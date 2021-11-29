Почему некоторым людям сложнее быть счастливыми?

Показатели тревожности и депрессии растут по всему миру. Неужели, несмотря на развитие психологии, мы обречены быть несчастными? Разбираемся на примере исследований, кому и почему легче достичь личного благополучия.

По данным статьи, опубликованной в Review of General Psychology в 2005 году, счастье человека определяется тремя категориями:

гены — 50%;

обстоятельства — 10%;

«сознательная деятельность» (насколько он позитивен) — 40%.

Этот так называемый «пирог счастья» подвергался широкой критике, поскольку он основан на предположениях о генетике, которые позже были дискредитированы.

В течение десятилетий специалисты по поведенческой генетике проводили исследования с участием близнецов. Они установили, что примерно 40-50% их счастливости зависит от генетики. Именно поэтому это число появилось в «пироге счастья».

Чтобы оценить генетические и окружающие компоненты на основе родственной связи между людьми, ученые использовали статистический метод. Однако они допускали, что однояйцевые и разнояйцевые близнецы растут в одинаковой среде — а это недостаточно надежное предположение.

В 2019 году, в ответ на критику статьи 2005 года, те же авторы выпустили новое исследование. На этот раз они более детально изучили влияние генов на счастье, а также признали взаимосвязь между генетикой и окружением человека.

Природа и воспитание

Эти два фактора непрерывно влияют друг на друга, что подтверждает молекулярная генетика — наука о структуре и функции генов на молекулярном уровне. Под действием генов люди выбирают среду обитания. Например, экстраверсия, переданная от родителей, помогает ребенку заводить друзей.

В равной мере, окружение изменяет экспрессии генов. Когда беременные женщины страдали от голода, гены их младенцев менялись соответствующим образом, образовывая химические изменения, которые подавляли выработку фактора роста. В результаты дети рождались меньшего размера и даже могли обладать сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Таким образом, два человека, которые выросли в одной среде, могут по-разному на нее реагировать. А значит, предположение специалистов по поведенческой генетике о равной среде утрачивает силу. Кроме того, вероятность стать счастливым зависит от «восприимчивости к окружающей среде» — способности человека меняться.

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Некоторые легко поддаются влиянию окружающей среды: они могут значительно изменить свои мысли, чувства и поведение в ответ как на негативные, так и на позитивные события. Посетив семинар о личном благополучии или прочитав книгу по позитивной психологии, такие люди могут испытать значительно большие и длительные изменения, чем другие.

Однако универсального решения не существует. Каждый из нас уникален, как и наша ДНК, а значит — обладает различной склонностью к хорошему самочувствию и его колебаниям на протяжении жизни.

Неужели людям суждено быть несчастными? Некоторым может быть сложнее достичь благополучия. Это значит, что они могут оставаться несчастными более длительные периоды, а в крайних случаях — никогда не испытать высокого уровня счастья.

В то же время другие способны преуспевать, если будут вести здоровый образ жизни, а также жить и работать в окружении, которое способствует их счастью и развитию. Таким людям свойственна большая генетическая пластичность — они более восприимчивы к окружению и обладают повышенной способностью к изменениям.

Генетика играет значительную роль в благополучии людей, но все же не определяет, кто мы есть. При этом не менее важное значение имеет то, где, с кем и как мы живем. Это влияет как на наше личное счастье, так и на счастье будущих поколений.

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