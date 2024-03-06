Собеседования в IT вышли из-под контроля — Wired

Технологические компании известны тем, что готовы баловать сотрудников, но после массовых увольнений культура отрасли изменилась. Программисты и инженеры рассказывают, что теперь им приходится проходить очень сложные тесты и тратить по несколько рабочих дней на неоплачиваемые задания.

Времена, когда менеджеры по персоналу Google предлагали кандидатам головоломки, а инженеры из Кремниевой долины легко находили работу с шестизначными зарплатами в долларах, остались в прошлом.

Инженеры, менеджеры по найму и предприниматели сравнивают среду, в которой оказываются соискатели, с мясорубкой. Тесты по программированию на дому раньше были редкостью и применялись только в том случае, если работодателю требовались дополнительные аргументы. Теперь интервьюируемым регулярно дают проекты, которые на словах занимают всего 2-3 часа, но вместо этого требуют несколько дней работы.

По словам инсайдеров отрасли, live-coding (от англ. «программирование в прямом эфире») также встречается все чаще. Один соискатель описывает, что менеджер предложил ему создать приложение для списков дел прямо во время собеседования. В обычных условиях на это может потребоваться несколько недель.

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Из электронных писем, изученных Wired, следует, что кандидату на должность инженера в Netflix требовалось предоставить анализ проекта на трех страницах в течение 48 часов — и все это до первого раунда собеседований. В компании отказались от комментариев, отметив, что для каждой роли метод отбора будет отличаться.

Согласно аналогичному письму из Snap, собеседование на должность инженера состояло из 6 этапов, каждый длительностью в час. Представитель компании отметил, что изменения на рынке труда не повлияли на отбор кандидатов.

«Баланс сил снова перешел к работодателям, что сделало условия жестче», — говорит Ласло Бок, который в течение 10 лет руководил наймом в Google в качестве старшего вице-президента по работе с персоналом, а сейчас является консультантом венчурной компании General Catalyst.

Он считает, что это частично обусловлено массовыми увольнениями: преимущество оказалось на стороне работодателей. Теперь программистов, которые ищут работу, ждут смятение, культурный шок и часы бесплатной работы.

Базз Андерсен, который занимал инженерные должности в Apple, Square и Tumblr, недавно снова вышел на рынок труда. В прошлом месяце он отметил в Threads: «Собеседования в технологической отрасли в последнее время вышли на новый уровень абсурда».

Олимпиада по программированию

По статистике трекера увольнений Layoffs.fyi, в прошлом году работу потеряли 260 тысяч человек из 1189 технологических компаний. В 2024 году увольнения продолжились, что привело к переизбытку талантов на и без того конкурентном рынке. По оценкам, в этом году 41 тысяча специалистов осталась без работы.

Конечно, не все технические работники, теряющие работу, являются инженерами. Их по-прежнему считают привилегированным классом как внутри компаний, так и в экономике в целом. Как правило, в технологических компаниях это самый высокооплачиваемый класс работников после менеджеров высшего звена.

Алин Лернер, которая руководит платформой для собеседований под названием Interviewing.io, считает, что общее число увольнений инженеров в прошлом году было ближе к 15 тысячам. Данные сервиса также подтверждают, что планка для проведения технических собеседований стала значительно выше.

Interviewing.io объединяет людей, готовых заплатить от $225 ради практики собеседований, и опытных менеджеров по найму, которые проводят пробные собеседования, а затем предоставляют подробную обратную связь. За последние 8 лет оценки по результатам встреч получили тысячи человек. Внимание уделяют не только техническим собеседованиям, но и поведенческим интервью, которые фокусируются на решении проблем и общении.

С 2022 года получить «положительную оценку» на техническом собеседовании стало примерно на 22% сложнее. «Это очень четкий тренд. И речь не только о собеседованиях в бигтех. Это происходит во многих технологических компаниях» — говорит Лернер.

В анонимном приложении для сплетен App Blind некоторые технические работники говорят, что собеседования кажутся «практически невозможными».

Один пользователь жалуется, что для приема в одну из крупных технологических компаний требуется решить два теста среднего или высокого уровня сложности на LeetCode за 40 минут.

Другой рассказывает, что подготовка к вопросам LeetCode требует «сотен часов», сравнивая это с Олимпиадой по программированию.

Бывший менеджер в Dropbox, сейчас работающий директором в телекоммуникационной отрасли, признается, что перед собеседованиями ему приходилось собрать и написать более 100 страниц материалов по программированию и потенциальных вопросов.

В некоторых случаях тщательное изучение кандидата — необходимость, независимо от того, как выглядит рынок труда.

«Каждый нанятый человек имеет для нас решающее значение. Нас всего 14», — говорит Джессика Пауэлл, экс-сотрудница Google, а ныне — CEO AI-стартапа AudioShake. Тем не менее, они предлагают кандидатам тесты, которые занимают от одного до двух часов, и не используют некоторые из агрессивных тактик, описанных в этой истории.

Но когда кандидатов снова и снова просят доказать свое мастерство в программировании, может показаться, что в этом нет смысла. «Я использую аналогию: если бы вы пытались нанять нейрохирурга — не то, чтобы мы делали операции на головном мозге, — вам бы понадобился кто-то, кто является проверенным специалистом в своей области. Вы бы не стали тратить время на собеседование, расспрашивая о химии, которую кандидат изучал на первом курсе колледжа», — говорит Базз Андерсен.

Технические помощники

Повлиял и бум генеративного ИИ. Люди, специализирующиеся в этой области, востребованы как никогда, но иногда вытесняют инженеров, которые не столь квалифицированы в этой области. Методы искусственного интеллекта все чаще применяются там, где машинное обучение ранее не было актуальным.

«Теперь для работы, на которую раньше привлекали инженеров, часто ищут дата-сайентистов, отчасти потому, что их навыки действительно совпадают», — говорит Бок, бывший старший вице-президент Google.

Неудивительно, что соискатели сейчас используют искусственный интеллект для ускорения поиска работы — и даже жульничают на собеседованиях.

Прошлой осенью видео на TikTok, набравшее более 100 тысяч лайков, продемонстрировало, как кандидат на работу с «нулевыми знаниями об использовании ИИ» читает скрипт, сгенерированный ChatGPT, во время видеоинтервью на должность инженера.

В другом видео, размещенном на YouTube, программист демонстрирует расширение для браузера ChatGPT, которое помогает быстро ответить на вопрос интервью о том, является ли Javascript однопоточным языком или многопоточным.

Лернер надеется, что ИИ заставит компании переосмыслить подход к проведению собеседований.

«Многие из этих технологических компаний просто используют одну и ту же тактику снова и снова, и это становится настолько нелепым. Это плохо для отрасли, — говорит она. — Я думаю, что с появлением ChatGPT компаниям придется отойти от этого и начать задавать более значимые вопросы».

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney