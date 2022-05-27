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Российские ученые получили патент на новую архитектуру квантового процессора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора на основе кудитов. Ее особенности позволяют решать задачи, недоступные классическим компьютерам и суперкомпьютерам.

Российские ученые получили патент на новую архитектуру квантового процессора

О получении патента RB сообщили в пресс-службе Российского квантового центра (РКЦ).

Ученые из центра получили патент на физическую реализацию квантового компьютера на основе кудитов. Это квантовые системы, способные одновременно находиться в более чем двух состояниях – 0 и 1. Таким образом, архитектура позволяет решать задачи, недоступные классическим компьютерам и суперкомпьютерам.

«Как показали наши исследования, при реализации квантовых алгоритмов кудиты позволяют существенно экономить ресурсы квантовых процессоров, что особенно актуально для текущего поколения устройств», – отметил соавтор патента, руководитель научной группы в РКЦ Алексей Федоров.

В мире над развитием кудитных квантовых процессоров работают только четыре команды, уточнили в РКЦ.

Исследователи собираются подать заявку на международную регистрацию своей разработки в ближайшее время.

Фото на обложке: Bartlomiej K. Wroblewski / Shutterstock

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