в конце концов ваша операционная система начинает работать все медленнее и медленнее.
Вы забываете имя человека, с которым только что познакомились. Читаете и перечитываете один и тот же параграф книги, не понимая смысла. От простых решений вроде покупки продуктов в магазине у вас вскипает мозг. Крошечные ошибки, оставляя в нем все более и более заметный след, начинают казаться фатальными провалами. Чтобы вернуть себе свободное умственное пространство, необходимо избавиться от этих «штурмовиков».
Сосредоточьтесь на том, что у вас есть
<...> Когда становишься жертвой несчастья, трудно не зациклиться, не горевать и не печалиться о том, что потерял. Но жаловаться проще всего. Делать это так легко, что многие только этим и занимаются, когда кто-то опаздывает на встречу; когда соседи шумят; когда нет места на парковке в тот день, когда у нас нет времени ждать; когда мы смотрим новости и так далее и тому подобное.
Мы живем в культуре недовольства, где выражение раздражения поощряется. Особенно в СМИ, которые нередко выливают на нас бесконечный поток брюзжания и нытья по поводу всевозможных неудач и нарушений. Даже если мы сами с этим не сталкиваемся, то все равно можем попасть под их воздействие.
Под гнетом недовольства, не имеющего к нам прямого отношения, у нас начинается «эмоциональный рак». Мы находим еще больше несправедливости в своей жизни. И эти «штурмовики» занимают ценное пространство в нашей голове и в сердце.
Замечали ли вы когда-нибудь, что чем больше вы сами жалуетесь и чем больше выслушиваете чужих жалоб, тем легче найти повод продолжать в том же духе? И наоборот, замечали ли вы, что чем больше благодарности вы испытываете, тем больше поводов для благодарности находится?
Жалобы — идеальный пример действия «простого, но ничтожного». По сути, это один из самых простых вариантов поведения. Но ядовитые мысли, какими бы ничтожными они ни были, быстро накапливаются. И чем больше умственного пространства они занимают, тем труднее становится вернуться в состояние непринужденности.
Когда же вы сосредоточиваетесь на том, за что благодарны, эффект не заставляет себя ждать. Вы мгновенно переключаетесь с состояния нужды (сожаления, страха перед будущим, ощущения, что вы отстали от жизни) на состояние достатка (на то, что идет хорошо, на успехи и возможности, существующие прямо сейчас).
Вы вспоминаете обо всех ресурсах, активах, навыках, которые имеются в вашем распоряжении и которые можно задействовать, чтобы вам было легче выполнять наиболее важные действия. <...>
Благодарность — это мощная сила для изменений. Она лишает негативные эмоции кислорода, которым они дышат, а также включает позитивную самоподдерживающую систему, когда бы и где бы мы к ней ни обратились.
В психологии это явление объясняется с помощью теории расширения и развития. Положительные эмоции открывают перед нами новые перспективы и возможности.
Благодаря открытости на ум приходят творческие идеи, укрепляются социальные связи. Все это меняет нас. Так перед нами открываются новые физические, интеллектуальные, психологические и социальные ресурсы.
Они создают «восходящую спираль» развития, повышая наши шансы справиться с трудностями в будущем. Положительный эффект распространяется не только на нас: от нашей благодарности лица людей озаряются светом. Они кажутся менее усталыми и более открытыми. Так действует передача положительных эмоций.
Сосредотачиваясь на том, чего у вас нет, вы теряеет и то, что имеете. Сосредотачиваясь на том, что у вас есть, вы получаете то, чего вам не хватает.
Привычка жаловаться тоже создает самоподдерживающийся цикл. Но это не упрощает подход к важным задачам, а, наоборот, усложняет. Так действует нисходящая спираль. Когда мы испытываем негативные эмоции, наше мышление сужается. Мы думаем только о том, нападать нам, бежать или замереть. Меньше открываемся новым идеям и людям.
При этом наши физические, интеллектуальные и психологические ресурсы уменьшаются, что подрывает наши силы. В результате справляться с теми самыми трудностями и огорчениями, которые в первую очередь и провоцируют жалобы, становится все тяжелее. И дальше мы бежим по этому привычному кругу.
Писатель Джим Коллинз описывал устройство самоподдерживающейся системы, сравнивая ее с маховиком: «Только вначале вы вращаете его с силой, а затем маховое колесо крутится все быстрее и быстрее».
<...> Систему можно назвать самоподдерживающейся, если со временем в нее нужно вкладывать все меньше и меньше энергии. Как только она запускается, поддерживать ее становится легче, потом совсем легко, и в конце концов для этого не требуется никаких усилий.
Рецепт благодарности
<...> Брайан Джеффри Фогг, основатель Лаборатории поведенческого дизайна при Стэнфордском университете, утверждает, что для того, чтобы выработать новую привычку, нужно просто выбрать то, что мы и так делаем, и прикрепить к этому действию новое.
Он называет такой подход рецептом привычки, а его упрощенная версия выглядит так: после [x] я делаю [y]. Мы можем обратиться к этой идее, чтобы выработать привычку к благодарности, и использовать такую формулу: «После того как я пожалуюсь, я скажу, за что благодарен».
Начав применять ее, я с изумлением понял, как много я жалуюсь, а ведь я считаю себя оптимистом и позитивным человеком. Но, присмотревшись к себе, я понял, что на самом деле довольно много жалуюсь, причем обычно даже не осознавая этого.
И поэтому я твердо решил каждую жалобу сопровождать благодарностью.
Когда я ловил себя на фразе: «Столько времени убил сегодня на прохождение досмотра в аэропорту!» — то добавлял: «Я благодарен за то, что долетел благополучно».
Если ворчал: «Мой сын еще даже не приступал к заданию по математике», то затем говорил: «Я благодарен за то, что мальчик так заинтересовался новой книгой».
Оплакав тот факт, что «Я думал, что сброшу больший вес на этой неделе», я говорил: «Я благодарен за то, что слежу за своим весом и здоровьем».
Попрактиковавшись несколько дней, я заметил, что теперь останавливаюсь на середине жалобы и быстро заканчиваю предложение словами благодарности. Вскоре я уже ловил себя на мыслях о том, чтобы пожаловаться, — и сразу же начинал думать о том, за что я благодарен. Сначала подвижки были целенаправленными и трудно давались, затем целенаправленными и легкими, и в конце концов я делал это совсем без усилий.
Дайте злости отставку
<...> Носили ли вы когда-нибудь в себе злобу по отношению к людям, причинившим вам боль? Тратили драгоценную психическую энергию на гнев, обиду, раздражение и недовольство? Как долго гноилась ваша рана? Недели? Месяцы? Годы? Десятилетия?
<...> И нам под силу отпустить злость, которую мы носим в себе, ведь она мешает нам сосредоточиться на действительно важных для нас вещах. Чтобы сделать первый шаг к прощению, можно задать себе необычный вопрос: «Для чего я взял себе эту злобу?»
Если цитировать Клейтона Кристенсена, профессора Гарвардской школы бизнеса, которого называли самым влиятельным мыслителем в области менеджмента, люди на самом деле не покупают продукты и услуги. Они скорее «нанимают» их на работу.
Подобным образом мы часто «нанимаем» злость, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность, которая в настоящий момент не удовлетворяется. Но если оценить эффективность работы, станет ясно, что злость плохо справляется. Это чувство забирает наш ресурс, но инвестиции не приносят дохода. А потому мы должны дать злости отставку.
Иногда мы «нанимаем» злость, чтобы создать ощущение контроля над ситуацией. Мы пытаемся доказать себе и другим, что мы правы, а они нет.
Поначалу мы можем ощущать собственное превосходство, даже могущество. Злость дает нам чувство контроля, но ложное и мимолетное, потому что на самом деле это она контролирует нас. Как Червеуст, советник короля Рохана во «Властелине колец», злость делает вид, что угодливо служит нам, а на деле прибирает нас к рукам. К тому же из-за нее мы оказываемся в бесконечном круге вины, самодовольства и самоуничижения.
Бывает, мы «нанимаем» злость, чтобы получить внимание. Когда люди слышат историю о том, как несправедливо с нами обошлись, они дают нам поддержку и сочувствие. И нам хочется рассказывать эту историю снова и снова. Вести себя таким образом легко и в какие-то моменты даже приятно.
Но итог вовсе не такой уж хороший. За сочувствием, которое люди нам дают, приходит усталость. И нам всегда приходится искать новых людей, чтобы поверять им свою историю.
Мы можем «нанять» злость, чтобы уклониться от обязательств. Пока нам есть кого винить, мы не обязаны брать ответственность за свой гнев. Мы получаем разрешение вариться в котле негативных эмоций, не оправдываясь за это ни перед кем. И снова на короткое время нам становится легче, но в долгосрочной перспективе свобода нам не светит. Нас ожидает жизнь в плену у злости, обид, презрения и негатива.
Мы «нанимаем» злость, чтобы защитить себя. На наш взгляд, настороженное отношение к людям, когда-то обидевшим нас, убережет от новой боли. Нам кажется, что злость создает эмоциональную броню. Но это обман. Злость делает нас более уязвимыми и пугливыми. Нам становится труднее доверять людям и открываться им.
Когда-то я работал с одной очень успешной фирмой. Их обороты составляли около миллиона долларов на сотрудника. При обсуждении вопроса, как им сохранить обороты без лишних трат, и оценке производства я предложил ввести правило, которое могло звучать несколько жестоко: «Нанимай медленно, увольняй быстро».
Это хорошее правило для растущего бизнеса и для построения жизни, свободной от злости. Так вот, обиды и злость мы должны «нанимать» медленно (или вообще не делать этого) и «увольнять» быстро.
Примите то, что не можете контролировать
<...> «Когда кто-либо показывает вам свое настоящее лицо, верьте ему сразу», — сказала Майя Энджелоу. <...> Подлинное принятие — первый шаг на пути к новой жизни. Как писал поэт Генри Лонгфелло, «в конце концов, лучшее, что можно сделать, когда идет дождь, — это позволить ему идти своим чередом».
Когда мы отпускаем желание наказать тех, кто причинил нам боль, свободу получает не преступник. Свободу обретаем мы сами. Отказаться от злости и жалоб во имя сострадания и милосердия — это не равноценный обмен, а большая удача. И с каждым таким обменом мы становимся все ближе к тому, чтобы вернуться в безмятежное состояние непринужденности.
Фото на обложке: Shutterstock / KieferPix
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