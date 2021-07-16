Ученые создали нейроимплант, которые читает мысли парализованного человека

Американские ученые разработали нейронный имплант, способный читать мысли парализованного человека и преобразовывать их в слова. Это новаторское открытие позволит людям, потерявшим способность говорить, свободно общаться с окружающими.

«Мы даже не представляли, что сможем зайти так далеко», — отметила Мелани Фрид-Окен, невролог и педиатр Орегонского университета здоровья и науки, которая не работала над проектом.

Пациенту необходимо просто попытаться говорить вслух. Система уловит его намерения, расшифрует его мысли и отобразит слова на экране. Открытие было опубликовано в New England Journal of Medicine.

«Расшифровка речи по электрическим сигналам в речевой моторной области мозга — это удивительное и инновационное открытие», — добавила Фрид-Окен.

Более того, исследователи даже не были уверены, что их пациент по имени Панчо вообще способен общаться.

«Эта часть его мозга могла просто не функционировать, и мы не знали, станет ли она когда-нибудь активной вновь», — сказал Эдвард Чанг, заведующий кафедрой неврологической хирургии и ведущий автор исследования.

Однако система все еще несовершенна. Алгоритм, декодирующий мысли, смог правильно определить слово примерно в 50% случаев из 9 тысяч попыток. Но этот показатель резко возрос, когда Панчо мысленно произнес предложения, которые уже были выведены на экран. Кроме того, как отдельные слова, так и полные предложения становились все более точными благодаря функции автокоррекции.

Панчо назвал новую систему «опытом, изменившим жизнь». «Врачи всегда говорили мне, что у меня нет шансов на выздоровление, — сказал он при помощи этой технологии. — Не иметь возможности ни с кем общаться, вести нормальный разговор и выражать себя каким-либо образом — это ужасно, с этим очень трудно жить».

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