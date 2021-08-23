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Истории

В Швеции выпущена первая сталь, произведенная без угля

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Шведский производитель SSAB выпустил первую партию «зеленой стали» и планирует к 2026 году производить ее в промышленных масштабах. Название объясняется экологичностью — вместо ископаемых источников энергии в производстве используется водород. Технологический прорыв поможет сократить объем выбросов парниковых газов традиционно «грязной отрасли». Первую партию купила AB Volvo для производства экологичного грузового транспорта.

В Швеции выпущена первая сталь, произведенная без угля

Это один из первых проектов в мире, в ходе которого удалось использовать возобновляемый водород для производства экологически чистой стали с помощью технологии HYBRIT. Ее разработало совместное предприятие SSAB, государственной коммунальной компании Vattenfall и государственной горнодобывающей компании LKAB. Проект идет на экспериментальном заводе в шведском городе Лулео.

К 2026 году планируется наладить промышленный выпуск стали по технологии HYBRIT. Сейчас SSAB создает 10% выбросов углекислого газа в Швеции, и внедрение этой технологии существенно скажется на углеродном следе производителя.

Мартин Линдквист, президент и CEO SSAB, отметил: такая сталь «является не только прорывом для SSAB, но и доказательством того, что можно осуществить переход и значительно сократить глобальный углеродный след сталелитейной промышленности», выразив надежду, что достижение вдохновит и других производителей ускорить зеленый переход. 

Как и цемент, сталь — один из тех материалов, о которых мало кто задумывается, пока они не потребуются. И тогда обнаруживается, что она почти везде: на обеденном столе в виде столовых приборов, в ветряных турбинах на холме, в мостах, по которым мы проезжаем каждый день, в зданиях, в которые мы входите, в автомобилях, на которых мы ездим, в банках с едой, которые мы покупаем.

При этом для ее производства нужно много энергии: в среднем на 1 т стали требуется около 2 т углекислого газа.

Ежегодно на производство стали приходится более 7% мировых выбросов парниковых газов, чуть больше объема, который создают все автомобили в мире.

К 2050 году сталелитейная промышленность сможет поглотить 50% от объема углерода, необходимого, чтобы ограничить потепление до 1,5°C. И это веская причина начать трансформацию с нее.

В то время как у стали один из самых высоких показателей переработки в мире, в конечном счете, для удовлетворения спроса потребуется выковать новую сталь. Если технология станет экологичнее, можно будет добиться огромных успехов в достижении климатических целей.

Сегодня сталь преимущественно производится в доменной печи, часто с использованием угля, который создает выбросы углекислого газа. Проблему может решить водород. Этот источник энергии уже используется для генерации электричества и питания транспортных средств в некоторых странах, но большая часть водорода, который применяется в нефтепереработке и химическом производстве, поступает из ископаемых видов топлива.

листы стали

Фото в тексте: Pnor Tkk / Shutterstock

Водород можно получить и из чистой энергии. Если электричество, поступающее от ветряных турбин или солнечных панелей, выделяет водород из воды, его мощность может быть использована для превращения железной руды в металлическое железо без каких-либо выбросов углерода вообще. Год от года это становится дешевле, но технология получения «зеленого водорода» все еще во много раз дороже, чем использование ископаемого топлива или природного газа.

И это стало препятствием для многих стран. Например, в Австралии правительство недавно отклонило заявку на строительство крупнейшего в мире завода по производству зеленого водорода и аммония.

Однако в 2019 году ЕС поставил цель стать климатически нейтральным к 2050 году. Для этого в нескольких странах были организованы 23 проекта по производству водородной стали, которые либо находятся в стадии реализации, либо готовятся начать производство.

В ближайшие годы эти предприятия могли бы продавать сотни тысяч тонн экологически чистой стали, изготовленной без использования какого-либо ископаемого топлива.

Зеленая сталь HYBRIT — всего лишь первая, которая была получена, но, возможно, она не будет первой, которая появится на рынке. Еще одно шведское предприятие H2 Green Steel планирует построить завод по производству возобновляемого водорода и производить зеленую сталь к 2024 году.

В США президент Байден пообещал снизить стоимость зеленого водорода, чтобы он мог конкурировать с природным газом.

Но если в Европе в ближайшие пять лет можно будет приобрести экологически чистую сталь, то, несомненно, пройдет совсем немного времени, пока другие страны не потребуют того же.

«Когда мы поставим эту технологию на поток и перейдем к производству губчатого железа в промышленных масштабах, мы позволим сталелитейной промышленности трансформироваться, — заявил Ян Мострем, президент и CEO LKAB. — Это лучшее, что мы можем сделать вместе для климата».

Источник.

Фото на обложке: PotatoTomato / Shutterstock

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