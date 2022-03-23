Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой

Основатель и управляющий директор агентства недвижимости AZ Real Estate Алиса Зотимова рассказала, в чем разница между покупкой дома и квартиры в Великобритании и выгодно ли сейчас приобретать недвижимость в этой стране.

Великобритания — это перспективное направление для тех, кого привлекают стабильная финансовая и правовая системы, но если вы хотите быстро заработать на сдаче недвижимости в аренду, это не самая выгодная локация.

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О чем стоит знать перед покупкой недвижимости в Великобритании

Рынок недвижимости Великобритании — это давно сформировавшийся рынок с многовековой историей и традициями уважения права собственности. В 2020-2021 гг. он испытал ошеломляющий рост, который, во многом, продолжается и до сих пор. Благодаря введенным мерам поддержки экономики, налоговым послаблениям для покупателей, снижению ставки рефинансирования в 2020 году цены на жилье выросли в среднем на 10% за год и продолжают расти. В целом же цены сейчас на 20% выше, чем до пандемии.

В Великобритании есть два типа владения недвижимостью, о которых необходимо знать: фрихолд и лизхолд.

Фрихолд — это форма собственности, распространенная для частных жилых домов. Покупатель (фрихолдер) получает безусловное право на владение домом и землей, на которой он построен. Если протечет крыша или покосится забор, то чинить их придется владельцу. Другими словами, это обычное право собственности — как его понимают в большинстве стран мира. 92% частных домов в Англии продаются как фрихолд.

С квартирами ситуация иная. В многоквартирном доме здание и земля принадлежат единому фрихолдеру, а квартирами собственники чаще всего владеют на основании лизхолда.

Лизхолд — это долгосрочное право аренды, обычно на срок от десятилетий до 999 лет, которое продлевают при необходимости. Владельцы квартир платят фрихолдеру земельную ренту — ежегодный платеж за долю в участке земли, на которой стоит здание. А фрихолдер несет ответственность за ремонт здания, коммуникаций и прилегающих территорий. Большинство квартир в Англии продаются как лизхолд, это ликвидные объекты рынка жилой недвижимости: на них выдают ипотеку, их продают и покупают.

В последнее время было много неоднозначных сведений о введении ограничений на сделки с недвижимостью с недружественными странами. Но по состоянию на 21 марта разъяснения ЦБ четко говорят о том, что ограничений на покупку недвижимости, находящейся за границей России, для резидентов России нет.

Какие привилегии дает владение недвижимостью в Великобритании

Покупка недвижимости в Англии не дает права на эмиграцию. В настоящее время не существует и не планируется введение визовых программ для владельцев британской недвижимости или для тех, кто планирует инвестиции в нее. Поэтому покупателям из России необходимо делать визы и получать основание нахождения в стране независимо от этого.

Но чтобы купить недвижимость в Великобритании и владеть ею, не обязательно тут проживать или находиться физически. Ограничений на владение недвижимостью иностранцами нет. Можно приехать по туристической визе и при этом иметь здесь работающие на благо владельца и приносящие стабильный доход активы.

Выгодно ли сейчас покупать

Англия — это перспективное направление для тех, кого привлекают стабильная финансовая и правовая системы. Одно из главных преимуществ покупки недвижимости здесь — отсутствие текущего налога на владение и низкая стоимость владения недвижимостью как следствие. Обратная сторона — наличие налога при покупке (гербовый сбор), а также налога на наследство, который довольно высок.

Если сдавать дом или квартиру в аренду, то жилая недвижимость дает не самую высокую доходность — около 3% годовых. Но плюс в том, что это стабильный доход, и сама стоимость объекта тоже капитализируется.

В Великобритании на протяжении многих лет сохраняется высокий интерес иностранных покупателей к недвижимости. Эта страна — магнит для многих, потому что сюда удобно прилетать, здесь интересно, она равноудалена от Америки и Азии, поэтому отсюда удобно вести бизнес. Это по-прежнему популярное направления для получения образования. Английский язык как иностранный — самый распространенный среди россиян и жителей других стран.

С точки зрения ситуации на самом рынке, сейчас очень хорошее время для покупки. Ажиотаж периода пандемии сходит на нет, можно вести поиск в более размеренном режиме, спокойно выбирая лучшие варианты.

Прогнозы по рынку самые благоприятные. Сохраняется перспектива дальнейшего роста цен на жилую недвижимость в Лондоне и Великобритании в целом, хотя и не столь интенсивного, как в предыдущие два года. По оценкам крупнейшего в Британии портала о недвижимости Zoopla, в 2022 году жилье может подорожать на 3% в Великобритании и на 2% в Лондоне.

По состоянию на декабре 2021 года средняя стоимость дома в Великобритании составляла 275 тыс. фунтов. За последние 15 лет эта величина выросла на 30%. В Лондоне за такую сумму можно купить разве что небольшую квартиру с одной спальней у далеко не центральной станции метро. Средняя стоимость дома с четырьмя спальнями (самые востребованный и желанный размер жилья британцев) в хороших районах Лондона начинается от 1-2 млн фунтов.

Русскоязычные покупатели предпочитают столицу и ближайшие пригороды. Но это немалый порог входа по размеру вложения средств. Более бюджетные варианты доступны в Ливерпуле, Бирмингеме, Манчестере. Это промышленные хабы Великобритании, которые сейчас активно развиваются. Например, в Манчестере средняя цена квартиры с одной спальней сейчас составляет £170 тыс.

Что касается сбережений в рублях и валюте, конечно, если ваши средства находятся за пределами Российской Федерации и в иностранной валюте, то вам будет проще провести оплату. В Великобритании оплата за недвижимость производится посредством банковских переводов, поэтому важно, чтобы перед сделкой средства на банковском счету были в оперативной доступности.

Процесс покупки, налоги и сборы

Покупка жилой недвижимости в Англии — это серьезная сделка, для которой необходимо привлечение юристов. И продавец, и покупатель нанимают юристов для оформления документов и проведения платежа. Они проверяют документы, убеждаются в добросовестности и чистоплотности обеих сторон, в отсутствии спорных моментов, связанных с правом владения продавца, и т.п.

Через юристов производится и перевод денег от покупателя к продавцу. Покупатель переводит деньги на банковский счет своего юриста, тот переводит деньги юристу продавца, а юрист продавца — уже самому продавцу.

Так как сделка по недвижимости — это запутанный процесс с большим количеством нюансов, многие покупатели нанимают консультантов по недвижимости, таких как наше агентство AZ Real Estate. Мы и наши коллеги ведем сделку на всём её пути — от подбора подходящих объектов и до получения ключей и въезда, а также координируем юристов и следим, чтобы сделка прошла максимально гладко и оперативно.

В Англии нет ежегодного налога на владение недвижимостью, но есть налог на покупку — гербовый сбор (Stamp Duty Land Tax (SDLT)). Он платится при покупке собственности дороже £125 000 и имеет дифференцированную шкалу — от 2% до 12%.

Покупатель обязан предоставить своим юристам и обосновать источник происхождения денег. Эти требования одинаковы для всех, в том числе и для граждан Великобритании. Скорее всего, если в России вы связаны с госструктурами, ресурсными компаниями или крупными российскими банками, британский рынок недвижимости в данный момент не для вас. Могут возникать задержки при рассмотрении и отказы в совершении сделки. Отказ можно оспорить, но это все снижает возможность покупателя действовать оперативно в условиях быстрого рынка, который сейчас наблюдается.

Если вы зарабатывали в IT, небанковских финансах и других секторах экономики, не аффилированных с государством, то вам открыты все возможности.

Статья не является инвестиционной рекомендацией. Фото: Unsplash.