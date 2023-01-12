Почему стартапы не смогли совершить революцию в страховании

Инвесторы и предприниматели годами делали ставку на индустрию страхования, считая, что она готова к изменениям. За последние пять лет в InsurTech-стартапы по всему миру было инвестировано $40 млрд. Тем не менее, технологии, которые кардинально изменили розничную торговлю и путешествия, так и не смогли оказать серьезного воздействия на потребительское страхование.

Индустрия страхования — это крупное направление, которое может приносить приличную прибыль и при этом ведет бизнес примерно одним и тем же образом уже десятки лет. Предполагалось, что достаточно добавить немного искусственного интеллекта, больших данных и удобных для пользователя приложений, и можно будет завоевать приличный кусок рынка.

И множество людей в это поверили. Согласно данным страховой компании Gallaher Re, за последние пять лет в InsurTech-стартапы по всему миру было инвестировано $40 млрд.

Тем не менее, потребительское страхование по-прежнему остается в значительной степени неизменным. Например, в Великобритании список крупнейших автостраховщиков выглядит так же, как десятилетие или два назад — это Aviva, Admiral, Direct Line и так далее. Похожая ситуация и в США. Да, сейчас страховку можно купить через агрегатор цен, а не у брокера, но сама политика в целом остается прежней.

Сравните это с масштабом изменений, которые произошли в розничной торговле, путешествиях и множестве других отраслей.

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Целая волна стартапов пыталась оставить свой след в индустрии. Зарегистрированный в США Lemonade, один из самых заметных InsurTech-стартапов, все еще убыточен и, по прогнозам, будет оставаться таковым еще пару лет. За последний год его акции потеряли 59%. У других проектов вроде Hippo и Root дела обстоят немногим лучше.

В Великобритании такие компании, как By Miles (рассчитывает стоимость автостраховки на базе пробега в милях) и Cuvva (краткосрочное страхование автомобилей) предлагают интересные продукты и растут, но пока едва ли стали заметными участниками индустрии автострахования, стоимость которой оценивается в $19,4 млрд.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются эти стартапы, заключается в том, что им сложно привлечь людей.

«Клиенты просто не слишком заботятся о своей страховке. Это очень конкурентный рынок, где большинство покупателей ориентированы на цену. Условия волнуют их меньше» — объясняет Пол Деат из консалтинговой компании Oxbow. Впечатлить аудиторию, рассказав о последних инновациях iPhone — это одно. Заинтересовать ее последними инновациями в области InsurTech — совсем другое.

И поэтому стартапы вынуждены конкурировать по цене с крупными операторами. В прошлом году Lemonade начал работу в Великобритании. На своем сайте сервис призывает «забыть все, что вы знаете о страховании» и «сберечь ваши вещи всего за 4 фунта стерлингов в месяц». Объяснение того, как работает политика сервиса, и какие благие дела он поддерживает, находится ниже.

Стартапу приходится упорно работать, чтобы добиться успеха в бизнесе. Это означает большие затраты на маркетинг, как прямую рекламу, так и агрегаторы цен. В страховании не обойтись сарафанным радио.

Кроме того, отмечает Роб Моффат из венчурной группы Balderon, Lemonade приходится тщательнее разбираться с претензиями, выявляя мошенничество и снижая затраты на ремонт. Если эти расходы будут слишком большими, ни интеллектуальные данные, ни инновационные бизнес-модели не удержат бизнес на плаву.

Проблема актуальна и для старожилов рынка — так, Direct Line недавно сообщила, что не будет выплачивать дивиденды из-за многочисленных страховых случаев.

Похоже, крупные страховщики могут вздохнуть с облегчением: волна инноваций, которая должна была взорвать рынок, оказалась не такой большой. А сейчас, когда технологическая отрасль переживает не лучшие времена, а финансирование сокращается, перспектива появления нового крупного игрока становится все более отдаленной.

Впрочем, угроза сохраняется. Среди потребителей не так много тех, кто доволен страховкой, и поэтому на рынке по-прежнему есть возможность для того, чтобы кто-то пришел с предложением, которое их переубедит.

Тем временем, на горизонте уже появились технологические гиганты. Пока ни один из них не сделал серьезных шагов в секторе, но они уже подступаются к нему. Один из последних примеров — Amazon, который планирует запустить страховой портал в Великобритании.

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