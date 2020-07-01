Дизайнеры IKEA показали, как изменятся дома после пандемии COVID-19

Изоляция приучила нас к мысли, что дом — это не просто место для сна. Теперь мы проводим здесь много времени, работаем и делаем уроки с детьми. Во время пандемии люди стали тратить гораздо больше денег на мебель для дома и сада, и дизайнеры IKEA решили разработать новые идеи для жилищ посткоронавирусной эпохи.

В эпоху COVID-19 IKEA и ее инновационная лаборатория Space10 не стали выпускать очередную серию книжных полок и представили проект под названием Everyday Experiments («Ежедневные эксперименты»). Концепция размещена на отдельном сайте и состоит из 18 авангардных идей, созданных несколькими дизайнерскими компаниями. Их авторы пытаются ответить на вопрос о том, как технологии будущего повлияют на нашу домашнюю жизнь. В этих проектах искусственный интеллект и дополненная реальность имеют большее значение, чем хлопок и древесина.

В новой коллекции практически отсутствует фактическая привязка к COVID-19 — здесь не найти масок или бактерицидных ламп. Вместо этого IKEA использует момент революции в человеческом сознании, чтобы представить публике смелые новаторские идеи.

Например, Optical Soundsystem от дизайнерской студии ManvsMachine — это оптическая звуковая система, которая позволяет визуализировать звук с помощью технологий дополненной реальности. В представлении дизайнеров музыка выглядит как яркая радуга из песка, струящаяся по полу комнаты (конечно, это иллюзия, а не настоящий песок). Для воплощении этой идеи нужно выполнить множество сложных технических операций: например, создать точную 3D-модель вашей комнаты, учитывая расположение колонок относительно друг друга, и спроецировать изображение на конкретное пространство. Впрочем, результат выглядит настолько невероятно, что хочется забыть обо всех технических сложностях и просто наслаждаться зрелищем.

Видео: Space10

Другие проекты более практичны. Point and Repair от Random Studio сканирует мебель, чтобы найти возможную поломку и способы ее устранения. Для этого используются технологии дополненной реальности и отслеживания объектов. Сложно представить, как разработчики собираются обнаруживать открутившийся винтик на задней панели шкафа, не устанавливая встроенные датчики в мебель, но сама идея выглядит привлекательно.

Конечно, IKEA не упускает возможности продать как можно больше товаров. В рамках концепции Room Shuffle от Bakken & Bæck можно сфотографировать угол комнаты на обычную камеру и заполнить его стульями, лампами и кушетками IKEA с помощью специального алгоритма. Если предложенные варианты вам не подошли, попробуйте Neverending Catalogue от Philip Henningsen — здесь для дизайна интерьера используются те же методы, что и в технологии дипфейк. Пробуйте разные варианты, пока не найдете подходящий (теоретически, IKEA может предоставлять эту услугу на заказ).

Конечно, ни одна из этих идей не поможет добавить еще одну комнату к вашей квартире, превратить крошечный балкон в полноценный сад или очистить воздух в помещении от вируса COVID-19. Тем не менее, IKEA ясно дает понять, что готова выйти за рамки привычного дизайна. Компания планирует использовать глобальную пандемию, чтобы изменить наши представления о доме.

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Фото на обложке: Space10