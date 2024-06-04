ХАССП: что такое, зачем нужен и почему предпринимателю важно о ней знать

В сфере общепита и производства продуктов питания существуют факторы, потенциально опасные для жизни и здоровья потребителя. Несоблюдение температурного режима продукции может привести к отравлению и попаданию инородных предметов в продукт.
Высокое содержание ядов и химикатов может вызвать токсическое поражение внутренних органов. Для защиты от подобных ситуаций используется утвержденная система качества HACCP. Она эффективно выявляет критичные для человека риски и помогает их устранить.
В статье узнаете, что такое система ХАССП, про основы, принципы ХАССП, как разработать ХАССП и что такое система качества ХАССП.
Содержание
- Что такое ХАССП (HACCP)
- История возникновения ХАССП
- Структура ХАССП
- Обязательно ли внедрять ХАССП
- В чем польза разработки ХАССП
- Преимущества от внедрения
- Основные этапы по разработке ХАССП
- Принципы
- ППУ и ОППУ в системе
- Требования в 2024 году
- Для каких предприятий внедрение ХАССП обязательно?
- Для кого система ХАССП не является обязательной?
- Какие штрафы предусмотрены за отсутствие ХАССП?
- Сколько стоит система ХАССП?
- Стандарты внедрения и сертификации ХАССП
- Плюсы от внедрения ХАССП
- Итоги
Что такое ХАССП (HACCP)
Программа ХАССП — комплексный механизм, разработанный для производственных компаний и организаций общепита и нацеленный на безопасность пищевой продукции. Программа контроля ХАССП в формате правил, регламентов, должностных инструкций и протокольных мероприятий позволяет значительно повысить качество выпускаемого продукта и чтобы он соответствовал установленным стандартам.
ХАССП контроль объединяет в единую концепцию:
- Подготовленную для каждого юрлица в индивидуальном порядке рабочую документацию, инструкции, приказы, утвержденные бланки и журналы.
- Регламенты, которые утверждены в требованиях HACCP.
- Стандарты, на базе которых выполняется внедрение ХАССП.
- Менеджмент и его методы по управлению рисками в компании-производителе.
Выявляются основные риски от начала производства до того, как потребитель увидит на прилавке продукты. ХАССП помогает анализировать и вовремя пресекать любые нарушения, связанные с производством.
История возникновения ХАССП
HACCP (аббр. Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков и критические контрольные точки ХАССП. Изначально основы ХАССП были применены в Америке в космической отрасли. Затем механизм был модернизирован и распространен на всю сферу общественного питания и выпуска пищевых продуктов. В настоящий момент принципы системы ХАССП актуальны во всем мире и используются в России.
Структура ХАССП
ХАССП для общепита и пищепрома идентична и включает следующий пакет документации:
- Приказ директора о внедрении системы ХАССП в организации.
- Инструкция и применение ХАССП.
- Политика фирмы в сфере безопасности продовольственной продукции.
- Описание сырья и продуктов, которые производятся на предприятии.
- Информация о технологических процессах.
- Внутренние проверки и фиксация результатов.
- Анализ ККТ, факторов риска, потенциальных опасностей.
- План ХАССП.
- Журнал ХАССП, рабочие листы и другие документы.
- Способы управления выявленными несоответствиями.
- Проверка полученной информации.
Производственная программа ХАССП создается в индивидуальном порядке для каждой компании. Она учитывает специфику производственных процессов, характер продукции или используемых блюд, особенности цехов.
Обязательно ли внедрять ХАССП
В соответствии с отечественными законами и нормативами, внедрение механизмов безопасности пищевой продукции — обязательная процедура для компаний-производителей и точек общепита, и за ее отсутствие предусмотрены штрафные санкции.
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Соблюдение установленных стандартов контролирует Роспотребнадзор. Использование ХАССП на предприятии дает возможность пройти проверку, повысить конкурентоспособность товаров на рынке, снизить количество брака и увеличить продажи.
В чем польза разработки ХАССП
Принципы эффективны для нового и действующего бизнеса. Они полезны в следующих ситуациях:
- При организации новой компании. Открытие предприятия, которое связано с изготовлением пищевой продукции и ее переработкой, невозможно без внедрения программы. Это требования российского законодательства, а также возможность получить все нужные разрешения и допуски для запуска производства.
- Если требуется привести в порядок действующий бизнес. Специалисты, которые проводят санитарный аудит, рекомендуют ввести принцип контроля и анализа пищевой безопасности.
- Если в компании не разработана программа производственного контроля. Согласно действующим санитарным требованиям, организациям, которые ведут деятельность в пищевой отрасли, приходят предписания о необходимости разработки ППК. В большинстве случаев ППК разрабатывается вместе с HACCP и становится ее составной частью.
- При нарушениях в производстве. Согласно техрегламенту и санитарными правилами, организации общепита обязаны соблюдать установленную поточность на кухне и производственных линиях. Внедрение HACCP позволяет организовать рабочие процессы правильно.
- Для подготовки к проверкам. При подготовке к выездной проверке Роспотребнадзора часто выясняется, что отсутствуют документы. Введение системы ХАССП устраняет все несоответствия и нарушения. В результате вопросов к руководству не возникает.
Преимущества от внедрения
Внедрение системы ХАССП нужно для того, чтобы быстро реагировать на технологические сбои производственного процесса и оперативно устранять проблемы на начальных этапах. Повышается безопасность и качество продукции, лояльность потребителей.
Основные этапы по разработке ХАССП
Чтобы ввести в компанию систему ХАССП, важно соблюдать следующие шаги:
- Организуйте рабочую группу. Нужны те сотрудники, которые хорошо понимают специфику производственных процессов. Состав утверждается приказом руководства.
- Определите зону ответственности. Область, на которую распространяется программа безопасности, включает полный цикл производства продукции или оказания услуг. Защита производства на каждом этапе — главная цель внедрения программы.
- Разработайте основные положения политики безопасности. Конкретизируйте практические мероприятия, с помощью которых фирма планирует выполнять обязательства по защите выпускаемого продукта. Все пункты должны быть реально выполнимыми, учитывать действующее законодательство и соответствовать ожиданиям потребителей.
- Опишите готовые продукты и сырьевые материалы. Сведения должны содержать полную информацию об используемых ингредиентах, компонентах и добавках с указанием ограничений, сроков годности, условий отпуска и хранения, нормативно-технической документации, регламентирующей изготовление продукции.
- Опишите процессы производства. Сделайте схемы, которые будут отображать все процессы поэтапно, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Отдельные схемы объедините в общий блок, который даст представление обо всех происходящих в компании видах и этапах производства.
- Анализируйте каждый этап производства. Вы будете выявлять и фиксировать все опасные факторы, которые влияют на безопасность продукта. Затем оцените вероятность возникновения каждой потенциально опасной ситуации и степень тяжести негативных последствий.
- Определите допустимые значения ККТ. Для каждой критической точки определите допустимые величины — например, время обработки или температуру. Все, что выходит за установленные пределы, считается нарушением производственного процесса.
- Постоянно мониторьте ККТ. Мониторинг дает возможность контролировать ККТ, выявлять отклонения и своевременно их устранять.
- Определите меры коррекции. Это действия по устранению нарушений. Таким образом снижается уровень рисков и брака. К корректирующим действиям относится выбраковка товаров, настройка оборудования, дополнительная обработка сырья.
- Утвердите план ХАССП. Составляется на основе рабочих листов, в которых отображена информация о каждой критической точке. Кроме того, определяются методы работы с рабочей документацией. План должен учитывать периодически проводимые проверки (верификацию) для оценки эффективности созданной структуры.
- Обучите сотрудников. После создания системы безопасности все сотрудники, причастные к производству, должны быть ознакомлены с ее спецификой и изменениями в работе предприятия. При необходимости проведите обучение ХАССП, корректируйте обязанности и обозначайте зону ответственности каждому работнику.
- Сертифицируйте систему менеджмента. Это станет дополнительным преимуществом компании.
Принципы
Главные принципы ХАССП:
- анализ рисков,
- ККТ,
- допустимые пределы ККТ,
- мониторинг,
- корректирующие мероприятия,
- верификация,
- утвержденные документы.
Каждый из этих принципов обязателен к исполнению.
ППУ и ОППУ в системе
ППУ — программы предварительных условий, а ОППУ — операционные программы предварительных условий. Они создаются для того, чтобы снизить вредные воздействия на продукцию, контролировать уровень брака и ошибок на производстве. Задачи по их выполнению зафиксированы в документах HACCP.
ППУ служат предварительным условием при разработке СМБПП. К ним относится соблюдение санитарных норм в цехах, очистка и дезинфекция рабочих помещений. Без соблюдения этих условий производственные процессы не могут правильно функционировать.
ОППУ — ключевые точки, которые позволяют контролировать определенные вредные факторы. Например, проверка сроков годности сырья, его первичная обработка и очистка.
Требования в 2024 году
Создание HACCP в 2024 году регламентируется следующими нормативами:
- Техрегламентом Таможенного союза в сфере безопасности пищевой продукции.
- ФЗ о санэпид-благополучии населения и качестве пищевых продуктов.
- СанПиН к организации производственных процессов, работы точек общепита.
- Рекомендациями Роспотребнадзора.
- ГОСТами, регулирующими качество продукции и организацию системы менеджмента по безопасности в компании.
В этих документах учтены общие нормативные положения. Исходя из специфики организации, структуру можно дополнять и видоизменять.
Для каких предприятий внедрение ХАССП обязательно?
Система нужна для любых предприятий, которые работают в сфере пищевого производства и приготовления продуктов питания. В эту категорию входят:
- Предприятия общепита, независимо от размера и направления деятельности: кондитерская, ресторан, пекарня, пиццерия и другие.
- Перерабатывающие организации: мясокомбинаты, консервные и рыбоперерабатывающие заводы, молочные и масложировые комбинаты и мукомольные заводы.
- Изготовители спецпитания и добавок — детское, спортивное, диетическое питание, БАДы и технологические добавки.
- Пивоварни и алкогольные предприятия.
- Образовательные, медицинские, административные учреждения и туристические объекты, которые предполагают наличие кухни — больницы, дошкольные и школьные учреждения, отели, гостиницы и пансионаты.
- Хлебопекарная и кондитерская сфера — хлебокомбинаты, пекарни, цеха по выпечке тортов, десертные линии.
- Розничные магазины, которые работают с полуфабрикатами.
Для всех этих организаций разрабатывать программу пищевой безопасности следует до открытия точки и начала деятельности. Если предприятие уже функционирует, производственный контроль ХАССП нужно осуществить без промедления.
Для кого система ХАССП не является обязательной?
Компании, которые не перерабатывают пищевое сырье и продукты, не обязаны использовать эту систему. Это же относится к компаниям-производителям кормов для животных.
Тем не менее, при наличии планов сотрудничества с торговыми сетями, получить ее придется. Программа входит в обязательный пакет документов для заключения партнерских договоров. Ее наличие поможет компании в спорных ситуациях с потребителями.
Какие штрафы предусмотрены за отсутствие ХАССП?
При отсутствии программы предусмотрены штрафные санкции от 100 до 300 тыс. рублей для юрлиц и от 1 тыс. до 20 тыс. рублей — для физических лиц. При повторно выявленных нарушениях штраф достигает 1 млн. рублей.
Сколько стоит система ХАССП?
Создание и внедрение HACCP собственными силами компании не всегда возможно. Это достаточно сложная процедура, а сроки могут быть ограничены, например, если уже назначена проверка Роспотребнадзора. Поэтому часто программу заказывают в специализированных организациях, которые могут предоставить комплект документов от рабочих листов до сертификации и проведут инструктаж персонала.
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На стоимость влияет размер компании, ассортимент товаров, разновидность и количество рабочих цехов, используемых стандартов, численность сотрудников, предусмотренные опции, например, дистанционная или выездная услуга, HACCP под ключ.
Ориентировочная цена — от 25 тыс. рублей. Компания, которая оказывает эти услуги, должна быть аккредитована.
Стандарты внедрения и сертификации ХАССП
Система ХАССП разработана для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Основная идея системы — выявить и предотвратить риски на всех этапах производства, от сырья до конечного продукта. Чтобы внедрить ХАССП, нужно следовать ряду стандартов и соблюдать этапы ХАССП:
- Определите потенциальные опасности, которые могут возникнуть в процессе производства.
- Найдите этапы, где возможны опасности и где можно их контролировать.
- Определите, какие показатели (например, температура или время) должны соблюдаться в ККТ.
- Введите процедуры для постоянного контроля критических точек.
- Проверьте, эффективно ли работает ваша система.
- Введите систему документации всех процессов и проверок.
Для сертификации по ХАССП нужно пройти аудит, помочь в этом сможет независимая организация, которая проверит соответствие ХАССП по вышеуказанным стандартам.
Плюсы от внедрения ХАССП
Внедрение ХАССП приносит множество преимуществ для производителей и потребителей. Среди плюсов:
- Система безопасности ХАССП снижает риски загрязнения и возникновения заболеваний.
- Сертификаты ХАССП — знак качества, который помогает привлечь больше покупателей.
- Предотвращение проблем на ранних стадиях производства помогает избежать больших расходов на их решение.
- Во многих странах система ХАССП обязательна для определенных видов пищевой продукции, и ее внедрение помогает избежать штрафов и санкций.
- Компании, которые следят за безопасностью своей продукции, вызывают больше доверия и уважения у партнеров и клиентов.
Производитель молочной продукции внедрил ХАССП и значительно снизил случаи возврата продукции из-за несоответствия стандартам. Потребители стали доверять бренду, что привело к увеличению продаж.
Итоги
Внедрение и сертификация системы ХАССП — важный шаг для любой компании, которая производит пищевые продукты. Если соблюдать требования ХАССП, то это поможет компаниям не только соответствовать законодательным требованиям, но и завоевывать доверие потребителей, что в конечном итоге приведет к росту бизнеса.
Разработка ХАССП — инвестиция в будущее компании, которая улучшает бизнес-процессы и укрепляет позиции на рынке.
Организация ХАССП может вестись как собственными силами, так и при помоши сторонних компаний, которые на этом специализируются. Внедрение ХАССП способствует производству качественных и безопасных продукты ХАССП, что повышает конкурентоспособность и репутацию компании.
Фото на обложке: Unsplash
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