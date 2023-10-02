Стимулы — важный фактор, которые влияет на наше поведение и даже позволяет прогнозировать результаты. Так, старая модель устройства будет продаваться лучше новой, если продавцы получают за это более высокую комиссию.

Это касается и других сфер деятельности. Рассмотрим, как применять стимулы в маркетинге.

Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов