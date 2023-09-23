Вам сюда не надо. 10 красных флагов на собеседовании в ИТ

Как правило, junior-разработчикам приходится проходить много собеседований, чтобы получить первый оффер. И если опыта в собеседованиях мало, на начальном этапе можно потерпеть неудачу — не только из-за нехватки своих компетенций, но и из-за ошибок с другой стороны. Надежда Крутикова, тимлид карьерных коучей первой в России школы программирования в формате буткемпа «Эльбрус Буткемп», рассказала про спорные ситуации во время собеседований в ИТ-компании и о том, стоит ли после них принимать оффер.

1. Пренебрежительное отношение тимлида к соискателю

Что не так: есть риск, что такое отношение вас будет сопровождать в работе постоянно.

Один наш выпускник проходил собеседование, а тимлид после каждого своего вопроса тут же приговаривал: «ну это ты вряд ли знаешь». Когда выпускник отвечал, тимлид перебивал и в итоге сбивал с мысли. Выпускник очень терпеливо прошел собеседование, но от общения остался крайне неприятный осадок.

При этом реакции у всех разные — кто-то соберется и спокойно все примет и пройдет, а кто-то начнет резко реагировать на токсичные выпады в свой адрес и эмоциональностью усугубит коммуникацию.

Что делать: если вы неоднократно видите, что с вами токсично общаются, то проговорите вслух: «Я не готов продолжать беседу в таком стиле. Спасибо за уделенное время!» и отключайтесь, не дожидаясь ответов.

2. Незаинтересованный HR на собеседовании

Что не так: риск, что все стороны тратят время зря — соискателю или откажут, или не свяжутся.

Кандидат получает очень формальные вопросы, видно, что HR не вникает в ответы — просто идет по списку. Возможно, он даже не слушает эти ответы, только механически принимает. Эмоционального контакта между HR и соискателем нет.

Это может быть личное восприятие соискателя, неумение HR проводить собеседования, усталость HR. А может, у компании уже есть финальный кандидат и они собеседуют «для галочки».

Что делать: прямо спросить, интересны ли вы компании как кандидат или нет.

3. Плохая организация собеседования и найма в целом

Что не так: внутри компании царит хаос и скорее всего в нем придется работать.

HR регулярно переносит встречи, не может нормально объяснить причины этого переноса, периодически пропадает и не держит в курсе процесса. Часто выпускники рассказывают, как HR забывает, что уже состоялось собеседование или вдруг добавляет новые этапы, пропадает и возвращается через 1-2 месяца с обратной связью с оффером. Бывает, что сбрасывают договор с другими условиями или оффер высылают не тому кандидату, а его тезке.

Что делать: подумать, точно ли вы хотите работать в таком хаосе.

4. Интервьюер неправильно называет термины и аббревиатуры

Что не так: скорее всего процессы внутри компании мало отвечают современным реалиям, компания не соответствует сегодняшнему рынку.

Наш выпускник спросил, какую методологию разработки используют, и в ответ услышал «Агил» (подразумевается Agile). А когда ему дали задачу и спросили, что выдаст консоль в ответ, выпускник сказал: «False». Его переспросили и повторили — «Фальшь?». Я не раз слышала, как некоторые рекрутеры говорят «аштмл» (html) или «ашар» (hr), а Java очень часто называют «Ява».

Что делать: подумать, точно ли вы готовы работать в такой компании.

5. Слабое техническое собеседование

Что не так: компания не ценит время других людей и проводит собеседование «для галочки», есть вероятность, что вас не возьмут.

Соискателю могут вообще не задавать технические вопросы или человека на позицию бэкендера собеседует фронтенд (несовпадение специальностей). Также бывает, что интервьюер задает вопросы, которые не актуальны для конкретной должности или уровня соискателя. Например, у junior-специалиста спрашивают о решении архитектурных задач, хотя этим занимается middle.

Что делать: если не возьмут — не расстраиваться: нет гарантий, что работать было бы комфортно при таком отношении к людям; а если возьмут, подумать, точно ли вы хотите работать в такой обстановке.

6. Спрашивают об отношении к переработкам или говорят про 40 часов рабочей недели

Что не так: переработки вам гарантированы и не факт, что за них кто-то доплатит.

В одной из московских ИТ-компаний еще на этапе скрининга от HR тимлид просил уточнять, как кандидат относится к переработкам. При этом в компании не хватало разработчиков и команде приходилось работать по 12 часов каждый день, включая выходные.

За это обещали возможность взять в любое время отгул. Но его нереально взять, когда столько задач и вся команда работает. И эти отгулы никак не превращались в денежный эквивалент — люди не получили никакой оплаты переработок.

Что делать: уточнять объемы переработок, их частоту, причины возникновения и «бонусы» за них.

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7. Говорят, что в проекте нет legacy-кода

Что не так: проект редко бывает без legacy — только если он новый, а если старый, то, скорее всего, от вас скрывают объемы работы по рефакторингу.

Одной из наших выпускниц сказали на собеседовании, что проект на react и что legacy-кода нет. Однако, когда она вышла на работу, то ее определили на старый проект с legacy-кодом, и ей пришлось потратить немало времени на его переработку.

Таких специфичных моментов, связанных с задачами на предложенной должности, в ИТ очень много, и о них подробно говорят в процессе обучения или в карьерных центрах.

Что делать: уточните, насколько проект новый, и если не новый — сколько времени у разработчика отводится для рефакторинга кода.

8. Предлагают неофициальное трудоустройство, «серую» схему зарплаты

Что не так: незащищенность сотрудника перед законом и риск, что его в любой момент по любой причине могут “уволить”, не выплатить зарплату, отказать в премиальной части и дать голый оклад.

Один наш выпускник устроился на работу в стартап, и с ним не заключили никакого договора. Руководство это объясняло тем, что пока в стартапе сложно с оформлением бумаг — распространенный аргумент. «Сложно» может быть годами, и все эти годы человек фактически не работает и никак не защищен законом.

А «серая» схема зарплаты обычно предполагает часть официально, часть (и нередко — большая) — в конверте. Например, 30 000 рублей оклад и 120 000 рублей премия, которая уже идет неофициально.

Что делать: просить назвать конкретные условия официального трудоустройства после испытательного срока, основания назначения и снятия премии, четко прописывать все эти аспекты в контракте.

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9. Говорят про дружный коллектив

Что не так: избитая фраза может оказаться неправдой — обычно рекрутеры могут выдать больше подробностей про коллектив, чем скупое «все замечательно».

На собеседовании кандидату в радужных красках расписывают, как в компании здорово, какая дружная семья сформировалась из коллектива, как все друг друга любят. Создается позитивная атмосфера без какой-либо конкретики.

Что делать: спросите у HR или у будущего руководителя, почему им нравится здесь работать? Можно добавить: «А что НЕ нравится?». Если скажут, что «все нравится», с вами не очень честны и, скорее всего, какие-то важные моменты умалчивают.

10. Разработчику предлагают пройти полиграф

Что не так: недоверие и проверки могут быть и после трудоустройства — например, фиксирование рабочего времени и времени на отдых, штрафная система и так далее.

Несколько наших выпускников получили офферы от компании, которая обязательным пунктом предлагала пройти полиграф в Москве. Одна из выпускниц согласилась, приехала, прошла и потом рассказывала, как несколько дней восстанавливалась после этого.

У нее было ощущение, что компания копалась в грязном белье, а не смотрела на профессиональные качества. Те же, ребята, кто прошел дальше и согласился на все условия, ушли из компании через несколько месяцев из-за системы штрафов за разные мелочи.

Что делать: уходить, если не планируете проверить нервную систему на стрессоустойчивость.

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