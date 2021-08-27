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Истории

Разработан мозговой имплант, возвращающий чувствительность кончиков пальцев

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Малоинвазивный мозговой имплант показал отличные результаты в первом испытании на людях: ему удалось вернуть осязаемость кончиков пальцев двум пациентам. Новая техника нацелена на труднодоступные борозды мозга и, согласно полученным результатам, способна вернуть чувствительность людям с параличом и невропатией.

Разработан мозговой имплант, возвращающий чувствительность кончиков пальцев

«Мы застегиваем пуговицы на рубашках и держим любимых за руку — при этом чувство осязания воспринимается как должное до тех пор, пока оно не пропадает», — утверждает соавтор исследования и профессор Института медицинских исследований Файнштейна Чад Бутон.

По словам Бутона, результаты исследования показывают возможность восстанавливать чувствительность после ее потери, и в будущем на их основе может быть разработан вариант медицинского лечения.

В испытании использовался метод под названием стереоэлектроэнцефалография (stereoelectroencephalography, SEEG). Это малоинвазивная хирургическая процедура, при которой электроды размещаются в определенных областях мозга.

Фото в тексте: Santosh Chandrasekaran et al. / Brain Stimulation, 2021

Ученые имплантировали SEEG-электроды в борозды мозга правого полушария двух добровольцев с тяжелой эпилепсией. После активации электродов участники сообщили, что почувствовали «покалывание» и «ощущение электричества» в области рук и кончиков пальцев.

Ранее ученые электрически стимулировали извилины мозга, чтобы вернуть общую чувствительность рук. Они обнаружили, что метод, направленный на бороздки мозга, действует более эффективно.

Исследование ознаменовало еще один важный этап в разработке нейрокомпьютерных интерфейсов. За последние годы ученые уже сделали несколько пропывов в этой области, в том числе создали нейронный имплант, способный читать мысли парализованного человека. Новый метод позволит стимулировать определенные области тела менее инвазивным путем.

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Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock

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