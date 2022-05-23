16 привычек, которые мешают раскрыть потенциал

Мы отчаянно мечтаем реализовать себя и каждый год пишем список долгосрочных целей и планов. Однако времени не хватает даже на рутинные дела и занятия спортом, и идеальный момент все никак не наступает. На самом деле проблема не в нас и не в нашей продуктивности. Рассказываем о привычках, которые отвлекают от главного и приводят к бездействию.

Жаловаться без необходимости

Мир делится на тех, кто работает, и тех, кто жалуется. Одни заняты делом, пока другие — разговорами.

Не будьте наблюдателями. Выходите на сцену и боритесь — эта привычка приносит результаты.

Попадать в ловушку продуктивности

Культура трудоголизма (hustle culture) — это обман. На самом деле, пытаясь заполнить все свое время «продуктивными» делами, мы лишь вредим своей производительности.

Свободное время открывает нас для интересных возможностей в будущем и оставляет мыслительные ресурсы для перспективных идей.

Соглашаться на все

Отказывать всегда трудно: стоит взять на себя слишком много, и придется работать на пределе или недостаточно качественно.

Умение отказывать — суперспособность всех успешных людей. Оставьте за собой право выбрать, как и с кем проводить свое время.

Восхвалять неправильные идеалы

Трудоголизм приучил нас восхищаться теми, кто отказывается от сна, работает по 100 часов в неделю и постоянно занят. Однако настоящая роскошь — это 8-часовой сон, регулярная физическая активность, свободное расписание и непродолжительная, но интенсивная работа.

Возможность управлять своим временем — истинный символ статуса.

Прислушиваться к каждому совету

Мы получаем советы от самых разных людей. Большинство из них действуют из лучших побуждений, но далеко не все они разбираются в теме.

Не стоит использовать чужую карту, чтобы путешествовать в своем мире. Учитесь фильтровать и реализовать советы выборочно.

Жить в спешке

Люди часто живут на бегу. Эта привычка — отличительная графика с 9 до 6.

Попробуйте замедлиться и остановиться. Отдых позволит мобилизоваться и быстрее достичь цели.

Винить во всем время

Многим из нас свойственно жаловаться на недостаток времени. На самом деле причина часто в недостатке концентрации.

Не жалуйтесь — вместо этого повышайте концентрацию.

Избегать физических нагрузок

Наше тело было создано для движения.

Постоянная активность необходима для здоровья, работы мозга и даже счастья. При этом нагрузка не должна быть сложной.

Бояться ошибок

Самые успешные люди спокойно относятся к ошибкам. Не тратьте усилия, чтобы доказать свою правоту.

Учитесь задавать хорошие вопросы и относитесь к новой информации как к обновлению ПО — она сделает вас только лучше.

Бездействовать

Эта привычка приводит к самокопанию и параличу воли.

Первое действие тяжелее всего — поэтому просто начните двигаться. Поддерживайте привычку действовать и не упускайте возможности на своем пути.

Выполнять много дел одновременно

Мультитаскинг — иллюзия продуктивности. Да, можно вычеркнуть половину списка дел, но все качество работы оставляет желать лучшего.

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Гораздо полезнее бег на короткие дистанции: скажем, 60-минутные периоды сосредоточенной работы. Расставляйте приоритеты и занимайтесь одной, но самой важной задачей.

Ждать идеального момента

Эта вредная привычка парализует целые поколения.

На самом деле идеальных моментов не бывает. Иногда стоит просто открыть дверь, спрыгнуть с парашюта и надеяться, что парашют не подведет.

Быть равнодушным к окружающим

Хотите добиться чего-то в жизни? Помогайте людям. Когда преуспевает один из нас, преуспевают и остальные.

Этот образ мысли превращает нас в магнит для самых успешных людей.

Говорить намеками

Мало кто любит трудные разговоры. Однако лучшая стратегия — говорить напрямую.

Писатель и инвестор Сахил Блум приводит такой совет: «Собеседник должен знать, о чем вы будете говорить в ближайшие 30 секунд. Намеки не помогут смягчить удар, лишь сделают его более разрушительным».

Концентрироваться на деньгах

Деньги — побочный продукт ценности, которую вы создаете.

Умение быть ценным для окружающих — впечатляющий ресурс, который обязательно даст способы заработать.

Фокусироваться на неотложных делах

Мы всегда окружены срочными делами, и велик соблазн перепрыгивать с одного задания на другое. Однако в таком режиме очень легко упустить долгосрочные цели.

Постарайтесь посвящать большую часть времени долгосрочным и важным задачам. Остальное можно делегировать или отложить.

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