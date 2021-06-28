Япония будет поощрять бизнес переходить на четырехдневную рабочую неделю

В этом месяце Япония опубликовала ежегодные директивы экономической политики. Документ содержит планы стимулирования работодателей к переходу на четырехдневную рабочую неделю. В мире этот подход становится все популярнее на фоне изменений на рабочих местах, вызванных пандемией.

Япония, известная своей жесткой рабочей культурой, вносит в стандартную рабочую неделю такие изменения, которые было бы трудно представить еще несколько лет назад.

В этом месяце Япония опубликовала ежегодные директивы экономической политики. Документ содержит планы стимулирования работодателей к переходу на четырехдневную рабочую неделю. В мире этот подход становится все популярнее на фоне изменений на рабочих местах, вызванных пандемией.

Компаниям рекомендуют ввести дополнительную сокращенную рабочую неделю, чтобы удерживать квалифицированный персонал, поддержать сотрудников, которые хотят продолжить свое образование или заботиться о членах семьи. Кроме этого, дополнительный выходной побудит население больше гулять, тратить деньги, проводить время с друзями, вступать в браки и заводить детей. Это особенно актуально, поскольку население Японии стареет и сокращается.

Испания запускает трехлетний добровольный эксперимент с 32-часовой рабочей неделей, идею обдумывают и другие страны.

Премьер-министры Новой Зеландии и Финляндии также предлагали перейти на четырехдневный график.

В 2019 году Лейбористская партия Великобритании провела кампанию, продвигающую сокращение рабочей недели в следующем десятилетии.

Некоторые работодатели также начинают двигаться в этом направлении. Kickstarter объявил о планах сократить рабочее время сотрудников без снижения заработной платы в следующем году.

Японское подразделение Microsoft ввело временные трехдневные выходные в августе 2019 года. По данным компании, это привело к увеличению производительности на 40%, снижению потребления электроэнергии и расхода бумаги.

«Пятидневная рабочая неделя никогда не была непреложным фактом, чем-то неизменным», — говорит Роберт Берд, профессор делового права в Университете Коннектикута. Он добавляет, что в начале 1900-х годов профсоюзы боролись за отмену шестидневной рабочей недели.

Движение за четырехдневную рабочую неделю набрало обороты в 1970-х годах, и некоторые считали, что переход неизбежен. Однако движение утихло.

Но пять десятилетий спустя сошлись сразу несколько факторов — нехватка рабочей силы, массовые увольнения, длительный период удаленной работы и повышенная мобильность работников. Берд, как и другие эксперты по всему миру, считает, что сейчас у идеи большие шансы.

«Молодые люди требуют от рабочей среды большего, чем просто зарплата, — говорит профессор Роберт Берд. — Они хотят работать с кем-то, кто верит в их ценности, а четырехдневная рабочая неделя сигнализирует, что компания заботится о балансе между работой и личной жизнью».

Берд отмечает, что из-за особенностей культуры управления в Японии инициатива сверху может иметь больший успех. Но в США такое изменение было бы маловероятным, если бы работники не высказывались и не использовали свое влияние в переговорах.

Питер Чиз, глава рабочей группы по гибкой работе британского правительства, назвал пандемию возможностью для поколения внедрить гибкий график.

Участник британского движения за 4-дневную неделю Джо Райл отмечает, что идея четырехдневной рабочей недели действительно набирает популярность, не только в Великобритании, но и во всем мире.

Однако большинство стран, включая Японию, все еще далеки от столь радикальных изменений. Многие японские работодатели обеспокоены тем, что производительность труда будет отставать, а работники опасаются сокращения заработной платы.

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