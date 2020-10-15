Создано руководство по работе с корпоративными инновациями

Корпоративный акселератор GenerationS выпустил руководство по работе с инновациями. В нем рассматриваются стратегии и этапы построения инноваций, а также основные модели корпоративных инновационных структур. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе акселератора.

Руководство состоит из четырех основных частей, в которых рассматриваются:

типы корпоративных инноваций; основные шаги для начала работы с инновациями; факторы формирования инновационной стратегии; модели управления инновациями.

Также руководство предлагает два практикума с кейсами для самостоятельного решения.

Согласно данным GenerationS, компании, вкладывающиеся в инновации, получают гораздо большую отдачу, в сравнении с предприятиями, не ведущими инновационную деятельность. Инновационные организации, в первую очередь, создают устойчивое конкурентное преимущество. Отмечается, что компании, вложившие в 1,4 раза больше в инновации, получили в 4 раза больше продаж новых продуктов.

В руководстве поясняется, что компании, стремящиеся к устойчивым инновациям, должны обеспечить исполнение основных инновационных рычагов:

инновационной стратегии;

инновационных процессов;

инновационной структуры.

Инновационная стратегия определяет, где и когда требуются инновации, необходимые для достижения целей организации. Она также в общем излагает, какие действия будут предприняты для этого.

Далее, согласно руководству, создаются корпоративные инновационные структуры. Они служат для эффективного управления инновационными процессами и могут формироваться с помощью нескольких организационных моделей. Среди них:

инновационные команды в рамках департаментов / бизнес-юнитов предприятия;

научно-исследовательский департамент на уровне всей корпорации;

выделенное внутри корпорации инновационное подразделение;

отделенное от корпорации инновационное подразделение.

Таким образом, инновационные процессы в компаниях-лидерах структурированы и упорядочены. Только так они могут обеспечить эффективное преобразование инновационной стратегии в действия, говорится в руководстве.

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