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Истории

Пять инноваций в сфере туризма, рожденных пандемией

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Пандемия изменила практически все сферы бизнеса, а общество помешалось на цифровых паспортах здоровья, технологиях и методах автоматизации. На фоне кризиса в туристической отрасли конкурирующие авиакомпании и аэропорты предлагают инновационные решения. Вот список технологий, которые внедрили некоторые страны.

Пять инноваций в сфере туризма, рожденных пандемией

Ближневосточный регион известен тем, что ежегодно принимает десятки миллионов международных пассажиров. Однако согласно данным OAG, за последний год плановая пропускная способность региональных перевозчиков упала на 57%.

Наиболее загруженными воздушными хабами региона считаются аэропорты Дубая, Дохи, Абу-Даби и Эр-Рияда. Однако в 2020 году ближневосточные авиакомпании пострадали больше, чем перевозчики из других регионов, потеряв около 74% доходов. Потери составили приблизительно $8 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует рост количества пассажиров на 4,3% в год. 

Многие туристические центры Ближнего Востока полагаются в основном на международные перевозки, но в связи с продолжающимися глобальными ограничениями им пришлось пересмотреть свои стратегии.

Катар: приложения здоровья

Стремясь обойти своих конкурентов в регионе, Qatar Airways в рамках своей стратегии восстановления после пандемии присоединилась к системе fit to fly. 26 января крупнейший авиаперевозчик страны объявил, что станет первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая в партнерстве с Международной ассоциацией воздушного транспорта будет использовать новое мобильное приложение IATA Travel Pass Digital Passport.

Тестирование должно начаться в марте 2021 года. Это нововведение позволит Qatar Airways обеспечить пассажирам более безопасный полет. Первый этап тестирования планируется начать на маршруте Доха-Стамбул. Приложение представляет собой единый центр хранения электронных тестов на Covid-19. IATA Digital Passport — не единственное подобное приложение. Ранее Skift сообщал о запуске CommonPass и других подобных платформ.

Абу-Даби: беспилотные аппараты 

Аэропорты Абу-Даби стали одними из первых в регионе, кто в партнерстве с Фондом стратегического развития Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun внедрил беспилотные наземные аппараты (UVG). Фонд Tawazun, что в переводе с арабского означает стабильность, был создан для увеличения инвестиций частного сектора ОАЭ в сфере обороны, безопасности и авиации за счет инвестиций и партнерства с малыми и средними предприятиями.

Он инвестировал 2,5 млрд дирхамов ($681 млн) в запуск нового робота UGV CoDi BOT, который был разработан и изготовлен одним из его филиалов, компанией Marakeb Technologies из ОАЭ. В мае UGV прошел первые этапы испытаний и теперь поддерживает салоны самолетов в чистоте и стерильности. Компания гордится тем, что является ведущим поставщиком технологий в регионе.

Израиль: говорите, но не трогайте

Многие считают Израиль страной стартапов, так как она тратит почти 5% ВВП на исследования и технологические разработки. Это является самым высоким показателем среди всех стран мира. Неудивительно, что такая компания, как Touchless.ai, родилась именно там.

Touchless.ai — это новая технология, которую можно использовать для сенсорных меню ресторанов или киосков в аэропортах, для препятствования распространения инфекционных заболеваний. Она позволяет пользователям задействовать управление голосом в цифровых киосках, вместо того, чтобы касаться сенсорных экранов для заказа продукта.

Компания также запустила испытания технологии в США и некоторых европейских странах. Touchless.ai, созданная Роем Бахарвом и Эялем Шапирой, поддерживает иврит, английский и японский языки и подходит для систем на iOS и Android. Расширение было оптимизировано для шумной обстановки в  аэропорту и других многолюдных мест.

Дубай: наступление роботов

Роботы в Дубае становятся все более популярными. После пандемии страна внедрила их для уничтожения микробов в некоторых общественных учреждениях, таких как больницы и аэропорты. А на прошлой неделе в городе открылось новое RoboCafe, где клиентов обслуживают машины.

В сентябре 2020 года в Международном аэропорту Дубая для помощи пассажирам в аэропорту использовался робот Rahal, что в переводе с арабского значит «путешественник». Он является частью службы поддержки клиентов в крупнейшем в мире терминале — терминале №3. Но Rahal не улучшил показатели посещаемости аэропортов Дубая, которые в 2020 году упали на 70%.

Бахрейн: способ справиться с кризисом 

Во время первого локдауна национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air заключил партнерское соглашение с поставщиком туристических технологий ANIXE. Авиакомпания инвестировала в платформу для онлайн-бронирования Resfinity Air от ANIXE, что позволило перевозчику перейти на цифровую технологию для перераспределения самолетов и изменения соотношения сидячих мест в салоне.

ANIXE также помог Gulf Air увеличить количество онлайн-бронирований. Раньше изменения в билетах были возможны только через call-центры или партнеров из туристических агентств, однако это давно в прошлом, поскольку автоматизация становится одним из главшейших факторов выживания для многих предприятий в ближайшие годы.

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Фото на обложке: Unsplash

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