Создано руководство по работе с корпоративными инновациями
Корпоративный акселератор GenerationS выпустил руководство по работе с инновациями. В нем рассматриваются стратегии и этапы построения инноваций, а также основные модели корпоративных инновационных структур. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе акселератора.
Руководство состоит из четырех основных частей, в которых рассматриваются:
- типы корпоративных инноваций;
- основные шаги для начала работы с инновациями;
- факторы формирования инновационной стратегии;
- модели управления инновациями.
Также руководство предлагает два практикума с кейсами для самостоятельного решения.
Согласно данным GenerationS, компании, вкладывающиеся в инновации, получают гораздо большую отдачу, в сравнении с предприятиями, не ведущими инновационную деятельность. Инновационные организации, в первую очередь, создают устойчивое конкурентное преимущество. Отмечается, что компании, вложившие в 1,4 раза больше в инновации, получили в 4 раза больше продаж новых продуктов.
В руководстве поясняется, что компании, стремящиеся к устойчивым инновациям, должны обеспечить исполнение основных инновационных рычагов:
- инновационной стратегии;
- инновационных процессов;
- инновационной структуры.
Инновационная стратегия определяет, где и когда требуются инновации, необходимые для достижения целей организации. Она также в общем излагает, какие действия будут предприняты для этого.
Далее, согласно руководству, создаются корпоративные инновационные структуры. Они служат для эффективного управления инновационными процессами и могут формироваться с помощью нескольких организационных моделей. Среди них:
- инновационные команды в рамках департаментов / бизнес-юнитов предприятия;
- научно-исследовательский департамент на уровне всей корпорации;
- выделенное внутри корпорации инновационное подразделение;
- отделенное от корпорации инновационное подразделение.
Таким образом, инновационные процессы в компаниях-лидерах структурированы и упорядочены. Только так они могут обеспечить эффективное преобразование инновационной стратегии в действия, говорится в руководстве.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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