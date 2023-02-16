Понравится даже Грете Тунберг. Как шведский стартап разрабатывает электросамолет

Об истории Heart Aerospace и о том, как он сделает короткие перелеты выгоднее для авиакомпаний, рассказала журналистка Sifted Мими Биллинг.

Шведский стартап Heart Aerospace работает над 30-местным электрическим самолетом, который должен подняться в небо к 2028 году. Его электродвигатель рассчитан на полеты до 200 км. Проект привлек $100 млн финансирования, в том числе от Breakthrough Energy Билла Гейтса.

Звучит немного иронично, но чтобы добраться до штаб-квартиры шведского стартапа по разработке «зеленого» транспорта Heart Aerospace, потребуется автомобиль. Его офисы и центр НИОКР находятся в нескольких минутах езды от шведского города Гетеборг, рядом с бывшим аэропортом.

Швеция — довольно автомобильная страна: там расположена штаб-квартира Volvo и строится завод по производству электрических аккумуляторов Northvolt. Однако команда Heart Aerospace, состоящая из 126 человек, устремлена в небо. Ее цель — к 2028 году запустить электрический самолет с дальностью полета до 200 км.

Фото в тексте: Heart Aerospace

На данный момент компания привлекла $100 млн, в том числе от Breakthrough Energy Билла Гейтса. Но это лишь десятая часть капитала, который понадобится ей, чтобы поставить 230 самолетов по заказу авиакомпаний из США и Канады.

От YC к Биллу Гейтсу

Андерс Форслунд, занимающий должность CEO, вместе с Кларой Форслунд запустил Heart Aerospace при поддержке государства в 2018 году. В 2019 году стартап попал в самый известный в мире акселератор Y Combinator. В то время он ориентировался на страны Северной Европы и разрабатывал небольшой 19-местный электросамолет.

Затем в истории Heart Aerospace появились и крупные инвесторы. В 2019 году он привлек инвестиции в рамках посевного раунда от шведских фондов EQT Ventures и Norrsken, а также от Lowercarbon Capital Криса Сакки.

Андерс и Клара Форслунд. Фото в тексте: Heart Aerospace

В июле 2021 года Heart Aerospace получил финансирование и заказ на 200 самолетов от авиакомпаний США Mesa и United Airlines. В том же году Breakthrough Energy возглавила его раунд серии A на сумму $35 млн.

Спустя год Air Canada тоже разместила заказ на 30 самолетов и вместе с шведской аэрокосмической оборонной компанией Saab стала акционером Heart Aerospace. Каждая из них инвестировала в стартап по $5 млн. Heart Aerospace также начал сотрудничать с новозеландским авиаперевозчиком Air New Zealand.

С большими деньгами пришли и большие амбиции. В прошлом году компания отказалась от разработки 19-местного электросамолета и нацелилась на 30-местный, ES-30. Такое воздушное судно требует более высоких затрат на сертификацию и материалы, но, по словам Форслунда, открывает больше возможностей для роста бизнеса.

«При поддержке Билла Гейтса и United Airlines у нас была возможность мыслить масштабно», — утверждает Форслунд.

Конечно, это не первый электросамолет в мире. В прошлом году в небо поднялось первое электрическое пассажирское судно, разработанное израильской компанией Eviation Aircraft. По размеру оно значительно уступает проекту Heart Aerospace, но и в этом плане у проекта уже появился конкурент: бразильский конгломерат Embraer также намерен строить 30-местные электросамолеты.

Каркас самолета

Журналистке Sifted Мими Биллинг удалось своими глазами взглянуть на будущее авиаперевозок: она побывала в ангаре, где стоит каркас самолета — без стен и пассажирских кресел.

По словам Биллинг, кресло пилота больше напоминает водительское в автомобиле: у ног также находятся тормозные педали. Руль заменяет боковая ручка управления.

Фото в тексте: Heart Aerospace

Глядя на воздушное судно, Кристофер Левандовски, руководитель отдела исследований и разработок Heart Aerospace, шутит: «Некоторые называют его железной птицей, но мы не можем так делать, поскольку это торговая марка Boeing».

Левандовски пришел в Heart Aerospace в 2021 году, когда там было всего 20 сотрудников. В ближайшие годы компания планирует расширить персонал до 500 человек.

Сокращение затрат на производство

Проблема коротких перелетов не в том, что они не экологичны — на рейсы до 500 км приходится 1-2% авиационных выбросов. Многие из таких рейсов были отменены лишь потому, что не приносят прибыль европейским авиакомпаниям. А если до места назначения не добраться на железнодорожном транспорте, то единственным вариантом остаются автомобили.

Форслунд считает, что сокращение затрат на производство поможет сделать внутренние и ближнемагистральные авиаперевозки на электросамолетах жизнеспособными. По его словам, электрические самолеты и автобусы схожи по весу и материалам. Однако по сравнению с автобусом производство самолета обходится примерно в 50 раз дороже — в основном это связано с масштабированием и сертификацией.

Фото в тексте: Heart Aerospace

Форслунд считает, что разницу в стоимости можно уменьшить, изменив подход к строительству. «Сократив расходы [на производство], мы сможем запустить воздушные перевозки, чтобы во всем мире было, как в Норвегии», — говорит он.

В Норвегии короткие рейсы субсидируются государством. Там действует система от точки до точки (от англ. point-to-point): она включает 45 аэропортов и позволяет перемещаться между любыми из них.

В прошлом году Heart Aerospace решил оснастить самолет топливным двигателем. Это позволит избежать проблем, который могут возникнуть, если в судне будет лишь аккумулятор. Например, когда оно должно ожидать посадки из-за неполадок в пункте назначения. Компания также добавила генератор для зарядки батарей в полете — это пригодится, если маршрут превышает 200 км.

Ближайшие планы

Помимо других разработчиков, еще одним конкурентом Heart Aerospace является водород. В прошлом году США приняли Inflation Reduction Act (Закон о сокращении инфляции), который предусматривает крупнейшие в мире субсидии на этот вид топлива.

Водородный транспорт — еще более молодое направление, чем электрифицированный. И он не решает проблему авиаперелетов на короткие расстояния, которые должны обходиться дешевле обычных, хотя Форслунд и считает его перспективным.

В ближайшее время Heart Aerospace планирует построить новый завод вдали от Гетеборга, поскольку нужно слишком много денег, чтобы превратить в испытательный центр ее текущий офис.

По словам Форслунда, местные власти заинтересованы в том, чтобы стать «новым домом» для Heart Aerospace. «К нам обращаются многие, и я думаю, мы можем открыть заводы по всей Швеции», — смеется он.

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Фото на обложке: Heart Aerospace