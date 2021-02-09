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Истории

США отменяют запрет Трампа на выдачу виз H-1B программистам

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Служба гражданства и иммиграции США отменила очередное распоряжение эпохи Трампа, согласно которому профессия программиста не подходила для получения визы H-1B. Она выдается квалифицированным специалистам и часто используется для найма в технологические компании.

США отменяют запрет Трампа на выдачу виз H-1B программистам

В 2020 финансовом году программисты вошли в топ-10 специалистов, претендующих на визы H-1B/H-1B1/E3. 

Ведомство также сообщило, что регистрация на розыгрыш виз H-1B на 2022 финансовый год пройдет с 9 по 25 марта 2021 года.

Ежегодно США выдают 85 тысяч виз такого типа, 20 тысяч из которых резервируются для заявителей со степенью магистра. В прошлом году Служба гражданства и иммиграции США получила 275 тысяч заявок.

Около 70% виз H-1B в прошлом году получили граждане Индии, большинство из них — для работы в таких компаниях, как Apple, Amazon, Google, Microsoft и Facebook.

Также администрация президента Байдена сообщила, что отложит применение еще одного правила, введенного прежним правительством. Оно повышало минимальный порог заработной платы для обладателя визы H-1B и должно было вступить в силу в марте 2021 года.

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Фото на обложке: Popartic / Shutterstock

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