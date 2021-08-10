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В России разработали метод сверхточного сканирования мозга

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские ученые разработали метод сверхточного сканирования мозга. Датчик стал первым в мире сверхчувствительным магнитометром, работающим при комнатной температуре.

В России разработали метод сверхточного сканирования мозга

О разработке сверхчувствительного твердотельного магнитометра RB рассказали исследователи Российского квантового центра, Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ.

Ученые провели эксперимент и использовали датчик в магнитоэнцефалографии (МЭГ). Она имеет высокую точность по сравнению с другими методами исследования электрической активности. Однако сегодня МЭГ доступна лишь небольшому количеству лабораторий по всему мира из-за высокой стоимости и сложности производства систем, в которых используется крайне холодный жидкий гелий или, наоборот, нагретый до высоких температур газ.

Российский датчик на основе пленки из железо-иттриевого граната стал первым в мире твердотельным сверхчувствительным магнитометром, работающим при комнатной температуре. Система на основе квантового сенсора более чувствительная и позволяет регистрировать даже слабые или глубинные электрические источники головного мозга. Широкий диапазон уменьшит степень магнитной защиты, что существенно снизит цену как самого устройства, так и необходимой для исследователей инфраструктуры.

Эксперимент проводили сотрудники Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ. Он базировался на регистрации простого сигнала головного мозга — альфа-ритма, который представляет синусоидальные токи, возникающие в затылочной области головного мозга. 

Детальнее ознакомиться с разработкой и экспериментом можно в международном журнале Human Brain Mapping.

В дальнейшем ученые планируют рассмотреть различные схемы расположения сенсоров, в том числе гибкое соединение, фиксируемое вокруг головы для наиболее эффективной локализации электрической активности коры головного мозга.

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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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