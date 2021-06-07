Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Хакеры из группы Anonymous объявили войну Илону Маску

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

CEO Tesla стал мишенью для хакеров из группы Anonymous. Они заявляют, что Маск оказывает чрезмерное влияние на рынок криптовалют и страдает манией величия. Ранее они уже атаковали PayPal, церковь Саентологии и прочие организации.

Хакеры из группы Anonymous объявили войну Илону Маску

Группировка Anonymous объявила войну Илону Маску. Хакеры разместили видео, где обвиняют CEO SpaceX в том, что он безрассудно использует свое влияние на криптовалютные рынки.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Группировка подробно рассказала о колебаниях курса биткоина, вызванных заявлениями Маска в Twitter.

Судя по всему, объектом атаки станет сам Маск. Группа хакеров заявила, что он страдает манией величия, и раскритиковала его за то, что он назвал себя «Императором Марса». 

Илон Маск — один из самых влиятельных людей в мире, особенно когда речь заходит о криптовалюте. В своем Twitter он часто высказывает свое мнение о биткоинах и других актуальных новостях из мира блокчейна.

В марте Маск сообщил, что Tesla будет принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили, а затем в мае отказался от данной опции из-за экологических проблем. Именно из-за Маска Dogecoin так стремительно рос: его твиты резко повысили ценность криптовалюты.

По словам Anonymous, именно эти колебания и влияние на рынок криптовалют стали основными причинами атаки. «Просто еще один богач, который хочет внимания», — говорит хакер в видео.

Источник.

Фото на обложке: NeydtStock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Держатели криптовалют создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска
  2. 2 Стартап Джека Дорси Square может создать физический кошелек для биткоинов
  3. 3 Карты «Мир» стали доступны для подключения в SberPay
  4. 4 Ученые собираются укреплять зубную эмаль при помощи леденцов
  5. 5 Москва начала поиск разработчиков в сфере ИИ, интернета вещей и других
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ