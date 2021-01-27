Итоги пандемии: ситуация на стартап-рынке Израиля

Израиль известен своими новаторскими компаниями и активным развитием технологической индустрии. Узнаем, что происходит в экосистеме стартапов страны, как на нее повлияла пандемия и какие преимущества дает нормализация отношений с ОАЭ.

Последние 10 лет страна Израиль активно развивается и выпускает множество стартапов, число которых продолжает расти. Например, приложение для отслеживания пробок Waze, которое было продано Google в 2013 году за более чем $1 млрд. 100 сотрудникам Waze было выплачено в среднем $1,2 млн, что стало крупнейшей компенсацией в Израиле за тот период. В результате этой сделки появилось множество новых предпринимателей и ангелов-инвесторов.

Сочетание традиций национальной военной службы, высшего образования, широкого распространения английского языка, склонности идти на риск и командного духа делает Израиль благоприятным местом для появления быстрорастущих компаний. Главный технологический кластер в стране называется Silicon Wadi (в разговорном иврите и арабском языке обозначает сухие русла рек).

Большая часть израильской индустрии высоких технологий происходит из бывших членов элитных подразделений военной разведки, таких как Подразделение 8200. С 13 лет израильские школьники начинают изучать продвинутые компьютерные науки. Кроме того, сфера активно привлекает новых специалистов: как правило, разработчики получают намного больше, чем представители других профессий.

Индустрия стартапов в Израиле начала формироваться в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Значительным событием стало приобретение системы обмена сообщениями ICQ, разработанной израильской компанией Mirabilis, американским холдингом AOL. Государственная программа 1993 года под названием Yozma («‎инициатива» в переводе с иврита) также предлагала привлекательные условия для венчурных капиталистов из других стран: выгодные налоговые льготы и удвоение любых вложений за счет средств правительства. Это шаг на десятилетия опередил другие западные страны.

Вскоре в Израиле появились венчурные компании, а технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и Samsung, открыли на территории страны свои центры исследований и разработок, а также акселераторы.

Как дела обстоят сейчас

В 2019 году технологическая сфера Израиля переживала хорошие времена.

За последнее десятилетие финансирование израильских стартапов увеличилось на 400%.

В 2019 году объем финансирования молодых компаний увеличился на 30%, а сфера слияний и поглощений (M&A) — на 102%.

Последние шесть лет размер инвестиций в стране продолжал расти.

В 2019 году инвесторы залива Сан-Франциско вложили $1,4 млрд в израильские компании.

В 2020 году Израилю также удалось достичь новых высот.

Согласно обзору Israeli Tech Review за 2020 год, технологические компании страны привлекли рекордные $9,93 млрд в 578 сделках, что на 27% больше, чем в прошлом году. При этом количество слияний и поглощений снизилось.

К концу декабря 2020 года стартапы получили $768 млн финансирования. В декабре 2018 года они собрали лишь $230 млн, а за аналогичный период 2019 года — меньше $200 млн.

Компании на поздних стадиях финансирования привлекли $8,33 млрд по сравнению с $6,51 млрд в 2019 году. Было заключено 20 сделок стоимостью более $100 млн, общая сумма которых составила $3,26 млрд. В 2019 году таких сделок было 18, а их общая стоимость составила $2,62 млрд.

Крупнейшее IPO среди стартапов совершила страховая компания на базе ИИ Lemonade на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также медико-биологическая фирма Nanox, собравшая $165 млн на Nasdaq.

Главными направлениями 2020 года стали кибербезопасность, финтех и интернет вещей, которые догоняет фудтех.

И хотя страна прославилась своими стартапами в области кибербезопасности, сейчас почти половина всех инвестиций приходится на ИИ-технологии. Тем не менее каждый сектор переживает рост. Инвесторы также отдают предпочтение направлениям, необходимым в пандемическую эпоху, таким как кибербезопасность, электронная коммерция и технологии для удаленной работы и оказания медицинской помощи.

В настоящее время в Израиле работают более 30 технологических компаний, стоимость которых превышает $1 млрд. Только за прошлый год четыре стартапа прошли оценку в $1 млрд:

разработчик мобильных игр Moon Active;

облачная платформа корпоративной безопасности Cato Networks;

сервис такси Gett, который получил $100 в преддверии IPO;

биометрический стартап BioCatch.

Кроме того, Израиль доказал, что способен создавать действительно «волшебные» технологии: производитель аккумуляторов StoreDot из Тель-Авива получил средства от фонда Samsung Ventures и российского миллиардера Романа Абрамовича на создание батареи, которая может полностью зарядить мотороллер за пять минут.

Влияние пандемии

Закрытие мировой экономики в 2020 году значительно сократило количество слияний и поглощений: было заключено 93 сделки стоимостью $7,8 млрд по сравнению с $14,2 млрд и 143 сделками в 2019 году. Самые известные среди них.

Компания RestAR, специализирующая на компьютерном зрении и глубоком обучении, была приобретена американским гигантом Unity.

Стартап в сфере кибербезопасности CloudEssence продан американской кибер-компании.

Kenshoo, предоставляющий инструменты для цифрового маркетинга, теперь принадлежит Signals Analytics.

За 2020 год израильские компании заключили 121 сделку по финансированию на Тель-Авивской фондовой бирже и глобальных рынках капитала. В общей сложности было привлечено $6,55 млрд по сравнению с $1,95 млрд в 2019 году.

Однако инвестиции на ранних этапах замедлились из-за неопределенной обстановки в период пандемии. К концу года сфера вернула привычную скорость. Как и в других странах, венчурный капитал был сосредоточен на существующих портфельных компаниях.

Но у пандемии были и свои плюсы: израильские стартапы, которые обычно отправлялись в Европу и США, чтобы собрать больше средств, смогли связаться с крупными инвесторами через Zoom.

Адаптация к эпохе коронавируса прошла успешно. По данным Startup Snapshot, 55% опрошенных молодых компаний изменили свой продукт из-за COVID-19 или же рассматривают такую возможность. Кроме того, удаленная работа дает огромные преимущества таким удаленным экосистемам, как израильская.

В первом квартале сервис карпулинга Via Transportation собрал $400 млн.

Страховая платформа Next Insurance получила $250 млн в третьем квартале.

С первого по третий квартал 2020 год произошло семь выходных транзакций на сумму более $500 млн по сравнению с $10 млн за весь 2019 год. В их числе компания по обеспечению безопасности Checkmarx и GPS-приложение Moovit — обе сделки на сумму $1 млрд.

Отношения с ОАЭ

В Израиле расположено три технологических центра: Тель-Авив, Герцлия и Иерусалим.

Экономика Иерусалима и, соответственно, сфера стартапов пострадали после второй Интифады — вооруженного восстания палестинских арабов, которое началось в конце сентября 2000 года и закончилось примерно в 2005 году. Сейчас обстановка в городе стабилизировалась, и он привлекает все больше стартапов. К тому же, компания Mobileye, которая разрабатывает интеллектуальную систему помощи водителю и оценивается в $9,11 млрд, родом из Иерусалима.

Правительство Израиля значительно поддерживает высокотехнологичные отрасли экономики. Когда количество стартапов посевной стадии начало снижаться, Israel Innovation Authority (IIA) запустила новую программу финансирования, на которую было выделено $25 млн.

Она предлагает участвующим компаниям гранты в размере 40% от инвестиционного раунда до $1,1 млн.

50% от общего раунда финансирования получают местные стартапы и те, чьи основатели представляют меньшинства в высокотехнологичной индустрии — израильских арабов, ультраортодоксальных евреев и женщин.

Инвестиции в израильские стартапы на посевной стадии снизились как в целом, так и в процентном соотношении от общих инвестиций — с 11% до 6%. Однако причиной такого спада также могут быть инкубаторы крупных технологических компаний, которые поглощают многие таланты.

Еще одним интересным аспектом израильской стартап-сцены являются периодические попытки наладить контакт с арабско-израильским народами. Несмотря на то, что они составляют 20% населения Израиля, они мало задействованы в техническом секторе. Чтобы устранить это неравенство, была разработана программа Hybrid Programme.

Географически Израиль находится на Ближнем Востоке. Соглашение о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами помогло стабилизировать обстановку в стране. Более того, с момента его заключения ОАЭ посетили более 50 тысяч израильтян.

В конце ноября 2020 года крупнейший центр финансовых инноваций на Ближнем Востоке DIFC FinTech Hive, который находится в Дубае, подписал соглашение с израильской Fintech-компанией из Тель-Авива. Совместно организации будут работать над обменом знаниями и бизнесом между Израилем и ОАЭ.

Возможно, это говорит о том, что обстановка в Израиле будет становиться все спокойнее. Несомненно, обе страны значительно выиграют от дружеских отношений.

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