Пять инноваций в сфере туризма, рожденных пандемией

Пандемия изменила практически все сферы бизнеса, а общество помешалось на цифровых паспортах здоровья, технологиях и методах автоматизации. На фоне кризиса в туристической отрасли конкурирующие авиакомпании и аэропорты предлагают инновационные решения. Вот список технологий, которые внедрили некоторые страны.

Ближневосточный регион известен тем, что ежегодно принимает десятки миллионов международных пассажиров. Однако согласно данным OAG, за последний год плановая пропускная способность региональных перевозчиков упала на 57%.

Наиболее загруженными воздушными хабами региона считаются аэропорты Дубая, Дохи, Абу-Даби и Эр-Рияда. Однако в 2020 году ближневосточные авиакомпании пострадали больше, чем перевозчики из других регионов, потеряв около 74% доходов. Потери составили приблизительно $8 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует рост количества пассажиров на 4,3% в год.

Многие туристические центры Ближнего Востока полагаются в основном на международные перевозки, но в связи с продолжающимися глобальными ограничениями им пришлось пересмотреть свои стратегии.

Катар: приложения здоровья

Стремясь обойти своих конкурентов в регионе, Qatar Airways в рамках своей стратегии восстановления после пандемии присоединилась к системе fit to fly. 26 января крупнейший авиаперевозчик страны объявил, что станет первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая в партнерстве с Международной ассоциацией воздушного транспорта будет использовать новое мобильное приложение IATA Travel Pass Digital Passport.

Тестирование должно начаться в марте 2021 года. Это нововведение позволит Qatar Airways обеспечить пассажирам более безопасный полет. Первый этап тестирования планируется начать на маршруте Доха-Стамбул. Приложение представляет собой единый центр хранения электронных тестов на Covid-19. IATA Digital Passport — не единственное подобное приложение. Ранее Skift сообщал о запуске CommonPass и других подобных платформ.

Абу-Даби: беспилотные аппараты

Аэропорты Абу-Даби стали одними из первых в регионе, кто в партнерстве с Фондом стратегического развития Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun внедрил беспилотные наземные аппараты (UVG). Фонд Tawazun, что в переводе с арабского означает стабильность, был создан для увеличения инвестиций частного сектора ОАЭ в сфере обороны, безопасности и авиации за счет инвестиций и партнерства с малыми и средними предприятиями.

Он инвестировал 2,5 млрд дирхамов ($681 млн) в запуск нового робота UGV CoDi BOT, который был разработан и изготовлен одним из его филиалов, компанией Marakeb Technologies из ОАЭ. В мае UGV прошел первые этапы испытаний и теперь поддерживает салоны самолетов в чистоте и стерильности. Компания гордится тем, что является ведущим поставщиком технологий в регионе.

Израиль: говорите, но не трогайте

Многие считают Израиль страной стартапов, так как она тратит почти 5% ВВП на исследования и технологические разработки. Это является самым высоким показателем среди всех стран мира. Неудивительно, что такая компания, как Touchless.ai, родилась именно там.

Touchless.ai — это новая технология, которую можно использовать для сенсорных меню ресторанов или киосков в аэропортах, для препятствования распространения инфекционных заболеваний. Она позволяет пользователям задействовать управление голосом в цифровых киосках, вместо того, чтобы касаться сенсорных экранов для заказа продукта.

Компания также запустила испытания технологии в США и некоторых европейских странах. Touchless.ai, созданная Роем Бахарвом и Эялем Шапирой, поддерживает иврит, английский и японский языки и подходит для систем на iOS и Android. Расширение было оптимизировано для шумной обстановки в аэропорту и других многолюдных мест.

Дубай: наступление роботов

Роботы в Дубае становятся все более популярными. После пандемии страна внедрила их для уничтожения микробов в некоторых общественных учреждениях, таких как больницы и аэропорты. А на прошлой неделе в городе открылось новое RoboCafe, где клиентов обслуживают машины.

В сентябре 2020 года в Международном аэропорту Дубая для помощи пассажирам в аэропорту использовался робот Rahal, что в переводе с арабского значит «путешественник». Он является частью службы поддержки клиентов в крупнейшем в мире терминале — терминале №3. Но Rahal не улучшил показатели посещаемости аэропортов Дубая, которые в 2020 году упали на 70%.

Бахрейн: способ справиться с кризисом

Во время первого локдауна национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air заключил партнерское соглашение с поставщиком туристических технологий ANIXE. Авиакомпания инвестировала в платформу для онлайн-бронирования Resfinity Air от ANIXE, что позволило перевозчику перейти на цифровую технологию для перераспределения самолетов и изменения соотношения сидячих мест в салоне.

ANIXE также помог Gulf Air увеличить количество онлайн-бронирований. Раньше изменения в билетах были возможны только через call-центры или партнеров из туристических агентств, однако это давно в прошлом, поскольку автоматизация становится одним из главшейших факторов выживания для многих предприятий в ближайшие годы.

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