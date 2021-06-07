Хакеры из группы Anonymous объявили войну Илону Маску

CEO Tesla стал мишенью для хакеров из группы Anonymous. Они заявляют, что Маск оказывает чрезмерное влияние на рынок криптовалют и страдает манией величия. Ранее они уже атаковали PayPal, церковь Саентологии и прочие организации.

Группировка Anonymous объявила войну Илону Маску. Хакеры разместили видео, где обвиняют CEO SpaceX в том, что он безрассудно использует свое влияние на криптовалютные рынки.

Группировка подробно рассказала о колебаниях курса биткоина, вызванных заявлениями Маска в Twitter.

Судя по всему, объектом атаки станет сам Маск. Группа хакеров заявила, что он страдает манией величия, и раскритиковала его за то, что он назвал себя «Императором Марса».

Илон Маск — один из самых влиятельных людей в мире, особенно когда речь заходит о криптовалюте. В своем Twitter он часто высказывает свое мнение о биткоинах и других актуальных новостях из мира блокчейна.

В марте Маск сообщил, что Tesla будет принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили, а затем в мае отказался от данной опции из-за экологических проблем. Именно из-за Маска Dogecoin так стремительно рос: его твиты резко повысили ценность криптовалюты.

По словам Anonymous, именно эти колебания и влияние на рынок криптовалют стали основными причинами атаки. «Просто еще один богач, который хочет внимания», — говорит хакер в видео.

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