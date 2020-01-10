Как сохранять уверенность на деловых встречах
Если вы не наделены талантом переговорщика от природы, то деловое общение может стать трудным занятием. Особенно это касается напряженных ситуаций, в которых многое поставлено на кон. Например, деловых встреч, где вы представляете свою компанию. Предприниматель Саймон Пурдон рассказал, как сохранять уверенность в себе на таких ответственных мероприятиях.
Поколение собеседников, сидящих по ту сторону экрана
Новое поколение, начинающее погружаться в бизнес, не так искусно в общении с глазу на глаз, как наши родители. Звучит примитивно, но это правда. Многие из нас выросли, чаще разговаривая с друзьями по телефону. Некоторым личные беседы даются с особым трудом.
Мне разрешили пользоваться телефоном только в 15 лет. Тогда мне казалось, будто я неполноценен. Сейчас я считаю, что это было одно из лучших решений моих родителей.
Если я хотел пообщаться с друзьями, мне нужно было планировать поход к ним в гости. Из-за этого в годы формирования характера мне приходилось иметь дело непосредственно с людьми. Я не мог спрятаться за экраном.
Я попадал в ситуации, которые проверяли и развивали мою личность. Мне пришлось научиться уверенно себя вести с девушками, иначе они не заинтересовались бы мной. Я не мог создать ложное впечатление, придумывая остроумный ответ на сообщение.
Думаю, это также дало мне преимущество при участии в деловых встречах в достаточно юном возрасте, после которых мои сверстники подходили с вопросом: «Как тебе удается выглядеть таким спокойным, уравновешенным и уверенным в себе?»
Большинство людей не осознает, что общение с окружающими — и особенно получение от них желаемого — это навык. Как и любой другой навык, его необходимо развивать.
На первых деловых встречах я был совершенно безнадежен. Думаю, с тех пор я стал лучше. Вот несколько приемов, которые мне в этом помогли.
Практические советы
В конце концов, будет очень трудно получить желаемое от человека или группы людей, которым вы не можете посмотреть в глаза, — хотя бы в некоторой степени.
Люди — субъективные существа. Даже самым рациональным мыслителям среди нас будет сложно забыть о своем эго во время переговоров.
Если вы не нравитесь собеседникам, вероятно, им не понравится и ваша идея. Так что постарайтесь расположить их к себе, даже если ради этого придется пожертвовать своим эго. Вот несколько способов сделать это.
- Поговорите на отвлеченные темы
Необязательно сразу же погружаться в бизнес. В первые несколько минут просто поболтайте с собеседниками. Получите представление об их настроении и характере. При этом не переступайте границу — эти люди здесь не ради праздных разговоров. Если вы почувствуете, что они начинают напрягаться, признайте это и перейдите к делу.
- Найдите что-то общее
В этом поможет небольшая подготовка. Заранее узнайте об общих знакомых и общих интересах и невзначай упоминайте их в разговоре. Это позволит установить взаимопонимание и разрядить обстановку.
- Поинтересуйтесь бизнесом собеседников перед упоминанием своего
Они прилагают все усилия, чтобы сделать свой бизнес успешным. Тот факт, что вам небезразличны их успехи и планы, покажет людям, что вы учитываете и их интересы тоже.
- Улыбайтесь
Это может показаться прописной истиной, но гораздо больше хочется работать с человеком без кислой мины на лице. Улыбка располагает к сотрудничеству и делает разговор с вами куда более приятным. Хмурый взгляд способен заставить ваших собеседников подумать, будто вы хотите отказаться от их предложения.
- Следите за телом
Как и лицо, тело многое говорит о вашем внутреннем состоянии. Вот несколько советов, которые помогут чувствовать себя свободнее во время разговора.
- Сидите прямо. Не сутультесь.
- Поддерживайте зрительный контакт, но не слишком усердно. Пристальный взгляд выглядит жутко. Ненадолго заглядывайте в глаза собеседнику и кивайте, чтобы показать внимание.
- Не скрещивайте руки. Это универсальный сигнал: «Я закрыт для вас и ваших идей».
- Не откидывайтесь назад в кресле. Наклон вперед демонстрирует интерес и заставляет другого человека активнее участвовать в разговоре.
- Старайтесь не помещать какие-либо предметы между собой и людьми напротив. Эти объекты станут барьером, и собеседникам может показаться, что вы защищаетесь.
Подготовка
Она особенно важна, если инициатором встречи были вы. Ничто так быстро не испортит впечатление о вас, как прибытие на нее неподготовленным.
Вы попросили немного времени собеседников, теперь убедитесь, что: 1) они об этом не пожалеют; 2) вы не потратите его впустую. Вот несколько способов проверить, что вы хорошо подготовились.
- Отправьте запрос
Он сообщит второй стороне, сколько времени вам нужно для встречи, и тем самым продемонстрирует ваше уважение к ней. Включите в запрос детали: длительность, место и так далее. Используйте конкретный заголовок. Не пишите: «Apple встречается с Google». Лучше сформулируйте так: «Вводная встреча Apple и Google».
- Составьте план встречи
Он сильно зависит от человека, с которым вы будете разговаривать, характера встречи и темы, которую вы собираетесь обсуждать. Если это встреча за чашкой кофе, на которой старый друг семьи хочет поделиться своей идеей, то план, вероятно, не нужен. Но если вы сидите с пятью другими людьми из разных компаний, которые собрались, чтобы составить акционерное соглашение для вашего нового бизнеса, то план необходим.
Он должен включать в себя цель или миссию встречи. Ответьте на вопрос: почему мы решили собраться? В плане также должен содержаться порядок обсуждения тем: как мы собираемся достичь цели этой встречи?
- Придите заранее
Спешка непременно лишит вас самообладания. Вы будете взволнованы и не сможете думать ясно.
Заранее приехать и выделить время на то, чтобы собраться с мыслями и освежить в памяти имена всех участников встречи, — это всегда хорошая идея.
Мне нравится сидеть в конференц-залах со стеклянными стенами и, ожидая собеседников, просто смотреть на жизнь офиса. Наблюдение за действиями сотрудников может дать вам некоторые подсказки о том, с кем вы имеете дело.
- Изучите вторую сторону переговоров
Узнайте больше об участниках встречи. Попробуйте выяснить, какие темы им неприятны, чтобы избегать их. Чем лучше вы представляете, с кем сидите за столом, тем больше вероятность того, что вы получите от встречи что-то позитивное.
- Подготовьте ответы
Вам необходимо подготовить материалы, соответствующие характеру встречи.
Если это питч, вам нужны ответы на все вопросы, которые вы только можете себе представить. Выучите показатели бизнеса наизусть — в ноутбук лучше не заглядывать.
Если вы не знаете ответа на вопрос, можно сказать что-то вроде: «Я предпочел бы быть на 100% уверенным в своем ответе, поэтому позвольте мне уточнить данные и предоставить их после встречи».
Внимательно слушайте
Это лучший совет, который я могу вам дать как для бизнес-встреч, так и для повседневного общения. Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Причем слушайте, чтобы действительно понять собеседника, а не только для того, чтобы суметь ответить ему.
Один из лучших способов показать, что вы внимательно слушаете, — это отреагировать на слова собеседника с пониманием. Вот пример.
Клиент: «Проблема заключается не в количестве лидов — с этим все отлично — а в их качестве. Мы обнаружили, что нам нужно проделать большую работу, чтобы убедиться в соответствии ваших лидов нашим требованиям».
Я: «Хорошо, я понял, что проблема заключается в качестве лидов, а не в их количестве, давайте найдем способ исправить ситуацию. Я могу предложить способы x, y и z».
Сопереживание человеку, с которым вы общаетесь, показывает, что вы следите за его ходом мыслей и принимаете во внимание его проблемы. Единственный способ по-настоящему понять сложности, с которыми он сталкивается, — это выслушать их описания.
Эйнштейн как-то сказал, что если бы у него был всего один час на спасение мира, то 55 минут он потратил бы на ее определение и пять — на ее решение.
Учитесь у более опытных людей
Как и большинству других вещей, искусству проведения деловых встреч лучше учиться у кого-то более опытного, а не только путем проб и ошибок. Мне повезло достаточно рано стать участником встреч уровня C.
Наш CEO был отличным человеком. Он мог анализировать людей, заводить с ними дружбу, а затем в большинстве случаев получать то, что ему нужно. На нескольких первых встречах я просто сидел и наблюдал за происходящим, при этом обращал внимание не столько на само обсуждение, сколько на действия CEO.
Для меня это оказалось лучшим способ узнать, какие приемы работают, а какие — нет. Я убежден, что это была одна из причин, по которой он приглашал меня на большинство встреч.
Будьте хорошим человеком
Все сводится к этому. Это основа хороших отношений — как деловых, так и личных.
«Люди забудут, что ты сказал. Люди забудут, что ты сделал. Но люди никогда не забудут, как ты заставил их чувствовать», — аноним.
Мы тяготеем к вещам, которые нам нравятся. Если ваши слова соответствуют вашим действиям, и ваши идеи разумны, то вам, скорее всего, удастся построить успешные отношения.
Каждый хочет иметь дело с хорошими людьми. Будь одним из них!
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