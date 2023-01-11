Погружение в онлайн, консолидация и пересмотр предложений — перспективы рынка страхования в России

Чтобы не угадывать очередной поворот этой «змейки», а понимать, куда движется сфера, и принимать выгодные решения для бизнеса, предлагаем почитать прогноз Артура Коломийца, CEO Inssmart, о том, как поменяется российский рынок страхования и в каком направлении он пойдет дальше.

После замедления в пандемию в 2021 году объемы страховых премий снова стали увеличиваться , и рынок прирос на 15% — но в 2022 снова затормозил свое развитие.

Корпоративное страхование и путешествия за рубеж просядут

Одним из потенциально проседающих сегментов в 2023 году может стать корпоративное страхование — рост премий в нем замедлится, потому что бизнес, столкнувшийся с очередным кризисом за последние три года, активно оптимизирует расходы. И если крупные компании еще могут сохранить бюджеты на корпоративное страхование, малые и средние с высокой вероятностью урежут.

Кроме того, с российского рынка ушло много иностранных организаций, что тоже повлияло на снижение премий.

страхование предпринимательских рисков в первом полугодии просело,

страхование имущества юридических лиц выросло, но только за счет подорожания самой услуги.

Но шансы на рост или как минимум устойчивое развитие есть в тех секторах экономики, которые в кризис получают поддержку государства:

сельском хозяйстве, ИТ, инженерном строительстве, девелопменте.

Аналитики «Страхового дома ВСК» выделяют программы льготного лизинга спецтехники для АПК, льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний и активное импортозамещение в этих отраслях. Рост спроса на страхование там возможен за счет менее проседающих бюджетов.

Страхование выезжающих за рубеж в 2023 году с высокой вероятностью будет находиться в подвешенном состоянии, считают аналитики «Зетта Страхования».

Здесь проблем несколько:

Потеря части популярных направлений — ЕС, США, Канада, закрывших воздушное пространство для российских самолетов. Рейсы в оставшиеся страны и регионы стали более сложными из-за удлинившихся маршрутов. Это снижает турпоток.

Санкционная политика, повлиявшая на работу зарубежных клиник и ассистансов (партнеров страховщиков). Стали возникать случаи отказа иностранных клиник от предоставления услуг российским туристам, выехавшим за рубеж, — например, в Таиланде. А ассистансы корректируют списки клиник, готовых принимать гарантии российских страховых компаний по оплате медицинских услуг.

ДМС и «жизнь» — устоят, но не вырастут

ДМС и страхование имущества

На протяжении нескольких лет главными драйверами рынка страхования в России были полисы ДМС и страхования имущества граждан: по оценкам АКРА Аналитического кредитно-рейтингового агентства, объемы премий в этих сегментах стабильно прирастали год к году. ДМС в среднем прибавлял по 6-8% с 2013 года, а страхование имущества граждан — и вовсе по 12-15%.

В начале 2022 года аналитики АКРА считали, что сегмент ДМС останется одним из самых перспективных в долгосрочном прогнозе, и объем премий в нем сохранится на уровень 2021 года. А в страховании имущества граждан аналитики ожидали устойчивый высокий рост — около 15% по итогам года.

Но с конца февраля ситуация стала развиваться иначе.

Тренд на стабильный рост страховых премий не изменился только для ДМС.

В 1 полугодии 2022 года он прибавил 10% к тому же периоду 2021. Положительная динамика для этого направления сохранится и в 2023 году. Однако причина не в большом интересе клиентов к самому ДМС, а в росте цен на медицинские услуги.

Страхование жизни

Положительная динамика по итогам 2022 и в 2023 году для сегмента страхования жизни граждан находится под вопросом. Из-за скачка банковских ставок и провала на фондовом рынке в первом полугодии спрос на это направление стал снижаться. И в целом ситуацию на страховом рынке подтачивают общая экономическая нестабильность, высокая инфляция и санкции.

При этом стала расти стоимость страхования, поэтому с одной стороны, увеличение объема премий в отдельных сегментах продолжится, но с другой, он будет меньшим, чем в прошлые годы.

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Многие участники российского рынка страхования считают, что сегмент страхования жизни в ближайшее время столкнется с самыми существенными изменениями.

Тем не менее, у него есть шансы вырасти:

полисы НСЖ накопительного страхования жизни стали более востребованными у зумеров и миллениалов — раньше их покупали в основном клиенты среднего возраста;

стали более востребованными у зумеров и миллениалов — раньше их покупали в основном клиенты среднего возраста; в сегмент НСЖ перетекает часть людей, которые раньше оформляли ИСЖ инвестиционное страхование жизни . ИСЖ давало большую доходность, но в условиях кризиса более востребованы защитные инструменты — как НСЖ.

Автострахование

В сегменте автострахования ситуация неоднозначная: в 2021 году в нем началось оживление, объем страховых премий вырос на 9%. Но, по мнению экспертов АКРА, это произошло из-за подорожания автомобилей, увеличившего стоимость средней страховой премии.

По итогам 2022 и в 2023 объем премий продолжит расти — положительная динамика есть как минимум по результатам первого полугодия:

за счет очередного подорожания автомобилей и запчастей к ним; потому что многим автовладельцам придется задуматься, как продлить срок службы машины из-за возникших проблем с поставками у дилеров, связанных с ограничениями со стороны ЕС, США, Японии.

По нашим оценкам, в продаже полисов ОСАГО особых изменений не возникнет — она всегда была достаточно стабильной, все же это обязательно для автомобилистов.

С КАСКО ситуация может быть другой: этот полис обычно оформляют на дорогие автомобили и при покупке в кредит из салона — тогда КАСКО обязательно. Однако сейчас многие россияне отказываются от приобретения новых авто: существенно выросли цены, популярные бренды ушли с рынка. Поэтому продажи КАСКО могут просесть в ближайшее время.

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Однако может вырасти спрос на мини-КАСКО — это страхование от крупных рисков, выходящих за пределы возможностей полисов ОСАГО: например, угон машины, пожар.

Технологии продолжат проникать глубже

С 2020 года в российский рынок страхования активно проникают технологии, и эта тенденция продолжится и в 2023 году, несмотря на снижение объема страховых премий и общую кризисную напряженность. Российское страхование становится все более цифровым и переходит в онлайн, в нем растет доля удаленных продаж и консультаций.

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Как считают аналитики «Ренессанс Жизнь», раньше многие страховые агенты были уверены, что продавать полис без личного контакта с потенциальным клиентом невозможно. Многие люди не задумываются, что им нужен полис НСЖ, и это продукт нативного спроса, к которому подвести удаленно трудно.

Однако пандемия показала, что и в онлайне работать с клиентом можно очень эффективно, поэтому в компаниях развивают модель фиджитал — физического контакта и диджитал. Однако чаще ни будут все же обращаться к онлайну.

В 2021 году почти 90% страховых компаний продавали полисы на онлайн-площадках, а объем таких продаж за год вырос на 50%. Но пока рано говорить о том, что российский рынок ждет глобальный переход российского рынка страхования в онлайн. В 2020 году доля собранных через интернет премий в общем объеме составила 5%, в 2021 году — 10%.

Дальнейший рост будет таким же медленным, но стабильным.

В основном через интернет продаются полисы ОСАГО — это локомотив онлайн-продаж на российском рынке.

Следом идет страхование выезжающих за рубеж, потом НСЖ, имущества и жизни.

Главная площадка для продажи полисов — маркетплейсы: по данным 2021 года, 40% компаний : по данным 2021 года, 40% компаний размещаются на 10 и более маркетплейсах. А из 30 крупных игроков рынка этой площадкой пользуются 26.

Единственное, что сейчас может замедлить проникновение технологий в страховой рынок — это вынужденный поиск новых ИТ-решений для бизнеса (большая их часть была зарубежной).

Глубокие трансформации в сегменте перестрахования

В мае крупные страховые компании говорили о том, что возникло много проблем на рынке из-за сложностей с валютными платежами и транзакциями с нерезидентами — операции блокировались, проводились очень медленно. Зарубежных перестраховщиков в договорах начало замещать дочернее предприятие ЦБ, РНПК, в итоге ставшее монополистом.

Тем не менее, ни активность РНПК, ни потенциальное появление российской альтернативы этой компании не восстановит моментально рынок перестрахования. По оценкам «Банка России», во втором квартале 2022 года объем переданных в перестрахование премий уменьшился почти на 30% относительно второго квартала 2021 года. А в третьем он упал еще на 15%.

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Поиск новых партнеров за рубежом будет одной из главных тенденций 2023 года. По мнению экспертов Росгосстрах, российские страховщики будут смещать фокус на рынки Азии и Ближнего Востока: они уже смотрели в эту сторону в последнее годы, но преимущественно на Китай. Сейчас движение на Восток станет интенсивнее.

Рынок может консолидироваться

Сокращение объема страховых премий, которое наблюдалось в первом полугодии, в третьем квартале сменилось незначительным ростом — всего на 0,8%, но после отрицательной динамики это хороший результат.

По оценкам аналитиков ЦБ РФ, кредитная активность населения увеличилась, поэтому замедлилось падение в направлениях страхования жизни и здоровья, а сборы в НСЖ, ОСАГО и страховании имущества юрлиц продолжают расти.

И не исключено значительное увеличение премий в сегменте НСЖ в 2023 году.

Тем не менее, пока рано ждать скорого восстановления страхового рынка, и некоторые его участники предполагают, что на нем произойдет трансформация. Пока крупные игроки будут увеличивать объемы сборов страховых премий, мелкие будут вынуждены искать способы удержаться на плаву.

Это может привести к их дальнейшему слиянию и поглощению и, как результат, к консолидации рынка, как полагают аналитики Ростеха.

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