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Истории

Обнародовать и пристыдить: как Япония борется с теми, кто не соблюдает коронавирусные ограничения

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Граждане разных стран часто не соблюдают предписания в области общественного здоровья. Например, забывают про маски и социальную дистанцию, а также отказываются от вакцинации. Поэтому некоторые решили попробовать другую тактику.

Так, в Японии теперь публикуют имена и публично осуждают тех, кто не соблюдает коронавирусные ограничения. Министерство здравоохранения страны надеется, что чувство вины заставит их следовать закону.

Обнародовать и пристыдить: как Япония борется с теми, кто не соблюдает коронавирусные ограничения

Министерство здравоохранения Японии, которое руководит инициативами в области здоровья населения и социального обеспечения, опубликовало имена трех человек. Они нарушили правила страны в отношении международных поездок в прошлом месяце.

Согласно документу, среди них были два гражданина Японии от 20 до 30 лет, которые прибыли из Южной Кореи, а также один человек от 30 до 40 лет, приехавший из Гавайи. После прибытия все трое сдали тест на COVID-19 и получили отрицательный результат. Однако затем они не ответили на видеозвонки от органов здравоохранения.

В Японии действуют довольно строгие правила в отношении тех, кто путешествует за границу и прибывает в страну. В течение двух недель людей просят оставаться дома или в специальных учреждениях, не использовать общественный транспорт и поддерживать связь с органами здравоохранения.

Согласно заявлению Министерства, все трое намеренно не стали соблюдать последнее предписание. Япония впервые назвала имена нарушителей и пристыдила их публично с тех пор, как этот закон был анонсирован в мае.

Сейчас медицинские учреждения Японии переполнены из-за новой волны коронавируса. Во вторник премьер-министр Есихиде Суга объявил, что на данный момент в больницах будут размещать только неизлечимо больных и тех, кто находится в группе риска.

На прошлой неделе количество заболевших в день по стране превысило 10 тысяч человек впервые с начала пандемии. Олимпийские игры в Токио лишь усугубляют ситуацию: к текущему моменту около 300 спортсменов и сотрудников мероприятия получили положительный результат теста на коронавирус.

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Фото на обложке: StreetVJ / Shutterstock

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