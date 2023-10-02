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Истории

Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Стимулы — важный фактор, которые влияет на наше поведение и даже позволяет прогнозировать результаты. Так, старая модель устройства будет продаваться лучше новой, если продавцы получают за это более высокую комиссию.

Это касается и других сфер деятельности. Рассмотрим, как применять стимулы в маркетинге.

Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов

При использовании стимулов следует учитывать их ограничения.

  • Они более применимы к конкретным, а не концептуальным задачам.
  • Являются внешними источниками мотивации и могут отвлекать от внутренних.

Создайте программу лояльности

Это простой и распространенный пример маркетинговых стимулов. Но важно организовать ее правильно.

Вот что нужно знать.

  • Согласно исследованию Blackhawk Network, потребители предпочитают скорее цифровые стимулы, которые можно использовать сразу, чем физические подарочные карты.
  • Более 70% миллениалов и представителей поколения X чаще выбирают продавцов, которые предлагают бонусные программы.
  • Важна умеренность: если клиенты все время ожидают вознаграждения, то без него не будут совершать покупки.

Препятствуйте определенным действиям

Стимулы могут служить не только наградой, но и наказанием. 

Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

Вот как использовать их, чтобы остановить отток клиентов.

  • Если досрочно вывести деньги со срочного вклада, прибыль составит 0%.
  • Данные становятся недоступны, если отменить премиум-подписку Slack.
  • Потеря доступа к «экосистеме»: так, если пользователь переключается с iOS на Android, ему придется отправлять «зеленые», а не «синие» сообщения.

Стоит отметить, что такой подход скорее удерживает покупателей от совершения определенных действий, а не побуждает их к новым моделям поведения.

Установите взаимовыгодные отношения

В них не обойтись без стимулов. Это относится ко всем сферам жизни: проанализируйте свои рабочие и личные отношения и подумайте, какие стимулы должны предоставить друг другу вы и другие участники.

Источник.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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