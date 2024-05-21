Имя Алекса пропало из списка самых популярных имен для девочек в США. Виноват Amazon

На популярность имен влияет множество факторов. И в век технологий одним из них стало появление новых изобретений. Почему из-за виртуального ассистента родители перестали называть девочек Алексами, читайте в материале.

Недавно OpenAI представил свое последнее творение — ChatGPT4-4o, голосового помощника на основе искусственного интеллекта. После его выхода прошлое поколение виртуальных ассистентов — Siri, Google Assistant и Alexa — кажется устаревшими.

Новинки задают тренды не только в технологической сфере. Журналисты Sherwood Том Джоунс и Милли Джилз обратили внимание на неожиданный эффект, спровоцированный развитием ИИ-помощников: женское имя Алекса стремительно теряет популярность.

Около 40 лет назад, в 1983 году, в США на свет появилось примерно 68 тысяч Майклов и 54 тысячи Дженнифер. Имя Алекса тогда занимало 745-е место в рейтинге самых популярных женских имен.

В 2006 году это имя поднялось до 39-й позиции. Тогда более 6100 девочек назвали Алексами. После этого популярность имени несколько снизилась, но самый резкий спад был впереди.

В США стали реже называть детей именем Алекса. Диаграмма: Sherwood

В ноябре 2014 года Amazon впервые представил новаторскую технологию, и в 2015 году имя Алекса резко взлетело в рейтинге — как раз когда во всё большем количестве домов зазвучал голос виртуального помощника.

Однако популярность имени резко снизилась за последующие несколько лет. Вероятно, из-за того, что родители всё больше раздражались из-за того, что им приходилось много раз повторять «Алекса» — обращаясь не только к детям, но и к любимому устройству.

И вот в прошлом году только 490 девочек в США назвали Алексами. Между тем, Сири и Google Assistant никогда и не были популярными. Остается только посмотреть, сколько появится в будущем маленьких GPT или 4o.

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