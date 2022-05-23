16 привычек, которые мешают раскрыть потенциал

Мы отчаянно мечтаем реализовать себя и каждый год пишем список долгосрочных целей и планов. Однако времени не хватает даже на рутинные дела и занятия спортом, и идеальный момент все никак не наступает. На самом деле проблема не в нас и не в нашей продуктивности. Рассказываем о привычках, которые отвлекают от главного и приводят к бездействию.
Жаловаться без необходимости
Мир делится на тех, кто работает, и тех, кто жалуется. Одни заняты делом, пока другие — разговорами.
Не будьте наблюдателями. Выходите на сцену и боритесь — эта привычка приносит результаты.
Попадать в ловушку продуктивности
Культура трудоголизма (hustle culture) — это обман. На самом деле, пытаясь заполнить все свое время «продуктивными» делами, мы лишь вредим своей производительности.
Свободное время открывает нас для интересных возможностей в будущем и оставляет мыслительные ресурсы для перспективных идей.
Соглашаться на все
Отказывать всегда трудно: стоит взять на себя слишком много, и придется работать на пределе или недостаточно качественно.
Умение отказывать — суперспособность всех успешных людей. Оставьте за собой право выбрать, как и с кем проводить свое время.
Восхвалять неправильные идеалы
Трудоголизм приучил нас восхищаться теми, кто отказывается от сна, работает по 100 часов в неделю и постоянно занят. Однако настоящая роскошь — это 8-часовой сон, регулярная физическая активность, свободное расписание и непродолжительная, но интенсивная работа.
Возможность управлять своим временем — истинный символ статуса.
Прислушиваться к каждому совету
Мы получаем советы от самых разных людей. Большинство из них действуют из лучших побуждений, но далеко не все они разбираются в теме.
Не стоит использовать чужую карту, чтобы путешествовать в своем мире. Учитесь фильтровать и реализовать советы выборочно.
Жить в спешке
Люди часто живут на бегу. Эта привычка — отличительная графика с 9 до 6.
Попробуйте замедлиться и остановиться. Отдых позволит мобилизоваться и быстрее достичь цели.
Винить во всем время
Многим из нас свойственно жаловаться на недостаток времени. На самом деле причина часто в недостатке концентрации.
Не жалуйтесь — вместо этого повышайте концентрацию.
Избегать физических нагрузок
Наше тело было создано для движения.
Постоянная активность необходима для здоровья, работы мозга и даже счастья. При этом нагрузка не должна быть сложной.
Бояться ошибок
Самые успешные люди спокойно относятся к ошибкам. Не тратьте усилия, чтобы доказать свою правоту.
Учитесь задавать хорошие вопросы и относитесь к новой информации как к обновлению ПО — она сделает вас только лучше.
Бездействовать
Эта привычка приводит к самокопанию и параличу воли.
Первое действие тяжелее всего — поэтому просто начните двигаться. Поддерживайте привычку действовать и не упускайте возможности на своем пути.
Выполнять много дел одновременно
Мультитаскинг — иллюзия продуктивности. Да, можно вычеркнуть половину списка дел, но все качество работы оставляет желать лучшего.
Фото в тексте: perfectlab /
Гораздо полезнее бег на короткие дистанции: скажем, 60-минутные периоды сосредоточенной работы. Расставляйте приоритеты и занимайтесь одной, но самой важной задачей.
Ждать идеального момента
Эта вредная привычка парализует целые поколения.
На самом деле идеальных моментов не бывает. Иногда стоит просто открыть дверь, спрыгнуть с парашюта и надеяться, что парашют не подведет.
Быть равнодушным к окружающим
Хотите добиться чего-то в жизни? Помогайте людям. Когда преуспевает один из нас, преуспевают и остальные.
Этот образ мысли превращает нас в магнит для самых успешных людей.
Говорить намеками
Мало кто любит трудные разговоры. Однако лучшая стратегия — говорить напрямую.
Писатель и инвестор Сахил Блум приводит такой совет: «Собеседник должен знать, о чем вы будете говорить в ближайшие 30 секунд. Намеки не помогут смягчить удар, лишь сделают его более разрушительным».
Концентрироваться на деньгах
Деньги — побочный продукт ценности, которую вы создаете.
Умение быть ценным для окружающих — впечатляющий ресурс, который обязательно даст способы заработать.
Фокусироваться на неотложных делах
Мы всегда окружены срочными делами, и велик соблазн перепрыгивать с одного задания на другое. Однако в таком режиме очень легко упустить долгосрочные цели.
Постарайтесь посвящать большую часть времени долгосрочным и важным задачам. Остальное можно делегировать или отложить.
Фото на обложке: Sergey Tinyakov /
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