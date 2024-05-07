Открыт приём заявок на участие в программе «Инновации для РеАбилитации»

Конкурс стартапов в области реабилитации и ассистивных технологий «Инновации для РеАбилитации» пройдёт с 24 июня по 30 июля 2024 года. Участники получат возможность представить свои проекты и посоревноваться за поддержку от Фонда «Сколково». Фонд поддержки социальных проектов окажет участникам содействие в продвижении и возможность презентовать проекты перед РОИВами Москвы.

Сегодня в России насчитывается более 11 млн человек с инвалидностью. Спрос на реабилитационные услуги и профильных специалистов постоянно растёт. Стране нужны инновационные решения, которые помогут сделать реабилитацию доступнее и эффективнее, а также повысить качество жизни.

Программа всесторонней поддержки «Инновации для РеАбилитации» как раз отвечает этим целям. Партнёры программы — производители, дистрибьюторы, медицинские организации, протезные предприятия, институты развития, университеты и ассоциации в области реабилитации. Они оказывают помощь участникам в развитии технологических проектов по реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.

Программа «Инновации для РеАбилитации» станет удобной площадкой для сотрудничества с компаниями, которые готовы приобрести результат интеллектуальной деятельности или готовый продукт, инвестировать средства в разработку, предоставлять пространства для бесплатной апробации и обеспечивать популяризацию представленных решений.

Фокусные направления конкурса:

реабилитация (медицинская, физическая и рекреация);

компенсация функциональных нарушений, ассистивные технологии и средства автономности (нарушения мобильности, в том числе протезирование, недостатков слуха, зрения);

доступная среда, адаптация, поддержка;

лечение;

обучение, организационная и методическая работа;

разработка новых технических средств реабилитации;

оборудование для протезных мастерских.

Чтобы принять участие в конкурсе, команды проектов должны представить продукт, готовый к апробации. Это могут быть реабилитационные изделия, программно-аппаратные комплексы, программные обеспечения (мобильные приложения или цифровые платформы) или оцифрованная методика реабилитации и мер профилактики.

Пять победителей получат возможность подать заявку на грант Фонда «Сколково» и получить по 7 млн рублей на доработку и внедрение продукта. Приём заявок на участие в программе «Инновации для РеАбилитации» открыт до 2 июня на сайте конкурса.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Изображение в тексте: Фонд «Сколково»

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Фонд поддержки социальных проектов

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