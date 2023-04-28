Этот стартап делает эксперименты в условиях микрогравитации доступнее

Британский стартап Gravitilab придумал, как создавать микрогравитационное поле с помощью дрона. Разработанная им система представляет собой капсулу, которую поднимают в воздух, а затем сбрасывают. Это позволит ученым проводить эксперименты в условиях микрогравитации на Земле дешевле и в любом месте.

Ежегодно астронавты на борту Международной космической станции (МКС) проводят около 600 экспериментов в условиях микрогравитации. Эти эксперименты разрабатывают ученые, желающие проверить свои гипотезы.

Однако многие идеи не добираются до МКС — небольшая команда может заниматься наукой лишь ограниченное количество часов, а остальное время посвящает техническому обслуживанию, тренировкам, сну и другим занятиям.

Такие эксперименты возможны и за пределами космоса. Один из способов — параболический полет, при котором самолет набирает нужную скорость и высоту, а затем летит по специальной траектории. Он подходит для тех случаев, когда требуется менее 30 с микрогравитации, но может стоить тысячи долларов.

Другой вариант — башня сбрасывания. Эта конструкция достаточно высока, чтобы любой объект, сброшенный с ее вершины, испытал микрогравитацию на несколько секунд. Однако в мире таких башен немного, и спрос на них крайне высок.

По словам CEO и технического директора Gravitilab Роба Адларда, в Европе ученым приходилось ждать несколько лет, чтобы попасть в башню сбрасывания в Германии, которая предлагает 2 с микрогравитации — это был единственный вариант.

Решение Gravitlab заключается в том, чтобы поместить эксперимент в специальную капсулу под названием LOUIS, с помощью дрона поднять ее в воздух, а затем сбросить.

В январе стартап впервые протестировал систему. Все прошло успешно: груз внутри капсулы испытал микрогравитацию в течение около 5 с, падая на Землю с высоты примерно 600 м.

Gravitilab продолжит разработку и нацелен поднимать эксперименты на высоту около 2 км. Стартап не раскрывает стоимость услуги. По словам Адларда, она обходится дешевле и может быть оказана в любом месте, а система LOUIS UAV обеспечит 5-20 с микрогравитации.

В декабре 2022 года Gravitilab получил около $500 тыс. от Космического агентства Великобритании. Средства пойдут на разработку ISAAC — многоразовой суборбитальной ракеты, которую, по задумке стартапа, будет приводить в действие топливо из пчелиного воска.

ISAAC может стать идеальным дополнением к LOUIS: ракета сможет поднимать грузы до 20 кг на высоту примерно 250 км, обеспечивая до 5 м микрогравитации.

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Фото в тексте: Gravitilab