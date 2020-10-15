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Истории

Создано руководство по работе с корпоративными инновациями

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Корпоративный акселератор GenerationS выпустил руководство по работе с инновациями. В нем рассматриваются стратегии и этапы построения инноваций, а также основные модели корпоративных инновационных структур. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе акселератора.

Создано руководство по работе с корпоративными инновациями

Руководство состоит из четырех основных частей, в которых рассматриваются:

  1. типы корпоративных инноваций;
  2. основные шаги для начала работы с инновациями;
  3. факторы формирования инновационной стратегии;
  4. модели управления инновациями.

Также руководство предлагает два практикума с кейсами для самостоятельного решения.

Согласно данным GenerationS, компании, вкладывающиеся в инновации, получают гораздо большую отдачу, в сравнении с предприятиями, не ведущими инновационную деятельность. Инновационные организации, в первую очередь, создают устойчивое конкурентное преимущество. Отмечается, что компании, вложившие в 1,4 раза больше в инновации, получили в 4 раза больше продаж новых продуктов.

GenerationS innovation

В руководстве поясняется, что компании, стремящиеся к устойчивым инновациям, должны обеспечить исполнение основных инновационных рычагов:

  • инновационной стратегии;
  • инновационных процессов;
  • инновационной структуры.

Инновационная стратегия определяет, где и когда требуются инновации, необходимые для достижения целей организации. Она также в общем излагает, какие действия будут предприняты для этого.

GenerationS innovation

Далее, согласно руководству, создаются корпоративные инновационные структуры. Они служат для эффективного управления инновационными процессами и могут формироваться с помощью нескольких организационных моделей. Среди них:

  • инновационные команды в рамках департаментов / бизнес-юнитов предприятия;
  • научно-исследовательский департамент на уровне всей корпорации;
  • выделенное внутри корпорации инновационное подразделение;
  • отделенное от корпорации инновационное подразделение.

GenerationS innovation

Таким образом, инновационные процессы в компаниях-лидерах структурированы и упорядочены. Только так они могут обеспечить эффективное преобразование инновационной стратегии в действия, говорится в руководстве.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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