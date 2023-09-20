Как Голливуд страхует самые масштабные трюки

О том, как страховщики влияют на производство блокбастеров и как актеры убеждают их рисковать — в переводе материала The Hustle.

Примерно 0,9%-1,5% бюджета крупного голливудского фильма закладывается на страховку, ведь травма или изменение погоды могут сорвать проект стоимостью в миллионы долларов.

Роль страховых компаний в кинопроизводстве трудно переоценить: они накладывают вето на дорогостоящие спецэффекты, сокращают сценарии или даже добиваются замены режиссеров на более эффективных.

На съемках фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» кто-то допустил ошибку, сказав Тому Крузу, что он не сможет спрыгнуть с небоскреба Бурдж-Халифа. Актер мечтал об этом трюке 15 лет.

Поэтому он сделал очевидный выбор: отказался от услуг своей страховой компании и нашел другую, готовую взять на себя риск.

Том Круз давно славится тем, что по мере развития франшизы пробовал все более опасные трюки, и едва получив новую страховку, он начал репетировать сцену, в которой агент Итан Хант спускается по стене, бежит и прыгает с крыши самого высокого здания в мире. У него получилось со второй попытки.

«Мы все переглянулись и подумали: "Ну, вот поэтому он Том Круз". Мы сняли сцену на следующий день. Впечатляющее зрелище», — вспоминал CEO Skydance Production Дэвид Эллисон после выхода фильма.

Зрители любят зрелищное кино — от Marvel до серии «Миссия невыполнима». Но для его производства требуется страховка, которая ограничит риски для актеров и режиссеров на съемочной площадке, и вынудит студии взвешивать затраты и безопасность при производстве самых эпичных блокбастеров.

Это настоящая эквилибристика, не менее сложная, чем сами трюки. Так как же Крузу это удается?

Индивидуальная политика

В 1919 году звезда немого кино Гарольд Ллойд поджег сигаретой фитиль фальшивой бомбы во время фотосессии. Фитиль начал дымиться, и Ллойд отложил бомбу, решив, что его не видно из-за дыма. А затем она взорвалась.

По случайности бомба оказалась настоящей. Взрыв почти ослепил актера, и он потерял большой и указательный пальцы.

В конце концов восходящей звезде удалось вернуться на съемочные площадки, отчасти благодаря протезу. Но следующие фильмы с его участием были отложены, а врачи сомневались, что он когда-нибудь снова сможет сняться в физической комедии — этот жанр был визитной карточкой Ллойда.

С тех пор, чтобы снять фильм или телешоу в Голливуде, требуется застраховать актерский состав.

Шоу-бизнес — это индустрия рискованных проектов. Даже такая крупная, почтенная студия, как Paramount, выпускает всего около дюжины фильмов в год, каждый с огромным бюджетом (от $30 млн до $300 млн) и плотным графиком, который будет сорван, если Круз сломает лодыжку. Именно это произошло на съемках фильма 2018 года «Миссия невыполнима: Последствия».

Отсутствие ключевого актера на съемках — не единственное, что покрывают такие страховщики, как Allianz или Chubb.

«Вы не знаете, что произойдет дальше», — говорит Алекс Клегг, ведущий андеррайтер кино в международной страховой компании Beazley. В зависимости от фильма риски могут сильно отличаться, и индивидуальные страховые договоры могут учитывать самые разные обстоятельства.

Повреждения транспорта. Все, что угодно, от профессионального водителя-каскадера, гоняющего в «Форсаже», до ретроавтомобилей, припаркованных на месте событий эпохи Великой Депрессии.

Все, что угодно, от профессионального водителя-каскадера, гоняющего в «Форсаже», до ретроавтомобилей, припаркованных на месте событий эпохи Великой Депрессии. Перерывы из-за погоды. Всякий раз, когда съемки проходят «на натуре», есть риск, что ураганный ветер устроит хаос на площадке, а облачность испортит сцену, которая задумывалась как солнечная.

Всякий раз, когда съемки проходят «на натуре», есть риск, что ураганный ветер устроит хаос на площадке, а облачность испортит сцену, которая задумывалась как солнечная. Трюки. Даже когда у звезд есть дублеры, андеррайтеры беспокоятся о трюках, которые могут привести к трагическим последствиям, таким как смерть каскадера Джои Харрис во время съемок на мотоцикле в «Дэдпуле 2».

Даже когда у звезд есть дублеры, андеррайтеры беспокоятся о трюках, которые могут привести к трагическим последствиям, таким как смерть каскадера Джои Харрис во время съемок на мотоцикле в «Дэдпуле 2». Пленка и неисправные камеры. Вы когда-нибудь случайно удаляли написанную заметку? А теперь представьте, что целый съемочный день фильма Marvel пропал из-за того, что вы повредили пленку.

Вы когда-нибудь случайно удаляли написанную заметку? А теперь представьте, что целый съемочный день фильма Marvel пропал из-за того, что вы повредили пленку. Съемки диких животных. Если документальному фильму о природе нужны кадры рождения редкого животного или драки, производство может затянуться, пока это событие не произойдет естественным образом.

Когда студия или режиссер приходят к Клеггу за страховкой, они приносят с собой несколько страниц с оценками рисков.

Некоторые очевидны: для боевика потребуются страховочные тросы и дублеры-каскадеры.

Некоторые нет: в драме, действие которой происходит во время Второй мировой войны, будет сцена с танками и истребителями «Спитфайр».

Некоторые совершенно неожиданны: как хранить антитоксин во льду, снимая документальный фильм о природе?

Чем больше рисков хотят взять на себя создатели фильма — снимать в отдаленных местах на закрытых съемочных площадках или сажать актеров «Форсажа» в мчащиеся машины, — тем более дорогой контракт будут заключать с ними страховщики, такие как Клегг.

Майкл Фуртшеггер, глобальный руководитель отдела развлечений страхового гиганта Allianz Commercial, говорит, что страховка для крупных голливудских постановок обычно обходится в 0,9%-1,5% бюджета — например, $2 млн для фильма Marvel стоимостью $200 млн.

Независимые кинематографисты собирают деньги у банков и компаний. При этом они не будут вкладываться, если режиссер не предоставит гарантию завершения проекта, который выступает в качестве страховки для инвесторов.

Гарантия за завершение «Терминатора-3» составила $2,54 млн. Это недешево, но это не худший сценарий. Если бы Шварценеггер получил серьезную травму или отказался бы от съемок в фильме, компания, предоставившая залог за завершение съемок, вернула бы инвесторам их $181,6 млн.

Предоставляя финансирование и страховку, компании получают рычаги давления на сами фильмы и телешоу.

Инженеры по управлению рисками

Степень вовлеченности Тома Круза в работу над серией «Миссия невыполнима» поражает. В 90-х годах он выступил за то, чтобы превратить телесериал в кинофраншизу, и его собственная продюсерская компания сняла первые фильмы для Paramount.

Известно, что благодаря успешной работе в качестве продюсера он смог настоять на том, чтобы самостоятельно выполнять все трюки. В интервью Круз рассказывал, как в детстве прыгал с крыши дома в сугробы, как он влюбился в автомобили, мотоциклы и скалолазание, и что для него отличная актерская игра и кинопроизводство неотделимы от трюков.

«Я чувствую, что ты привносишь в персонаж все… физически и эмоционально, — сказал он телеведущему Грэму Нортону. — Я тренировался 30 лет... и это позволяет нам устанавливать камеры там, где вы обычно не можете этого сделать».

Однако любой актер, который хочет сам исполнять свои трюки, сталкивается с серьезным препятствием: андеррайтерами и финансистами. Они влияют на решения на нескольких стадиях, начиная с планирования и заканчивая съемками.

Кастинг. Актеры, в истории которых были травмы или проблемы с наркотиками, могут не получить страховку. Из-за проблем с зависимостью Роберт Дауни-младший стал Железным человеком только после того, как режиссер смог унять опасения руководителей студии — и после того, как Дауни-младший согласился на относительно мизерную зарплату в $500 тысяч, чтобы компенсировать риск его участия в проекте.

Актеры, в истории которых были травмы или проблемы с наркотиками, могут не получить страховку. Из-за проблем с зависимостью Роберт Дауни-младший стал Железным человеком только после того, как режиссер смог унять опасения руководителей студии — и после того, как Дауни-младший согласился на относительно мизерную зарплату в $500 тысяч, чтобы компенсировать риск его участия в проекте. Поведение в нерабочее время. Рассел Кроу шутил, что во время съемок «Гладиатора» он сражался с тиграми, но за пределами съемочной площадки не мог даже поиграть в футбол.

Рассел Кроу шутил, что во время съемок «Гладиатора» он сражался с тиграми, но за пределами съемочной площадки не мог даже поиграть в футбол. Контроль за бюджетом и графиком. В фильме «Солдаты неудачи» Круз играет продюсера, который звонит на съемочную площадку боевика и приказывает члену группы ударить режиссера. Считается, что его персонаж был создан по мотивам одного из реальных продюсеров фильма.

В фильме «Солдаты неудачи» Круз играет продюсера, который звонит на съемочную площадку боевика и приказывает члену группы ударить режиссера. Считается, что его персонаж был создан по мотивам одного из реальных продюсеров фильма. Инженеры по рискам. В маркетинге Tomb Raider делали акцент на том, что Анджелина Джоли сама выполняет рискованные трюки. Но голливудский экономист Эдвард Джей Эпштейн вспоминал: сотрудники страховой компании на съемочной площадке (инженеры по рискам) требовали, чтобы ее «придерживали сотрудники службы безопасности в зеленых костюмах из спандекса» или заменяли каскадерами.

В маркетинге Tomb Raider делали акцент на том, что Анджелина Джоли сама выполняет рискованные трюки. Но голливудский экономист Эдвард Джей Эпштейн вспоминал: сотрудники страховой компании на съемочной площадке (инженеры по рискам) требовали, чтобы ее «придерживали сотрудники службы безопасности в зеленых костюмах из спандекса» или заменяли каскадерами. Смена управления. Если бюджет фильма значительно превышает установленный, страховщики могут наложить вето на дорогостоящие спецэффекты, сократить сценарий или даже заменить режиссера на кого-то более эффективного.

Страховщики не исключают все риски. Кроу все же снял сцену драки с живыми тиграми, которые подобрались к нему ближе, чем предполагалось. Фуртшеггер описывает инженеров Allianz по управлению рисками — часто они имеют опыт работы пожарными или каскадерами — как участников процесса, которые могут предложить более безопасный способ снять трюки.

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Тем не менее, чтобы регулярно рисковать, требуется быть очень убедительным.

«Я должен быть продавцом», — говорит Клейтон Барбер, который исполнял трюки и организовывал их в фильмах от «Черной пантеры» до «Образцовый самец».

Когда Барбер был координатором трюков в фильме «Крид: Наследие Рокки», режиссер Райан Куглер хотел снять весь боксерский поединок из двух раундов всего за один дубль. Барбер отнесся к этому скептически, но пошел в спортзал, чтобы попробовать. Оказалось, что это реально, однако он сомневался, что студия разрешит это сделать.

Барбер знал, что продюсеры будут беспокоиться о том, что…

если снять драку одним кадром не получится, придется переделывать ключевую сцену, а это означает дополнительные расходы и задержки в расписании;

они не смогут использовать дублера, и ведущий актер Майкл Б. Джордан потенциально может получить травму.

Поэтому он использовал хороший аргумент: такая сцена вызвала бы ажиотаж среди критиков и фанатов.

«Я сказал: "Я не буду использовать каскадера, потому что в фильме о боксе нельзя заменить кого-то и сделать так, чтобы это выглядело хорошо". Я спросил: "Разве вы будете снимать дублера для Сталлоне?", и они ответили "нет". Поэтому я сказал: "Мы не будем использовать каскадера для Майкла"» — вспоминает он.

Барбер и Куглер получили добро, и сцена драки, снятая без склеек, вызвала обещанный ажиотаж.

Такие детали — квинтэссенция франшизы «Миссия невыполнима». Даже закулисные кадры сцен, в которых Том Круз съезжает на мотоцикле с обрыва, сводят зрителей с ума.

«Я сам выполняю трюки»

Актеры шутят, что не могут выполнить даже незначительный трюк, потому что страховая компания это не покроет.

Например, недавно Адам Драйвер, сыгравший Энцо Феррари, рассказал, что несмотря на главную роль, ему не разрешили водить ни одну из машин на съемках «Феррари» «по соображениям страховки».

Итак, как Крузу удается ломать систему? Студия, которая снимает франшизу «Миссия невыполнима», не ответила на электронные письма, но другие представители отрасли предложили несколько вариантов.

Звездный авторитет актера плюс его послужной список успешного продюсера дают ему рычаги давления, чтобы настаивать на том, что он сам будет выполнять трюки — даже если в результате страховые взносы превысят бюджет.

В отличие от других, Круз может рассчитывать на страховку, потому что потратил на обучение десятки лет и получил лицензии на управление самолетом и вертолетом.

У Круза есть команда каскадеров, которой он доверяет, и обнадеживающий послужной список успешных съемок в боевиках.

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Другое возможное объяснение? Эксперты рассказали The Hustle, что страховка для фильмов «Миссия невыполнима» может не распространяться на самые опасные трюки, а это будет означать, что с каждым прыжком на мотоцикле или смертельным погружением Круз и Paramount рискуют своим здоровьем или даже жизнью.

«Было бы трудно представить, что Allianz страхует подобные трюки. Если бы все выполняли такие трюки, как прыжок на мотоцикле со скалы, мы, вероятно, больше не смогли бы страховать съемки» — говорит Фуртшеггер.

Настойчивость Круза в выполнении собственных трюков помогла ему заработать примерно $1 млрд за карьеру. Но это не значит, что другие актеры могут повторить его успех.

Барбер называет его «последним представителем вымирающей породы». В отличие от эры звезд боевиков с большими бицепсами в 80-х, сегодняшний Голливуд фокусируется на CGI-эффектах (гигантские батальные сцены Marvel).

Этот метод подразумевает не только огромные риски, но и невероятный объем работы.

«Кто снимается в таком фильме, как Top Gun, и вместо того, чтобы ходить на вечеринки, учится водить вертолет? А потом у него начинается следующий фильм, и он учится гонять на автомобиле. А потом как ездить на мотоцикле, как управлять вертолетом. На этой земле не так много людей, которые могли бы это сделать» — рассуждает Барбер.

И не так много компаний, которые готовы бы это застраховать.

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