Криптопроекты подверглись атакам на $313 млн во втором квартале 2023 года — главное из отчета CertiK

Известный криптоаудитор CertiK выпустил новый ежеквартальный отчет Hack3d, в котором рассматриваются хакерские атаки и мошеннические схемы в криптоиндустрии. Собрали в этом материале главные цифры из документа.

Согласно новому отчету криптоаудитора CertiK, в 2023 году суммарный ущерб от хакерских атак и мошеннических схем в криптоиндустрии значительно снизился по сравнению с показателями прошлого года. Тем не менее цифры остаются внушительными — злоумышленникам удалось вывести порядка $313 млн. Разбираем основные пункты отчета Hack3d Q2 2023.

По данным CertiK, всего за второй квартал 2023 года произошло 212 инцидентов, в рамках которых были украдены $313 566 528. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, сумма потерь снизилась на 58% с рекордных $745 млн.

Несмотря на снижение общей суммы по сравнению с 2022 годом, в этом квартале наблюдался серьезный рост потерь в конкретной категории — мошеннических ICO. Эта схема обмана пользователей принесла злоумышленникам порядка $70 млн — почти вдвое больше, чем в прошлом году. А вот процент флеш-кредитов снизился на 85%, позволив украсть лишь $23 млн.

Самой крупной потерей средств во втором квартале стал взлом Atomic Wallet. Предположительно кражей $100 млн занималась северокорейская хакерская группировка Lazarus Group. Средства были выведены на российскую криптобиржу Garantex, которая находитяс под санкциями во многих странах мира. Что интересно, по данным CertiK, разработчики криптокошелька до сих пор не установили уязвимость, которая стала причиной взлома.

Кроме того, в CertiK отметили, что из всех проанализированных блокчейнов больше всего инцидентов было зафиксировано в BNB Chain. Сеть Binance за второй квартал 2023 года подверглась 119 атакам, которые привели к потерям в размере $70 млн. На втором месте оказался Ethereum: 55 атак общей суммой $65 млн.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.