Как побуждать клиентов к действиям с помощью маркетинговых стимулов

Стимулы — важный фактор, которые влияет на наше поведение и даже позволяет прогнозировать результаты. Так, старая модель устройства будет продаваться лучше новой, если продавцы получают за это более высокую комиссию.
Это касается и других сфер деятельности. Рассмотрим, как применять стимулы в маркетинге.
При использовании стимулов следует учитывать их ограничения.
- Они более применимы к конкретным, а не концептуальным задачам.
- Являются внешними источниками мотивации и могут отвлекать от внутренних.
Создайте программу лояльности
Это простой и распространенный пример маркетинговых стимулов. Но важно организовать ее правильно.
Вот что нужно знать.
- Согласно исследованию Blackhawk Network, потребители предпочитают скорее цифровые стимулы, которые можно использовать сразу, чем физические подарочные карты.
- Более 70% миллениалов и представителей поколения X чаще выбирают продавцов, которые предлагают бонусные программы.
- Важна умеренность: если клиенты все время ожидают вознаграждения, то без него не будут совершать покупки.
Препятствуйте определенным действиям
Стимулы могут служить не только наградой, но и наказанием.
Вот как использовать их, чтобы остановить отток клиентов.
- Если досрочно вывести деньги со срочного вклада, прибыль составит 0%.
- Данные становятся недоступны, если отменить премиум-подписку Slack.
- Потеря доступа к «экосистеме»: так, если пользователь переключается с iOS на Android, ему придется отправлять «зеленые», а не «синие» сообщения.
Стоит отметить, что такой подход скорее удерживает покупателей от совершения определенных действий, а не побуждает их к новым моделям поведения.
Установите взаимовыгодные отношения
В них не обойтись без стимулов. Это относится ко всем сферам жизни: проанализируйте свои рабочие и личные отношения и подумайте, какие стимулы должны предоставить друг другу вы и другие участники.
Фото на обложке: Black Salmon /
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