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Открыт приём заявок на участие в программе «Инновации для РеАбилитации»

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Конкурс стартапов в области реабилитации и ассистивных технологий «Инновации для РеАбилитации» пройдёт с 24 июня по 30 июля 2024 года. Участники получат возможность представить свои проекты и посоревноваться за поддержку от Фонда «Сколково». Фонд поддержки социальных проектов окажет участникам содействие в продвижении и возможность презентовать проекты перед РОИВами Москвы.

Открыт приём заявок на участие в программе «Инновации для РеАбилитации»

Сегодня в России насчитывается более 11 млн человек с инвалидностью. Спрос на реабилитационные услуги и профильных специалистов постоянно растёт. Стране нужны инновационные решения, которые помогут сделать реабилитацию доступнее и эффективнее, а также повысить качество жизни.

Программа всесторонней поддержки «Инновации для РеАбилитации» как раз отвечает этим целям. Партнёры программы — производители, дистрибьюторы, медицинские организации, протезные предприятия, институты развития, университеты и ассоциации в области реабилитации. Они оказывают помощь участникам в развитии технологических проектов по реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. 

Программа «Инновации для РеАбилитации» станет удобной площадкой для сотрудничества с компаниями, которые готовы приобрести результат интеллектуальной деятельности или готовый продукт, инвестировать средства в разработку, предоставлять пространства для бесплатной апробации и обеспечивать популяризацию представленных решений. 

 

 

Фокусные направления конкурса:

  • реабилитация (медицинская, физическая и рекреация);
  • компенсация функциональных нарушений, ассистивные технологии и средства автономности (нарушения мобильности, в том числе протезирование, недостатков слуха, зрения);
  • доступная среда, адаптация, поддержка;
  • лечение;
  • обучение, организационная и методическая работа;
  • разработка новых технических средств реабилитации;
  • оборудование для протезных мастерских.

Чтобы принять участие в конкурсе, команды проектов должны представить продукт, готовый к апробации. Это могут быть реабилитационные изделия, программно-аппаратные комплексы, программные обеспечения (мобильные приложения или цифровые платформы) или оцифрованная методика реабилитации и мер профилактики. 

Пять победителей получат возможность подать заявку на грант Фонда «Сколково» и получить по 7 млн рублей на доработку и внедрение продукта. Приём заявок на участие в программе «Инновации для РеАбилитации» открыт до 2 июня на сайте конкурса.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Изображение в тексте: Фонд «Сколково»

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Фонд поддержки социальных проектов
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